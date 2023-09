Những doanh nghiệp hoạt động xuyên kỳ nghỉ lễ

Thông tin từ Sở Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8-2023 tăng 2,23% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực chiếm tỷ trọng lớn tiếp tục duy trì tốt hoạt động sản xuất so với tháng trước như: quần áo may sẵn, giày thể thao, phân bón, clinker, thuốc lá... Xuất khẩu hàng hóa có dấu hiệu phục hồi so với tháng trước, với đa số các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu đều tăng nhẹ ở các thị trường có nhu cầu nhập khẩu là thị phần lớn của doanh nghiệp trong tỉnh như: EU, Mỹ, Nga, Trung Quốc...