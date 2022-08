Phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động (CVĐ), nhất là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (XDNTM, ĐTVM).

Nhân dân thôn Linh Sơn, xã Ngọc Sơn (Ngọc Lặc) dự hội nghị ra mắt mô hình khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” .

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM” giai đoạn 2019-2022, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực tham gia tuyên truyền nội dung các tiêu chí, vận động Nhân dân đóng góp các nguồn lực để XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Hướng dẫn việc thực hiện quy trình và tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân. Tham gia thẩm định và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cho 118 xã, 8 huyện, thành phố.

Với phương châm phát huy tính tự quản của Nhân dân, lấy hiệu quả và chất lượng cuộc sống của Nhân dân làm mục đích, MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai xây dựng các mô hình tự quản trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM”. Qua 3 năm, đã xây dựng 346 mô hình “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm” tại 27 huyện, thị xã, thành phố; xây dựng 41 mô hình “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; 112 mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường. Tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch cho gần 900 đại biểu là cán bộ MTTQ các cấp, hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Xây dựng mô hình khu dân cư an toàn giao thông tại các địa phương, tổ chức hội nghị truyền thông cho 4.500 người tuyên truyền về an toàn giao thông.

Để thúc đẩy phong trào thi đua phát triển kinh tế, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên triển khai thực hiện các chính sách mới về phát triển kinh tế, dồn điền, đổi thửa, xây dựng những cánh đồng mẫu lớn đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp nâng cao năng suất lao động, xây dựng trang trại, gia trại, vườn cây, ao cá; thông tin chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, giới thiệu các điển hình tiên tiến có hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp đỡ, tạo vốn cho hội viên, đoàn viên nghèo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Các hoạt động vì người nghèo như phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Tháng cao điểm vì người nghèo” được MTTQ các cấp triển khai có hiệu quả với nhiều cách làm sáng tạo như: tổ chức các câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; tổ chức triển khai mô hình chăn nuôi bò sinh sản cho các hộ nghèo tại các huyện Ngọc Lặc, Thường Xuân, Hậu Lộc. Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai phong trào; hướng dẫn MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên vận động Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo“; rà soát các hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh để tổng hợp, vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ xây nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ các chương trình an sinh... Qua 3 năm triển khai vận động Quỹ “Vì người nghèo" 3 cấp đạt trên 114 tỷ đồng; tặng 849.813 suất quà tết, trị giá trên 634 tỷ đồng; các hoạt động an sinh xã hội trị giá trên 383 tỷ đồng. Từ các nguồn vận động, MTTQ vận động gia đình, dòng họ, khu dân cư hỗ trợ làm mới và sửa chữa 4.392 căn nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất trị giá hàng trăm tỷ đồng. Việc phân bổ, hỗ trợ kịp thời, đảm bảo theo các quy định của Nhà nước. Các hoạt động quan tâm giúp đỡ người nghèo của MTTQ các cấp đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh từ 5,59% (năm 2018) xuống còn 1,52% (năm 2021).

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ; thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân do tai nạn rủi ro và đuối nước; vận động Nhân dân ủng hộ các địa phương trong tỉnh (năm 2019) và Nhân dân các tỉnh miền Trung (năm 2020) bị thiên tai bão lũ với tổng số tiền trên 135 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ, động viên Nhân dân vùng bị thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Với sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của hệ thống mặt trận, đến nay CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM” ngày càng đi vào chiều sâu và mang tính thiết thực, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn, nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề Nhân dân quan tâm, phù hợp với điều kiện thực tế và thế mạnh riêng có của mỗi địa phương, góp phần quan trọng vào thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, XDNTM, ĐTVM. Đến tháng 6-2022, Thanh Hóa đã có 11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ XDNTM (đạt 40,7%); có 341/465 xã (đạt 73,3%); có 48 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 5 xã, 194 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bình quân toàn tỉnh đạt 17,7 tiêu chí/xã.

Những kết quả của CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM” sẽ là động lực để MTTQ các cấp tiếp tục vận động Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Bài và ảnh: Phan Nga