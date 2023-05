Nhớ Bác, lòng ta trong sáng hơn

Cứ mỗi độ tháng Năm về, người dân Việt Nam đều trào dâng niềm xúc động, lòng tự hào, thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Cha già kính yêu của dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Bác Hồ với nông dân. Ảnh: tư liệu

Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại di sản vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Đây là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

Tại Thanh Hóa, những năm qua việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc với tâm thế không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm tự hào, tình cảm, lòng thành kính và lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Bác. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đã trở thành động lực tinh thần, nguồn sức mạnh to lớn để Thanh Hóa khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng thịnh vượng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Năm 2023, năm “bản lề” quan trọng trong thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa đang đứng trước thời cơ, vận hội phát triển mới với khát vọng lớn lao là phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Chúng ta vui mừng vì những kết quả đã đạt được trong quý I năm 2023, trong đó rõ nét nhất là kinh tế ổn định và tiếp tục tăng trưởng; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 6,21% (cả nước là 3,32%); văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống của Nhân dân ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên cũng đang đặt ra cho các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và mỗi cá nhân những quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 4 lần về thăm Thanh Hóa, nhiều lần Người căn dặn “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”. Khắc ghi lời dạy ấy của Bác, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa luôn nêu cao truyền thống yêu nước, cách mạng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cao cả, quyết tâm thực hiện lời dạy của Người bằng những hành động cách mạng thiết thực, cụ thể. Tháng Năm về, nhớ Bác, noi gương Bác, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, hành động gương mẫu, biến niềm tin yêu, kính trọng Bác thành hành động cách mạng, sớm hiện thực hóa lời căn dặn của Người.

