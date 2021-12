Phấn đấu để TP Thanh Hóa sớm trở thành thành phố kiểu mẫu của cả nước, xứng đáng là đô thị tỉnh lỵ, động lực lan toả trong phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh

Sáng 17-12, HĐND TP Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ tư, đánh giá hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; quyết nghị phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thường trực UBND, Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, lãnh đạo các phường, xã và các đại biểu HĐND thành phố khóa XXII.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủỷ, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hoá phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hoá nhấn mạnh: Năm 2021, đại dịch COVID-19 bùng phát đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống Nhân dân. Trong bối cảnh đó, được sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, thành phố đã thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”.

Đặc biệt, sau hơn một năm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố đã cơ bản hoàn thành việc quán triệt, triển khai, thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI. Đồng thời, chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành cấp tỉnh xây dựng, báo cáo và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Nghị quyết 05-NQ/TU về “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hóa đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là văn bản có ý nghĩa rất quan trọng, tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi, mở ra thời cơ, động lực mới cho kinh tế - xã hội thành phố phát triển.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hoá cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại làm ảnh đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong đó có 3 chỉ tiêu kinh tế - xã hội không đạt kế hoạch đề ra là tốc độ tăng giá trị sản xuất, thu nhập bình quân đầu người và tỷ lệ tăng thu ngân sách hằng năm. Cùng với đó, tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng sai phép, không phép còn tái diễn; việc kiểm tra, xử lý ngập úng trong các khu đô thị, rác thải trong khu dân cư còn chậm trễ để cử tri và Nhân dân có nhiều ý kiến phản ánh…

Để nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo, đồng chí Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hoá đề nghị HĐND thành phố cần tập trung phân tích, thảo luận, đề ra các giải pháp thực hiện có tính khả thi cao.

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hoá trình bày báo cáo tại kỳ họp.

Theo báo cáo của UBND TP Thanh Hoá, năm 2021, thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 36/39 chỉ tiêu tỉnh và thành phố giao, trong đó có 19 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch, 17 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Nổi bật như huy động vốn đầu tư phát triển đạt 35.600 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước đạt 43.263 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 44.583 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng hoá trực tiếp nước ngoài có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra; tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 1.863 triệu USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 65.131 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ.

Một số sự án hạ tầng giao thông quan trọng đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được bảo đảm.

Toàn cảnh kỳ họp.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, TP Thanh Hóa đặt quyết tâm và hành động quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi các nhiệm vụ ở cơ sở nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường thu hút đầu tư; đẩy mạnh thực hiện các dự án quan trọng, công trình trọng điểm; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 15,3%.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền từ thành phố đến phường, xã.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045”…

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 với biến thể delta lây lan rất nhanh đã tác động nặng nề, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Đây cũng là năm đầu của nhiệm kỳ nên khối lượng công việc đặt ra cho cấp uỷ, chính quyền và hệ thống chính trị rất lớn. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, năm 2021 tỉnh Thanh Hoá đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, trong đó có sự đóng góp tích cực của TP Thanh Hoá.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: TP Thanh Hoá có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hoá và khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật và quốc phòng - an ninh của tỉnh; là cửa ngõ nối vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò và sứ mệnh của thành phố, ngày 25-10-2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là một trong những nghị quyết chuyên đề đầu tiên trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của tỉnh đối với sự phát triển của thành phố.

Cùng với cả tỉnh, TP Thanh Hoá bước vào thực hiện nhiệm vụ 2021 trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Kế thừa và phát huy truyền thống của những thế hệ đi trước, trên nền tảng đạt được sau gần 30 năm thành lập thành phố, 7 năm được công nhận là đô thị loại 1, với tiềm năng thế mạnh của mình, cùng sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện của các ngành, các địa phương và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, với tinh thần “cả tỉnh vì thành phố, thành phố vì cả tỉnh”, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TP Thanh Hoá đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Bằng kinh nghiệm có được trong năm 2020, năm 2021 thành phố tiếp tục có những chủ trương, biện pháp mới linh hoạt, hiệu quả nên đã kiểm soát được dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao và biểu dương những kết quả nổi bật mà cấp uỷ, chính quyền, Nhân dân TP Thanh Hoá đạt được trong năm 2021; biểu dương tinh thần, trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, sự ủng hộ, đồng thuận của cử tri và Nhân dân thành phố, đồng thời đề nghị các đại biểu tham dự kỳ họp tập trung thảo luận một cách sâu sắc, phân tích, thẳng thắn nhìn nhận, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại để đề ra giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong năm 2022.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Xây dựng, phát triển TP Thanh Hóa trở thành địa phương dẫn đầu cả tỉnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; một trong những trung tâm lớn về thương mại, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, văn hóa, khoa học, giáo dục - đào tạo, y tế, thể thao của vùng Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; có kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được bảo đảm; có tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, là 1 trong 5 thành phố trực thuộc tỉnh dẫn đầu cả nước, một động lực góp phần quan trọng đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Đến năm 2045 trở thành thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại, kiểu mẫu của cả nước.

Để thực hiện thành công các tiêu to lớn đó, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cử tri và Nhân dân thành phố tiếp tục đoàn kết thống nhất, linh hoạt, sáng tạo, triển khai đồng bộ, kịp thời, sáng tạo quy định thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Từ đó tập trung khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ nhanh hơn, bền vững hơn, có hiệu quả canh tranh cao hơn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phù hợp với đặc điểm và vị trí của thành phố, đáp ứng vai trò đầu tàu kết nối, trung tâm động lực phát triển của tỉnh.

Tiếp tục quán triệt, cụ thể hoá, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hoá lần thứ XXI.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải luôn bám sát đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đao, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; phải tập trung nghiên cứu, đánh giá kỹ thời cơ, vận hội mới và những tiềm năng, thế mạnh về điều kiện tự nhiên, con người, truyền thống lịch sử văn hoá. Cùng với đó, phải làm rõ những khó khăn thách thức đang đặt ra đối với thành phố, trên cơ sở đó nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và giải pháp khả thi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực.

Trước mắt, cần khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, sớm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Thanh Hoá phát triển.

Huy động mọi tiềm năng, thế mạnh, mọi nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hoá để phát triển văn hoá, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để Nhân dân đón tết, vui xuân Nhâm Dần 2022 trong không khí vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, nghĩa tình. Đồng thời tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hôi; chủ động phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ Noel và các ngày lễ quan trọng khác.

Cùng với tập trung giải quyết những vấn đề lớn, chiến lược, có tính đột phá phải quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc trước mắt, khắc phục cho bằng được những hạn chế, yếu kém cố hữu, tồn tại kéo dài, bảo đảm cho thành phố phát triển nhanh và bền vững; củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp.

Tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể, xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố có trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị HĐND thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp, các cuộc tiếp xúc cử tri. Các vị đại biểu HĐND cần đề cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó chặt chẽ và liên hệ thường xuyên với Nhân dân, kịp thời nắm bắt phản ánh các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri; tăng cường hoạt động, theo dõi đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Với truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, sáo tạo, phát triển, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉn tin tưởng đảng bộ, chính quyền TP Thanh Hoá tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, phấn đấu sớm trở thành thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại, kiểu mẫu của cả nước, xứng đáng là đô thị tỉnh lỵ, động lực lan toả trong phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh.

Kỳ họp thứ tư HĐND thành phố diễn ra trong 2 ngày 17 và 18-12. Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe các báo cáo năm 2021 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự thành phố; các báo cáo của UBND thành phố về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; giải quyết kiến nghị của cử tri và một số báo cáo quan trọng khác, xem xét, thảo luận và thông qua dự thảo 11 nghị quyết kỳ họp; tiến hành các thủ tục bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố và bầu bổ sung ủy viên UBND TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tố Phương