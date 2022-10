Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của trưởng ban công tác mặt trận ở các khu dân cư

Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định và duy trì tốc độ phát triển; văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Trong những thành tựu chung của tỉnh nhà có sự đóng góp rất quan trọng của các cấp mặt trận trong tỉnh, đặc biệt là đội ngũ trưởng ban công tác mặt trận (TBCTMT) ở khu dân cư (KDC).

Bác Lê Ngọc Giáp, TBCTMT thôn Cát Lợi, xã Cát Tân, huyện Như Xuân (người thứ 2 từ phía bên phải sang) chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây chè với người dân trong thôn.

Theo nhận định của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Tòng, đội ngũ TBCTMT là các nhân tố tích cực, động viên, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân. Tuy độ tuổi, thời gian cống hiến cho công tác mặt trận khác nhau nhưng “ngọn lửa” nhiệt huyết trong trái tim của mỗi người thì ai cũng nồng cháy, tâm huyết, tận tụy, sáng tạo hết lòng với công việc. Đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, nâng cao hiệu quả phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tạo sự kết hợp hiệu quả giữa nhiệm vụ quản lý Nhà nước với nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Thường xuyên lắng nghe, tập hợp ý kiến của Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp có thẩm quyền những yêu cầu, nguyện vọng, chính đáng của Nhân dân về việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến cuộc sống người dân. Cùng với đó tổ chức thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng...

Để làm tốt nhiệm vụ “lắng nghe Nhân dân nói” và “nói cho Nhân dân nghe”, các TBCTMT đã linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động ở khu vực, địa bàn phù hợp với đặc thù các tầng lớp Nhân dân. Qua các cuộc họp dân, các buổi sinh hoạt của các đoàn thể và chủ động đến với từng hộ gia đình, cán bộ mặt trận cơ sở đã thông qua nói chuyện, trao đổi đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân; đồng thời lắng nghe, tập hợp những tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc, kiến nghị của Nhân dân để phản ánh đến các cấp ủy, chính quyền. Ở những địa bàn có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo, hàng năm, mỗi TBCTMT đã thường xuyên có các cuộc tiếp xúc, thăm hỏi, động viên đến từng gia đình, chia sẻ những khó khăn trong đời sống của đồng bào, tạo sự gần gũi, gắn bó giữa cán bộ cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

Lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm trong tổ chức, thực hiện; lấy chất lượng, hiệu quả các phong trào làm thước đo; phát huy cao nhất tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân trong triển khai xây dựng các mô hình ở cộng đồng dân cư, ban công tác mặt trận KDC đã chủ trì phối hợp, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng các mô hình về an toàn thực phẩm, các mô hình tự quản ở KDC; vận động Nhân dân đóng góp tiền, vật liệu, hiến đất, ngày công lao động xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2020-2022, bằng kinh nghiệm, uy tín của mình, đội ngũ TBCTMT trên địa bàn tỉnh đã huy động Nhân dân tham gia gần 367.500 ngày công lao động, hiến hàng nghìn m2 đất, đóng góp hàng nghìn tỷ đồng để tu sửa, làm mới, bê tông hóa gần 214km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa hàng trăm km kênh mương nội đồng... Tham gia chủ trì, hưởng ứng xây dựng 346 mô hình “KDC tự quản về an toàn thực phẩm”; xây dựng 1.941 mô hình “KDC sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, 3.112 mô hình KDC tự quản bảo vệ môi trường; 131 mô hình KDC an toàn giao thông tại các địa phương, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như các ông: Hoàng Văn Long, TBCTMT thôn Xuân Yên, xã Phú Lộc (Hậu Lộc); Mai Ngọc Kỳ, TBCTMT thôn Yên Lộc, xã Nga Yên (Nga Sơn); bà Lê Thị Vinh, TBCTMT thôn Cự Đà, xã Hoằng Đức (Hoằng Hóa)...

Đội ngũ TBCTMT là những người góp phần bảo tồn, lưu giữ những nét văn hóa truyền thống rất đặc sắc của đồng bào các dân tộc huyện miền núi. Trong ảnh: Đội Séc Bùa thôn Vân Ngọc, xã Cẩm Long (Cẩm Thủy) trình diễn diễn tấu Séc Bùa. Ảnh: Phan Nga

Các hoạt động vì người nghèo như phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Tháng cao điểm vì người nghèo” cũng được đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở triển khai có hiệu quả với nhiều cách làm sáng tạo. Qua hơn 2 năm triển khai, hệ thống mặt trận các cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 114 tỷ đồng; tặng 849.813 suất quà tết trị giá trên 634 tỷ đồng; các hoạt động an sinh xã hội trị giá trên 383 tỷ đồng. Từ các nguồn vận động, cùng với gia đình, dòng họ, KDC đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 4.392 căn nhà Đại đoàn kết, tặng quà học sinh nghèo vượt khó, các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất trị giá hàng trăm tỷ đồng. Nhờ sự nỗ lực tổ chức vận động, kêu gọi nhường cơm sẻ áo của những cán bộ mặt trận cơ sở, hàng nghìn hộ gia đình nghèo, hộ gia đình bị thiệt hại do bão lũ được động viên, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Làm tốt công tác này phải kể đến bà Lê Thị Thời, TBCTMT thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương (Lang Chánh); ông Lê Đình Hoán, TBCTMT phố Neo, xã Nam Giang (Thọ Xuân); ông Cầm Bá Quốc, TBCTMT thôn Ngọc Trà, xã Luận Khê (Thường Xuân)...

Vận động Nhân dân phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, các TBCTMT đã tham gia 10.219 cuộc giám sát các vụ việc, vấn đề được dư luận và Nhân dân quan tâm. Qua công tác giám sát, đã có nhiều kiến nghị, đề xuất quan trọng đối với cấp ủy đảng, chính quyền, các đơn vị, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, đáp ứng nguyện vọng các tầng lớp Nhân dân.

Bên cạnh đó, đội ngũ TBCTMT còn tích cực tham gia 559 ban thanh tra Nhân dân giám sát 2.457 vụ việc và 683 ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 1.017 công trình, dự án. Thông qua hoạt động giám sát, thanh tra, những kiến nghị, đóng góp của Nhân dân với chính quyền địa phương đã được Ủy ban MTTQ các địa phương tiếp nhận và gửi đến chính quyền cùng cấp xem xét, giải quyết. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân trong công tác giám sát và tham gia đóng góp các ý kiến, kiến nghị với chính quyền nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Ngoài ra, còn có rất nhiều tấm gương TBCTMT năng động, sáng tạo đổi mới phương thức để nâng cao hiệu quả tham mưu cho cấp ủy đảng, tăng cường phối hợp với chính quyền, huy động các nguồn lực trong toàn xã hội và tổ chức xây dựng nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả ở cộng đồng. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, cùng với việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, các TBCTMT còn làm tốt công tác vận động cán bộ, đảng viên, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ 2.300 tấn nhu yếu phẩm hỗ trợ Nhân dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch bệnh; phối hợp hỗ trợ, thăm hỏi, tặng hàng trăm ngàn suất quà trị giá trên 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn sau thực hiện cách ly y tế và người dân đau ốm, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do dịch bệnh.

Còn rất nhiều những tấm gương không thể nêu tên, không thể kể hết những việc làm cao cả, những hành động đẹp, những sáng kiến đóng góp cho cộng đồng của đội ngũ TBCTMT. Mỗi cán bộ mặt trận cơ sở mặc dù có cách thể hiện khác nhau về phương thức, cách làm, nhưng có điểm chung nhất đó là họ đã thấm nhuần, vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào công tác mặt trận, họ là những người “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, những cán bộ mãi mãi sống trong lòng Nhân dân. Những việc làm và đóng góp của các TBCTMT thời gian qua thực sự là nhân tố quan trọng góp phần phát huy, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bài và ảnh: Phan Nga

Xây dựng thành công thôn nông thôn mới kiểu mẫu

15 năm liên tục là Bí thư chi bộ, TBCTMT thôn Phú Thành, xã Thành Hưng (Thạch Thành), tôi cùng cấp ủy chi bộ và đoàn thể trong thôn luôn tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, sâu sát cơ sở, tạo sự ổn định về tư tưởng, chính trị; tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động.

Bản thân tôi đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát động Nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực với địa phương, tạo phong trào thi đua sôi nổi. Tôi đã vận động Nhân dân đóng góp hơn 5 tỷ đồng, hiến 2.500m2 đất, 1.350 ngày công lao động để làm hơn 2,4km đường giao thông nông thôn, gần 11km giao thông nội đồng, xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa thôn, cổng làng, khuôn viên ao làng, giếng làng, lắp đặt 210 cột điện và đường điện chiếu sáng khu dân cư; chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhiều hộ gia đình thôn Phú Thành đã vươn lên phát triển kinh tế, trở thành hộ có thu nhập khá, có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh ổn định. Tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm đáng kể, từ 1,58% (năm 2015), đến năm 2022 không còn hộ nghèo, chỉ còn 0,1% hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người từ 27,2 triệu đồng/năm (năm 2015), đến năm 2022 ước đạt 71,4 triệu đồng/năm. Từ sự tích cực, đồng thuận của người dân, năm 2015, thôn Phú Thành đã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2016 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, năm 2021 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Nguyễn Văn Đang

Bí thư chi bộ, TBCTMT thôn Phú Thành, xã Thành Hưng (Thạch Thành)

Phải gần dân, hiểu dân, chia sẻ với dân để dân giúp đỡ mình

Thôn 8, xã Nga Liên (Nga Sơn) có 392 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu, trong đó 96% dân số là đồng bào công giáo. Với vai trò là bí thư chi bộ, TBCTMT thôn, thời gian qua, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào để đảng viên và Nhân dân noi theo. Ngoài việc tham mưu với chính quyền tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như thực hiện các nội quy, quy định của địa phương, sống “tốt đời, đẹp đạo”; tôi còn trực tiếp đi sâu sát từng nhà, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng hộ gia đình, động viên người dân trong thôn đổi mới nếp nghĩ, cách làm, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương phát triển các ngành, nghề dịch vụ thương mại, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân, chọn lời hay, việc tốt, hợp ý dân đưa vào quy ước để người dân thực hiện; thực hiện tốt các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trải qua nhiều cương vị công tác, trong đó có 5 năm là TBCTMT, tôi rút ra bài học, muốn dân tin phải gần dân, sâu sát dân, hiểu dân, chia sẻ với dân để dân giúp đỡ mình. Nhờ vậy, giai đoạn 2020-2022, tôi đã cùng cấp ủy, chính quyền vận động Nhân dân thôn 8 hiến đất, góp tiền, công lao động bê tông hóa 100% đường giao thông nông thôn, xây mới nhà tang lễ thôn, lắp đặt đường điện chiếu sáng... với tổng trị giá gần 6 tỷ đồng. Năm 2021, thu nhập bình quân của người dân trong thôn đạt hơn 60 triệu đồng/năm; trên 90% hộ đạt gia đình văn hóa. Nhiều năm liền, trong thôn không có tệ nạn xã hội. Thôn 8 đang nỗ lực “cán đích” thôn nông thôn mới kiểu mẫu cuối năm 2022.

Phan Thanh Thuyết

Bí thư chi bộ, TBCTMT thôn 8, xã Nga Liên (Nga Sơn)

Tích cực vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng phố kiểu mẫu

Chi bộ phố Phượng Định 1, phường Tào Xuyên (TP Thanh Hóa) có 30 đảng viên. Với vai trò là bí thư chi bộ, TBCTMT phố, suốt 21 năm qua, tôi cùng với đảng viên trong chi bộ luôn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương, quy ước, hương ước của phố; phát triển kinh tế; thực hiện tốt các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, đặc biệt là chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”, trọng tâm là thực hiện tốt cuộc vận động “Người dân TP Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”; giữ gìn vệ sinh môi trường; ứng xử văn hóa “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; thực hiện văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang, trong giao tiếp ứng xử, học tập, lao động, vui chơi, giải trí, đối với gia đình, cộng đồng; tham gia các hoạt động hòa giải tại khu dân cư...

Trong 2 năm (2020-2021), tôi đã vận động bà con trong phố đóng góp hơn 400 triệu đồng bê tông hóa đường giao thông, chỉnh trang nhà văn hóa thôn, xây rãnh thoát nước, lắp đặt camera an ninh; quyên góp hơn 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo”, phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt. Kết quả trong nhiều năm qua khu phố không còn tệ nạn phát sinh như cờ bạc, số đề, ma túy, mại dâm, không có đơn, thư khiếu kiện vượt cấp. Năm 2021, toàn phố có 95% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; 100% các cháu đến tuổi đi học được đến trường... Nhiều năm liên tục, phố Phượng Định 1 được Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa tặng Giấy khen; được công nhận phố văn hóa (năm 2018), phố kiểu mẫu (năm 2021).

Nguyễn Danh Long

Bí thư chi bộ, TBCTMT phố Phượng Định 1, phường Tào Xuyên (TP Thanh Hóa)

“Miệng nói, tay làm” để bà con trong thôn tin và làm theo

Với 25 năm giữ cương vị Bí thư chi bộ, TBCTMT thôn Vân Ngọc, xã Cẩm Long (Cẩm Thủy), tôi cùng các đồng chí cấp ủy thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực lao động sản xuất, mạnh dạn đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao vào sản xuất, chăn nuôi... Là thôn có tới 85% đồng bào dân tộc Mường sinh sống, để vận động, thuyết phục được bà con, tôi xác định phải “miệng nói, tay làm” bởi bà con trong thôn chỉ tin và làm theo khi thấy những việc làm thiết thực có hiệu quả. Bản thân gia đình tôi cũng tiên phong trong việc đưa các giống cây lâm nghiệp có giá trị, phù hợp với điều kiện của địa phương vào trồng, phát triển chăn nuôi trâu, bò, gia cầm. Nhờ những phương pháp đúng đắn mà đến năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của thôn Vân Ngọc đã đạt trên 46 triệu đồng/năm, tăng hơn 12 triệu đồng so với năm 2018; toàn thôn chỉ còn 2,14% hộ nghèo; tỷ lệ nhà kiên cố, khang trang đạt trên 80%; số hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt hơn 90%.

Cùng với việc tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, tham gia hiến đất, ngày công lao động, đóng góp gần 700 triệu đồng bê tông hóa hơn 500m đường nội đồng, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng nội thôn dài gần 2km, bê tông hóa đường nghĩa địa thôn, tôi còn vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; bài trừ các hủ tục lạc hậu; bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa, nét đẹp truyền thống của từng dân tộc nên việc cưới xin, ma chay không còn tổ chức dài ngày; người dân đã ăn, ở hợp vệ sinh. Năm 2021, thôn Vân Ngọc có trên 90% hộ đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”; thôn được công nhận thôn nông thôn mới.

Bùi Văn Phúc

Bí thư chi bộ, TBCTMT thôn Vân Ngọc, xã Cẩm Long (Cẩm Thủy)

Lựa chọn những nội dung, mô hình hay, phù hợp để triển khai nhân rộng

Được Nhân dân tin tưởng và Ủy ban MTTQ xã Yên Mỹ (Nông Cống) tín nhiệm, giao đảm trách chức vụ Bí thư chi bộ, TBCTMT thôn Lâm Hòa, 15 năm qua, tôi luôn khắc phục mọi khó khăn, sắp xếp công việc gia đình, dành thời gian tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với chức năng nhiệm vụ của mình, tôi đã nắm bắt tình hình thực tế của thôn, lựa chọn những nội dung, mô hình hay phù hợp để triển khai nhân rộng. Trong mỗi cuộc họp chi bộ thôn, tôi luôn trao đổi, đóng góp ý kiến với đồng chí trưởng thôn và những người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội của thôn đề ra chương trình thống nhất hành động, các hoạt động công tác năm gắn với việc xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2018 đến nay, tôi cùng các tổ chức thành viên đã vận động Nhân dân đóng góp hơn 70 triệu đồng bê tông 2,4km đường giao thông; xây dựng cơ sở hạ tầng trường học, chỉnh trang nhà cửa, hàng rào khuôn viên, tham gia mô hình trồng hoa thay cỏ dại 1,6km; 2 mô hình khu dân cư tự quản về an ninh trật tự. Vận động các hộ gia đình cải tạo vườn tạp, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đưa máy móc vào sản xuất, nâng cao chất lượng cây trồng, vật nuôi; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, tạo thu nhập cho gia đình, xóa đói, giảm nghèo. Duy trì thường xuyên các đợt ra quân vệ sinh môi trường tại các tuyến đường trong khu dân cư, từ đó hạn chế rác thải, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của Nhân dân về bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Với những nỗ lực của bản thân, thôn Lâm Hòa nhiều năm liên tục đạt danh hiệu thôn văn hóa cấp huyện, được các cấp ghi nhận, đánh giá cao và được tặng nhiều giấy khen.

La Thị Sen

Bí thư chi bộ, TBCTMT thôn Lâm Hòa, xã Yên Mỹ (Nông Cống)