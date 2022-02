Phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

Những năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu” đã trở thành động lực để thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Ngọc Lặc phát huy truyền thống, phẩm chất người lính, tiếp tục cống hiến sức lực để góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hội Cựu chiến binh xã Minh Sơn tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm.

Thực hiện gắn kết giữa phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với phong trào “CCB giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, hội viên Hội CCB huyện Ngọc Lặc đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nhanh chóng thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

CCB Đặng Sĩ Minh, xã Minh Sơn là hội viên tiêu biểu trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Năm 1984, ông Minh rời quân ngũ trở về địa phương sinh sống. Bấy giờ hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, song phát huy phẩm chất truyền thống người lính Cụ Hồ, không cam chịu đói nghèo, vợ chồng ông đã năng động, sáng tạo phát triển mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, mô hình phát triển hiệu quả, bình quân mỗi năm, tổng thu nhập của gia đình đạt trên 200 triệu đồng. Không những làm kinh tế giỏi, CCB Đặng Sĩ Minh còn nhiệt tình tham gia các phong trào hoạt động của hội; thường xuyên vận động con cháu thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quan tâm giúp đỡ CCB phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Ông Minh chia sẻ: “Mỗi người lính khi trở về địa phương đều tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do địa phương phát động. Nổi bật trong lĩnh vực phát triển kinh tế, cán bộ, hội viên thi đua lao động sản xuất, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để cùng vươn lên xóa đói, giảm nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương”.

Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, Hội CCB huyện Ngọc Lặc xác định việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong hoạt động của hội. Trong năm 2021, Hội CCB huyện đã tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; vận động cán bộ, hội viên CCB và Nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; cán bộ hội viên tích cực triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 với nhiều hoạt động cụ thể như tham gia thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch, các tổ giám sát cộng đồng, hỗ trợ các khu cách ly, công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, các cấp hội CCB cũng tích cực phối hợp với đoàn thanh niên trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng bảo vệ Tổ quốc; tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ở các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh nhân Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27-7... Bên cạnh đó, các cấp hội đã tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện các tiêu chuẩn để đạt danh hiệu gia đình văn hóa; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể của xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên và Nhân dân; xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư; bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường...

Hội CCB huyện Ngọc Lặc luôn quan tâm đến công tác phát triển hội viên, Đến nay, toàn huyện có 24 hội cơ sở, trong năm 2021 kết nạp mới được 78 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 7.050 người. Hàng năm, Thường trực Huyện hội đã tổ chức tập huấn công tác kiểm tra cho cán bộ chủ chốt là chủ tịch, phó chủ tịch, các chi hội trưởng, kiện toàn ban kiểm tra, từ đó nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác này. Việc đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật đối với tổ chức hội và hội viên đảm bảo đúng pháp luật và điều lệ hội. Ngoài việc kiểm tra, giám sát theo chức năng của hội, ban thường vụ, ban kiểm tra còn phối hợp với các đoàn thể, cùng Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành kiểm tra các xã, thị trấn trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Lê Trần Cảnh, Chủ tịch Hội CCB huyện Ngọc Lặc, cho biết: “Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của hội đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu kinh tế - xã hội trọng yếu của huyện và của từng địa phương. Qua đó, góp phần động viên, khơi dậy, giữ vững và phát huy truyền thống yêu nước, giàu lòng nhân ái, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tính cần cù, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tạo động lực mới, nhân tố mới trong cán bộ, hội viên. Đồng thời khuyến khích CCB sản xuất có hiệu quả, xây dựng đời sống văn hóa thân thiện, bền vững. Hoạt động của hội được các cấp ủy và chính quyền ghi nhận, không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên; mà còn góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn”.

Trong thời gian tới, Hội CCB huyện tập trung tuyên truyền, vận động các thế hệ cựu chiến binh đoàn kết, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện tốt phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2022, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 gắn với các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, đơn vị. Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Phấn đấu kết nạp mới 80 - 100 hội viên trở lên. 100% cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, có trên 95% hội viên gương mẫu, trên 95% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Bài và ảnh: Hoàng Lan