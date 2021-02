Như Xuân: Khí thế mới, sức bật mới

Một năm mới lại về trên khắp mọi miền Tổ quốc thân yêu, trong lòng mỗi người đều tràn ngập không khí mừng Đảng - mừng xuân – mừng đất nước, quê hương đổi mới.

Thị trấn Yên Cát (Như Xuân) ngày càng đổi mới và phát triển. Ảnh: Đoàn Lưu (Ban Tuyên giáo Huyện ủy)

Trong những ngày đầu xuân - năm mới, nhìn lại năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong huyện Như Xuân, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện đã đạt được kết quả tích cực. Trong tổng số 28 chỉ tiêu mà Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra, có 25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, nổi bật là: Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tổng giá trị sản xuất đạt 7.448,4 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 17,11%, đạt 97,2% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 31,4 triệu đồng, tăng 2,4 triệu đồng so với năm 2019, đạt 101% kế hoạch. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ nét, đã khởi công xây dựng 2 cụm công nghiệp; huy động vốn đầu tư phát triển vượt kế hoạch. Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy, huyện đã tích tụ đất đai để sản xuất quy mô lớn được 847 ha, đạt 110,1% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, có 1 xã và 5 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 1 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, bình quân toàn huyện đạt 15 tiêu chí/xã, tăng 1 tiêu chí/xã so với năm 2019... Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Công tác giảm nghèo được chỉ đạo quyết liệt, dự kiến cuối năm 2020 toàn huyện còn 762 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,53%, giảm 3,72%, vượt kế hoạch. Công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả không để dịch bệnh phát sinh trên địa bàn. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Năm mới Tân Sửu 2021, Đảng bộ, dân và quân huyện Như Xuân tiếp tục nêu cao ý chí tự lực tự cường, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh thi đua yêu nước, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; tích cực, chủ động kêu gọi, xúc tiến thu hút đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; quan tâm chỉ đạo thực hành tiết kiệm, xây dựng nếp sống mới văn minh. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tăng cường công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021, đó là: tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 17%; thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 1.000 tỷ đồng; thành lập mới 20 doanh nghiệp. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 410 ha. Phấn đấu có thêm 1 xã và 5 thôn đạt chuẩn nông thôn mới...

Trong thời khắc thiêng liêng của đất trời, sông núi, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Như Xuân chúc mọi người vào xuân với khí thế mới, sức bật mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Nguyễn Bá Hùng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Như Xuân