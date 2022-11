Ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nguồn nhân lực khu vực công

Hiện nay, nhiều cán bộ, công chức còn đùn đẩy, né việc, sợ không dám thực hiện nhiệm vụ… gây ảnh hưởng lớn đến triển khai công tác phục vụ nhân dân. Tình trạng này không thể chỉ nói là do vướng mắc trong triển khai chính sách, pháp luật, mà thực tế qua nghiên cứu cho thấy còn nguyên nhân xuất phát từ con người, công đoạn tổ chức thực hiện và trách nhiệm người đứng đầu. Đại biểu Tạ Văn Hạ (Quảng Nam) Mỗi ngày, tại Bệnh viện Bạch Mai, các y, bác sĩ phải chịu áp lực rất lớn khi chăm sóc cho 9 nghìn người bệnh vãng lai và 4 nghìn người bệnh nội trú. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở các trạm y tế xã, phường do nhân lực mỏng, nhưng lại phải bảo đảm quá nhiều trách nhiệm như đi lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ, quản lý F0, tiêm chủng… Vậy, phải chăng việc hàng loạt nhân viên y tế xin nghỉ việc còn có nguyên nhân nào khác bên cạnh yếu tố thu nhập? Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) Nền kinh tế đất nước ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức không nhỏ, trong đó, giải ngân vốn đầu tư công chậm, việc giải ngân vốn ODA đạt tỷ lệ quá thấp. Ba chương trình mục tiêu quốc gia triển khai từ sớm nhưng ban hành chính sách và phân bổ vốn còn chậm hơn. Giải ngân vốn chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội cũng chậm. Quốc hội, Chính phủ đã nỗ lực điều chỉnh chính sách, luật để giảm giá xăng giúp doanh nghiệp và người dân bớt khó khăn nhưng giá cả các mặt hàng tiêu dùng giảm không tương ứng. Lãi suất cho vay tăng cao, sức ép lạm phát giá cả tăng cao đã và đang trực tiếp ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân. Đại biểu Phạm Hùng Thắng (Hà Nam) Do hiệu quả sản xuất thấp, thậm chí là lỗ cho nên đời sống của người dân gắn với sản xuất nông nghiệp bấp bênh, gặp nhiều khó khăn. Đề nghị Chính phủ cần có chính sách ưu đãi đối với lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, tạo các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, nghiên cứu và phát triển sản xuất các sản phẩm, vật tư phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Qua đó tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cạnh tranh về giá, góp phần giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất và tìm đầu ra bền vững cho sản phẩm để từ đó tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đại biểu Nguyễn Quốc Hận (Cà Mau)