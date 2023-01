Như Thanh biểu dương người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số

Huyện Như Thanh vừa tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương 104 người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo huyện đã báo cáo kết quả 5 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong ĐBDTTS theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Lãnh đạo Công an huyện thông báo về tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo đó, trong những năm qua đội ngũ người có uy tín trong ĐBDTTS trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò, tham gia tích cực vào việc thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng ý thức tự giác, chấp hành pháp luật cho người dân trong cộng đồng.

Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào ở địa bàn, khu dân cư tăng cường đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đại diện lãnh đạo huyện Như Thanh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cùng với đó, đội ngũ già làng, người có uy tín trên địa bàn còn tích cực tham gia bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng; bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Đặc biệt, đội ngũ già làng, người có uy tín trong ĐBDTTS đã phát huy vai trò của mình trong việc tham gia giải quyết các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác và phòng, chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự ở địa bàn khu dân cư.

Trong không khí thân mật, cởi mở của buổi gặp mặt, các đại biểu là người có uy tín trong ĐBDTTS đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý, cách làm hay, hiệu quả, để xây dựng đội ngũ người có uy tín thực sự là chỗ dựa tinh thần của ĐBDTTS nhằm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đinh Xuân Hướng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã thông báo nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện năm 2022. Đồng chí khẳng định, kết quả đạt được là sự đóng góp của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò rất lớn của người uy tín trong ĐBDTTS trên địa bàn huyện. Đồng thời mong muốn thời gian tới các già làng và người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò, là tấm gương sáng, thước đo chuẩn mực cho con cháu học tập, noi theo; tiếp tục đóng góp công sức cho các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền và thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước góp phần xây dựng huyện Như Thanh ngày càng phát triển.

Nhân dịp này các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 10 người có uy tín tiêu biểu; trao quà tết của Ban Dân vận Tỉnh ủy cho 10 người có uy tín thuộc diện gia đình khó khăn.

Quốc Hương