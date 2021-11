Người cán bộ hội tâm huyết với công việc

Là người đứng đầu, ngoài năng lực chuyên môn tốt phải có uy tín mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - đó là tâm niệm của bác Dương Đình Hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đông Sơn khi chúng tôi có dịp trò chuyện với bác.

Bác Dương Đình Hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đông Sơn thăm mô hình “tường rào mẫu” ở thị trấn Rừng Thông.

Năm 1972, khi đang học cấp III, dù chưa đầy 18 tuổi nhưng bác Dương Đình Hội đã tình nguyện lên đường nhập ngũ. Qua thời gian huấn luyện, bác được bổ sung vào Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, làm nhiệm vụ đi B. Tháng 3-1975, bác tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh và chiến đấu tại chiến trường huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một (nay là tỉnh Bình Dương). Năm 1975, bác Hội vinh dự được kết nạp Đảng. Trước khi về nghỉ chế độ, bác giữ chức vụ Chủ nhiệm chính trị Bộ tham mưu Quân đoàn I, cấp bậc Đại tá. 35 năm trong quân đội, dù ở cương vị công tác nào, bác cũng luôn rèn luyện phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Về nghỉ chế độ năm 2007, bác Dương Đình Hội tham gia sinh hoạt tại thị trấn Rừng Thông và được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB thị trấn Rừng Thông. 4 năm sau đó, bác được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Đông Sơn và từ năm 2012 đến nay bác giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Đông Sơn. Bản thân là người từng tham gia quân đội và là người chỉ huy đơn vị quân đội nên khi gắn bó với hội CCB, bác Hội luôn giữ vững tư cách, đạo đức của người đảng viên và bản chất tốt đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bác luôn đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, gương mẫu học trước, thực hành trước và nói đi đôi với làm để cán bộ, hội viên noi theo. Chia sẻ với chúng tôi, bác Hội cho biết: “Muốn được cán bộ, hội viên và Nhân dân tin tưởng, làm theo thì người đứng đầu phải có phẩm chất đạo đức trong sáng, phải tiêu biểu, nêu gương trong mọi hoạt động. Đặc biệt, những công việc do hội thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm, có kết quả cụ thể, không chung chung, không dàn trải. Đồng thời, phải thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, lắng nghe ý kiến của mọi người để đúc kết được tinh hoa trí tuệ của tập thể, từ đó chọn lọc các ý kiến hay áp dụng vào lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội được hiệu quả”. Để việc học và làm theo Bác thấm sâu vào cuộc sống, bác Hội cùng với Ban Thường vụ Huyện hội tiến hành rà soát, bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức cho phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của hội và sát hợp với chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, hội viên. Đồng thời, đưa nội dung học và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý, năm. Mỗi cán bộ, hội viên lựa chọn, đăng ký từng việc làm theo phù hợp với mỗi người.

Nhiều năm gắn bó với công tác hội, điều trăn trở nhất của người chủ tịch hội là còn nhiều người lính khi rời quân ngũ trở về đời thường cuộc sống khó khăn. Thể hiện vai trò lãnh đạo của người đứng đầu, bác Hội đã chỉ đạo hội CCB cơ sở thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, vận động hội viên phát huy nội lực, đẩy mạnh phong trào “CCB đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo nâng cao đời sống”. Cùng với xây dựng quỹ hội, quỹ nghĩa tình đồng đội, Hội CCB huyện đã phối hợp với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác đứng ra tín chấp cho hội viên vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền hơn 32 tỷ đồng. Sau 5 năm thực hiện, phong trào đã phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu và đạt nhiều kết quả thiết thực. Nhiều hội viên CCB đã phát huy hiệu quả nguồn vốn vay nên đời sống được nâng lên, số hộ khá, giàu ngày càng tăng chiếm 60,8%, hộ nghèo giảm còn 0,032%, 13/14 cơ sở hội không có hội viên nghèo. Đặc biệt, học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ về tình nhân ái, nghĩa đồng bào, bác Hội luôn gương mẫu đi đầu và tích cực vận động cán bộ, hội viên đóng góp ngày công, kinh phí hỗ trợ làm mới và sửa chữa được 6 nhà cho hội viên nghèo với số tiền 310 triệu đồng và đóng góp 254 ngày công xây dựng.

Trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội, bác Dương Đình Hội luôn gắn việc học và làm theo tấm gương của Bác với những việc làm rất cụ thể. Nổi bật như trong thực hiện chương trình xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, hội CCB đăng ký với địa phương 2 tiêu chí về giao thông nông thôn và an ninh trật tự. Xác định tiêu chí giao thông nông thôn là 1 tiêu chí khó vì ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều gia đình hội viên và Nhân dân, bác Hội đã chỉ đạo tổ chức hội từ huyện đến cơ sở tập trung nghiên cứu, lựa chọn nội dung, phương pháp tuyên truyền một cách hiệu quả nhất để tạo sự đồng thuận trong hội viên và Nhân dân. Cùng với đó, các cơ sở hội tăng cường bám nắm cơ sở, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc nảy sinh. Nhiều cán bộ, hội viên thường xuyên có mặt tham gia thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các con đường làm mới cũng như sửa chữa nâng cấp. Với cách làm đúng đắn, hội viên CCB đã hiến 12.960m2 đất, nâng cấp 34,6 km và làm mới 22,29 km đường giao thông nông thôn, đóng góp 36.257 ngày công lao động. Ngoài ra, huyện hội đã phát động phong trào xây dựng “tường rào mẫu” và đã xây dựng được 30.607m, trong đó riêng hội viên CCB có 290 hộ xây với 12.238m, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp ở địa bàn dân cư. Nếu giao thông nông thôn là tiêu chí khó thì an ninh trật tự lại là thế mạnh của hội CCB. Để thực hiện tiêu chí này, Hội CCB huyện đã triển khai Đề án “Hội CCB tham gia phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn”, mô hình “3/1” nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng lầm lỗi hoàn lương hòa nhập cộng đồng. Theo đó, mỗi cán bộ, hội viên luôn gương mẫu, chủ động đoàn kết với Nhân dân ở khu dân cư để tạo sức mạnh trong thực hiện. 5 năm qua, các cấp hội đã nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa 112 đối tượng, trong đó đã cảm hóa thành công 72 đối tượng lầm lỗi. Ngoài ra, hội CCB 14/14 xã, thị trấn còn xây dựng thành công mô hình “tủ sách pháp luật” với 1.498 đầu sách phục vụ Nhân dân. Những việc làm của các cấp hội CCB đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Với nhiều kết quả đạt được trong công tác hội, bác Dương Đình Hội được Trung ương Hội CCB Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen. Gần đây nhất, tháng 7-2021, bác Hội vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020.

Bài và ảnh: Tố Phương