Người đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu

Sau 1 năm TP Thanh Hóa ban hành kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Người dân TP Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”, tổ dân phố 6 được đánh giá là đơn vị đi đầu của phường Ba Đình trong triển khai thực hiện. Trong thành tích chung ấy có sự đóng góp không nhỏ của bà Phạm Thị Cậy, bí thư chi bộ tổ dân phố 6.

Bà Phạm Thị Cậy, bí thư chi bộ tổ dân phố 6 giới thiệu về các thông điệp của cuộc vận động.

Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 lựa chọn xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”, trọng tâm là thực hiện tốt cuộc vận động “Người dân TP Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” là một trong ba chương trình trọng tâm, nhằm đưa văn hóa ứng xử của người dân thành phố lên tầm cao hơn. Sau khi tiếp thu nội dung, tinh thần cuộc vận động từ Đảng ủy, UBND phường Ba Đình, bà Phạm Thị Cậy đã bắt tay vào thực hiện bằng việc tổ chức họp chi ủy chi bộ để bàn các giải pháp triển khai. Để Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động, tổ dân phố 6 đã tổ chức hội nghị triển khai cuộc vận động với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo phường và đông đảo Nhân dân. Tại hội nghị, tổ dân phố 6 đã ký cam kết với UBND phường, tổ trưởng các tổ an ninh xã hội và Nhân dân ký cam kết với tổ dân phố về thực hiện cuộc vận động. Tổ dân phố 6 cũng thành lập ban vận động xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện để lượng hóa những việc cần làm đối với từng cá nhân, từng tổ chức đoàn thể trong phố.

Con người là chủ thể của mọi sự thay đổi, thành phố có văn minh hay không phụ thuộc vào ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân. Xác định rõ điều đó, bà Cậy đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như qua hệ thống loa truyền thanh của phố, qua các hội nghị của chi bộ, của tổ dân phố hay các tổ chức đoàn thể và qua giao lưu Nhân dân về nội dung và thông điệp cuộc vận động. Cùng với đó, mỗi tổ chức đoàn thể, mỗi tổ an ninh xã hội trong phố phải đăng ký một mô hình cụ thể để triển khai, đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, lan tỏa đến từng gia đình, từng người dân. Theo đó, tổ dân phố phối hợp với ban công tác mặt trận ra mắt 2 mô hình “dân vận khéo trong công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm” và “camera an ninh hộ gia đình”, tới đây sẽ ra mắt thêm mô hình “tuyến đường không rác” tại ngõ 07 Cửa Tiền; các tổ an ninh xã hội với mô hình “tổ an ninh xã hội tự quản về an ninh trật tự, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường”; cựu chiến binh với mô hình “chi hội cựu chiến binh kiểu mẫu”; người cao tuổi với mô hình “người cao tuổi cùng nhau rèn luyện sức khỏe”; thiếu niên nhi đồng với mô hình “cùng nhau học tập tốt, rèn luyện sức khỏe tốt”... Việc đăng ký các mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân chung tay làm những việc tốt, tạo sự gần gũi, thân thiện giữa các hộ dân trong phố với nhau. Nổi bật như trong công tác vệ sinh môi trường, Nhân dân trong phố cùng nhau duy trì việc dọn vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần. Ngoài ra, tại ngõ 23 Phan Bội Châu, mỗi gia đình lại tự nguyện thay phiên nhau quét dọn vệ sinh tuyến đường vào mỗi buổi sáng hàng ngày; đối với các gia đình vắng nhà sẽ được những hộ kề bên hỗ trợ đổ rác đúng giờ quy định để giữ vệ sinh chung... Hay trong công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, 14/14 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phố đều thực hiện đúng cam kết, không có cơ sở nào vi phạm bị nhắc nhở.

Với sự chỉ đạo sát sao của bí thư chi bộ Phạm Thị Cậy và ban vận động xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện, tổ dân phố 6 đã thành lập được 4 “tổ thân thiện” để thăm hỏi nhau lúc ốm đau, hoạn nạn, chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống và công việc. Cuối năm, các tổ sẽ sơ kết để đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được và ăn chung với nhau một bữa cơm để tạo sự đoàn kết. Đặc biệt, tổ dân phố 6 là đơn vị đầu tiên của phường Ba Đình thực hiện gắn biển cuộc vận động trước nhà mỗi gia đình. 304 gia đình trong phố, kể cả những người ở nơi khác đến thuê nhà đều đã gắn biển, việc làm này vừa để nhắc nhở nhau cùng thực hiện tốt cuộc vận động vừa góp phần hình thành nên những chuẩn mực văn hóa, văn minh mới trong đời sống của người dân thành phố. Đến nay, phường Ba Đình đã nhân rộng việc làm này ra tất cả các phố trên địa bàn phường.

Bà Phạm Thị Cậy, bí thư chi bộ tổ dân phố 6, chia sẻ: “Trước đây trong phố vẫn còn một vài gia đình thường hay to tiếng với nhau, nhưng sau 1 năm thực hiện cuộc vận động, tình trạng này đã không còn nữa. Lối giao tiếp, ứng xử của người dân trong phố cũng thân thiện, hòa nhã hơn, mọi người sống với nhau nghĩa tình nhân ái, thường xuyên chia sẻ, tương trợ, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn... Có được kết quả này, cá nhân tôi cũng như cán bộ, đảng viên trong phố phải gương mẫu làm trước, thực hành trước để Nhân dân noi theo. Cùng với đó, chi bộ, tổ dân phố, ban liên cán mặt trận phải đổi mới, sáng tạo trong cách làm mới quy tụ được sự đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và đông đảo Nhân dân để cùng hưởng ứng, chung tay thực hiện, đưa cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu”.

Bài và ảnh: Tố Phương