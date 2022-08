Nỗ lực xây dựng Trường Sơn trở thành phường kiểu mẫu

Nằm ở vị trí trung tâm thành phố du lịch biển Sầm Sơn, địa bàn giáp ranh giữa khu vực nội thị và ngoại thị, trong suốt 40 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Trường Sơn luôn nêu cao tinh thần cách mạng, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển.

Lễ hội truyền thống bánh chưng - bánh giầy được tổ chức trên địa bàn phường Trường Sơn.

Là vùng đất cổ được hình thành từ rất sớm, Trường Sơn có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, gắn với nhiều huyền thoại, huyền tích, những câu chuyện kể nổi tiếng được lưu truyền trong dân gian, về quá trình khai phá, mở đất lập làng Núi, về những cuộc đấu tranh giữ đất, giữ biên, giữ làng, về sự sinh tồn, phát triển trên vùng đất đầy khó khăn, sóng gió. Trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, với những thăng trầm, biến động của mảnh đất Sầm Sơn, đặc biệt từ là ngày 10-8-1982, Đảng bộ tiểu khu Trường Sơn được thành lập trực thuộc Thị ủy Sầm Sơn, thì Trường Sơn ngày nay đã được định hình rõ nét trên bản đồ phát triển kinh tế - xã hội Sầm Sơn.

Sau khi được thành lập, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn, thách thức và những bộn bề của một đơn vị hành chính mới được thành lập; đồng thời, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng đất giàu tiềm năng để tiến hành công cuộc đổi mới, cũng như thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ phường từ khóa l đến khóa XI đã đề ra. Đặc biệt, sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, gần 40 năm thành lập đảng bộ phường, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời của các cấp, các ngành từ tỉnh đến thành phố, cùng với những chủ trương, giải pháp đúng đắn, đồng bộ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, Trường Sơn đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Trường Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 19%, vượt 8% so với chỉ tiêu đại hội, tăng 9% so với nhiệm kỳ trước, cao hơn mức bình quân chung của thành phố 1,8%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 54 triệu đồng/người/ năm, tăng 23 triệu đồng so với năm 2015. Cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; dịch vụ du lịch chiếm 74%, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng vận tải chiếm 17%, đánh bắt hải sản, nông nghiệp chiếm 9%. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường có nhiều chuyển biến rõ nét. Số doanh nghiệp được thành lập tăng cao. Địa phương đã huy động tốt các nguồn lực để đầu tư, xây dựng hạ tầng giao thông, mạng lưới thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, thiết chế văn hóa...

Phát huy tốt truyền thống cách mạng, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của một vùng đất có bề dày về văn hóa, lịch sử lâu đời, Trường Sơn đang phấn đấu xây dựng trở thành phường kiểu mẫu của thành phố. Theo đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Trường Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã đề ra các chỉ tiêu, cụ thể: tốc độ tăng giá trị sản xuất đến năm 2025 là 1.300 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người/năm đến 2025 đạt trên 120 triệu đồng; đón được 2,5 triệu lượt khách trở lên, doanh thu đạt 1.100 tỷ đồng; tỷ lệ tăng thu ngân sách hằng năm (không bao gồm thu tiền sử dụng đất) so với chỉ tiêu HĐND thành phố giao tăng bình quân từ 15% trở lên... Đặc biệt, nghị quyết đã nhấn mạnh đến 2 chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ, gồm: Chương trình phát triển du lịch - dịch vụ, mà trọng tâm là công tác quản lý nâng cao chất lượng các hoạt động du lịch trên địa bàn; Chương trình phát triển văn hóa, trọng tâm là nâng cao văn hóa, văn minh đô thị. Đồng thời, đề ra 2 khâu đột phá, gồm: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp từ phường đến các khu phố trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn, trọng tâm là công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và xác minh nguồn gốc đất, giải quyết chế độ, chính sách cho người dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định của pháp luật.

Để từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành phường kiểu mẫu, hiện Trường Sơn đang tích cực triển khai hiệu quả các phương án quản lý dịch vụ du lịch, tạo môi trường thuận lợi cho du khách đến với Sầm Sơn. Tăng cường chỉ đạo thu ngân sách, thu dứt điểm các loại thuế, phí và các khoản đóng góp trong năm. Tập trung chỉ đạo tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn phường, như “Dự án khu tái định cư đồng Nấp, đồng Eo”, “Dự án khu đô thị sinh thái biển Đông Á”... Cùng với đó, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch ra mắt các mô hình “Dân vận khéo”; lắp đặt “Camera giám sát an ninh trật tự”, tạo dựng mỹ quan đô thị đường Lê Lợi, xây dựng cụm dân cư kiểu mẫu trên địa bàn phường. Đồng thời, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các mục tiêu xây dựng phường kiểu mẫu. Tiếp tục tăng cường xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tiềm năng, lợi thế của phường trung tâm trọng điểm du lịch của thành phố; huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Ngoài ra, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, huy động và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phấn đấu xây dựng phường Trường Sơn trở thành đơn vị kiểu mẫu.

Đồng chí Cao Thị Ngọc Quỳnh, Bí thư Đảng ủy phường Trường Sơn, cho biết: Với truyền thống lịch sử - văn hóa lâu đời, tinh thần đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tin tưởng rằng Đảng bộ và Nhân dân phường Trường Sơn sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ phường đã đề ra. Từ đó, tạo động lực đưa phường Trường Sơn sớm trở thành phường trọng điểm về du lịch và trở thành một phường kiểu mẫu của TP Sầm Sơn như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bài và ảnh: Trần Hằng