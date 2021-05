Những cử tri “đặc biệt” trong ngày “đặc biệt”

Sáng 23-5, hòa chung không khí của cử tri trong tỉnh thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021–2026, những cử tri “đặc biệt” trên địa bàn tỉnh đã phấn khởi bỏ phiếu bầu chọn đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác bỏ phiếu tại các khu cách ly được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm quyền lợi của các cử tri cũng như bảo đảm an toàn tuyệt đối công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tại điểm bỏ phiếu khu cách ly Bệnh viện Phổi Thanh Hoá – nơi có 19 cử tri “đặc biệt”, bao gồm cả cán bộ y tế và công dân đang cách ly phòng chống dịch COVID-19 thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Các công dân phấn khởi thực hiện quyền công dân của mình.

Cầm lá phiếu trên tay, cử tri Lê Như Hùng, là Bác sĩ CKI, Phó khoa Hồi sức tịch cực Bệnh viện Phổi Thanh Hoá xúc động chia sẻ: Gần một tháng thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly Bệnh viện Phổi Thanh Hoá, lần đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân “đặc biệt” trong môi trường “đặc biệt” - bỏ phiếu trong khu cách ly, thấy sự quan tâm các cấp chính quyền nên rất vui mừng, phấn khởi, tự hào được làm tròn nghĩa vụ công dân, cùng cử tri trong tỉnh và cử tri cả nước chọn ra những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho Nhân dân; đồng thời thực hiện trách nhiệm người thầy thuốc trong môi trường cách ly, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Bệnh nhân Đào Thị Du, sinh năm 1954, quê ở thị trấn Phong Sơn, Cẩm Thuỷ, là trường hợp F1 đang cách ly tập trung tại khu cách ly Bệnh viện Phổi Thanh Hoá, chia sẻ: Dù đã nhiều lần tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, song đây là lần bầu cử khá đặc biệt và có lẽ là đáng nhớ nhất của cuộc đời tôi. Những ngày qua tôi thường xem thông tin của các ứng cử viên trên bảng thông tin trong cơ sở cách ly để nghiên cứu tìm ra những người tài giỏi để bầu. Dù đang cách ly tập trung nhưng chúng tôi vẫn được thực hiện quyền công dân của mình, chúng tôi rất vui mừng và nghiêm túc thực hiện quyền công dân tham gia bầu cử theo đúng hướng dẫn. Chúng tôi mong các đại biểu trúng cử sẽ có trách nhiệm lo cho dân, đặc biệt tham gia khống chế và dập tắt đại dịch COVID-19.

Bác sĩ CKI Lê Kim Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Thanh Hoá cho biết: Tất cả các khâu chuẩn bị cho việc bầu cử đều được triển khai kỹ lưỡng, chu đáo, an toàn để bảo đảm việc bầu cử tiến hành thuận lợi, an toàn phòng chống dịch. Đồng thời để bảo đảm tránh lây nhiễm chéo, bệnh viện đã bố trí khu vực bỏ phiếu theo hướng 1 chiều, khử khuẩn hòm phiếu, môi trường, vệ sinh sát khuẩn tay, chuẩn bị cho mỗi cử tri một thước, bút riêng…, bảo đảm an toàn cán bộ y tế và công dân đang cách ly tại bệnh viện được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Tại khu cách ly tập trung của tỉnh - Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - Trường Đại học Hồng Đức – nơi có 105 cử tri (trong đó có 76 công dân cách ly phòng chống dịch COVID-19 và 29 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế làm nhiệm vụ) tham gia bỏ phiếu trong Ngày hội toàn dân.

Đại uý Lê Khắc Tiền, Chính trị viên khung phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - Trường Đại học Hồng Đức, cho biết: Để bảo đảm an toàn bầu cử, trong ngày bầu cử, khung thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế và hướng dẫn của cấp trên, giữ khoảng cách trong quá trình bầu cử, đeo khẩu trang, sử dụng găng tay, thước, bút riêng khi bỏ phiếu. Trước đó, công dân trong khu cách ly được tuyên truyền, hướng dẫn trên hệ thống lao truyền thanh, băng zôn, khẩu hiệu về kỳ bầu cử.

Anh Đỗ Văn Hoá (TP Thanh Hoá) từ Lào về cách ly tập trung từ ngày 5-5, tại đây, chia sẻ: Trong những ngày ở khu cách ly, chúng tôi được cán bộ tuyên truyền và được nghiên cứu danh sách ứng cử viên. Trong không khí ngày hội toàn dân, tôi cùng các cử tri nơi đây cũng đã nghiên cứu, lựa chọn những người tiêu biểu nhất, có đủ đức, đủ tài để đại diện cho Nhân dân. Chúng tôi mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình, tiếp tục gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đưa tỉnh nhà phát triển. Đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch hiện nay, mong rằng lãnh đạo tỉnh sẽ chỉ đạo, triển khai mọi hoạt động để bảo vệ sức khỏe người dân.

Ngày hội của những cử tri “đặc biệt” khép lại, tại các khu vực bầu cử của khu cách ly y tế tập trung được thực hiện đúng theo quy định phòng dịch COVID-19, các thành viên tổ bầu cử mặc đồ bảo hộ; tại điểm bầu cử có đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn; các bàn phát phiếu, ghi phiếu, bỏ phiếu và đóng dấu đã bỏ phiếu được bố trí theo quy trình 1 chiều. Được tham gia bầu cử tại khu cách ly, những người đang thực hiện nghĩa vụ phòng, chống dịch COVID-19 đều tham gia đầy đủ, phấn khởi, hăng hái. Mặc dù bầu cử trong điều kiện phải cách ly tập trung song mọi người đều tỏ ra vui vẻ và thực hiện nghĩa vụ của người công dân một cách nghiêm túc, bảo đảm an toàn.

Tô Hà