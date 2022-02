Nghiêm túc, trách nhiệm ngay trong ngày đầu làm việc trở lại

Sáng 7-2 (tức mùng 7 tháng Giêng) tất cả các công sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bước vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định phòng, chống dịch COVID-19 đều được các cơ quan thực hiện nghiêm.

Công chức Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Tại cơ quan Thành uỷ, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức đoàn thể TP Thanh Hoá sáng ngày làm việc đầu tiên của năm mới, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã quay trở lại làm việc đúng giờ. Để phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Y tế thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS CoV-2 bằng test nhanh cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước khi vào làm việc. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, tại cơ quan Thành uỷ, đồng chí Lê Anh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố đã chủ trì cuộc họp giao ban với trưởng, phó các ban xây dựng đảng, các đoàn thể để đánh giá tình hình trước, trong, sau tết nguyên đán Nhâm Dần và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, ngay sau đó mọi người bắt tay vào công việc.

Tại bộ phận “một cửa” UBND thành phố dù lượng người đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) chưa nhiều nhưng cán bộ, công chức vẫn có mặt đầy đủ, đúng giờ và chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, không rời khỏi vị trí, người dân đến giải quyết TTHC đều hài lòng về tinh thần, thái độ và kết quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức trong buổi sáng ngày làm việc đầu năm.

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS CoV-2 bằng test nhanh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Thành uỷ, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức đoàn thể TP Thanh Hoá.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, sáng mùng 7 tết nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã hoạt động trở lại. Để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời phát hiện và bóc tách các trường hợp F0 khi người người lao động quay trở lại làm việc, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh kiểm tra, giám sát việc tổ chức test tầm soát cho 100% công nhân các nhà máy, doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hoằng Long, Khu công nghiệp Lễ Môn, nhất là các nhà máy có đông công nhân lao động.

Cũng trong sáng 7-2 hàng nghìn học sinh các cấp học trên địa bàn TP Thanh Hóa đã đồng loạt trở lại trường học. Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ở 34 phường, xã đã chỉ đạo trạm y tế phường, xã phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu các trường tổ chức lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS CoV-2 cho học sinh. Giáo viên chủ nhiệm các lớp cũng đã liên hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh để cập nhật đầy đủ thông tin kết quả test nhanh kháng nguyên SARS CoV-2 của học sinh trong ngày 6-2, bảo đảm các em quay trở lại trường học được an toàn.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 9 giờ sáng đã có rất đông tổ chức, công dân đến giải quyết TTHC. Ông Nguyễn Tuấn Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: “Ngay trong buổi sáng ngày làm việc đầu tiên của năm mới, toàn thể cán bộ, công chức đã có mặt đúng giờ quy định để vào vị trí làm việc. Mọi tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại trung tâm đều được tiếp đón chu đáo, tạo không khí làm việc phấn chấn, nghiêm túc cho cả năm.

Từ chiều 6-2, Trung tâm đã phối hợp với CDC Thanh Hoá tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS CoV-2 bằng test nhanh cho toàn thể cán bộ, công chức, đồng thời kiểm tra hệ thống máy móc và các trang thiết bị, bảo đảm mọi hoạt động diễn ra thông suốt, không bị gián đoạn. Những TTHC có ngày hẹn trả kết quả vào mùng 7 và 8-2 được Trung tâm phối hợp với các sở, ngành trả cho tổ chức, công dân từ trước Tết nguyên đán. Những công dân nào chưa đến lấy sẽ được trả đúng theo phiếu hẹn.

Ngay trong buổi sáng ngày làm việc đầu tiên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận gần 200 hồ sơ TTHC của các tổ chức, công dân.

Từ xã Thiệu Ngọc (Thiệu Hoá) lên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động ở Ba Lan, công dân Bùi Trung Đức cho biết: “Dù là ngày đầu tiên của năm mới nhưng không khí làm việc ở đây không khác gì ngày thường. Cán bộ, công chức hướng dẫn chu đáo, tận tình nên không phải chờ đợi lâu. Sau khi hoàn thành các thủ tục, tôi được công chức Sở Tư pháp viết giấy hẹn ngày nhận kết quả. Thủ tục được thực hiện nhanh gọn, tôi cũng thấy mừng vì đầu xuân mới công việc được thuận lợi”.

Công chức Sở Giao thông - Vận tải giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên số lượng công dân đến làm hộ chiếu, giấy thông hành giảm so với các năm trước, nhưng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) vẫn bố trí đầy đủ cán bộ, chiến sỹ trực để giải quyết hồ sơ cho công dân.

Đặc biệt, để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân ngay trong những ngày đầu năm mới, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã quán triệt tới tất cả cán bộ, chiến sỹ phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong quá trình hướng dẫn làm thủ tục, tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Đối với khu vực xử lý hồ sơ, nếu số lượng công dân đông sẽ huy động thêm cán bộ, chiến sỹ ở các bộ phận khác đến hỗ trợ.

Tại thị trấn Tân Phong (Quảng Xương) cán bộ, công chức đều có mặt đầy đủ, đúng giờ quy định để bắt đầu một ngày làm việc mới. Tân Phong là địa phương có số người đi làm ăn xa sau tết rất đông nên bộ phận “một cửa” đã có mặt đầy đủ để giải quyết TTHC cho người dân được kịp thời. Các bộ phận chuyên môn khác cũng bắt tay vào thực hiện những phần việc của tuần mới, tháng mới.

Đồng chí Lê Hữu Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Tân Phong cho biết: “Ngày đầu tiên đi làm chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đảng ủy, UBND thị trấn cũng nghiêm cấm việc tổ chức thăm hỏi, chúc tết đầu năm hoặc đi lễ chùa trong giờ làm việc. Mọi hoạt động vui chơi trong ngày tết đều chấm dứt, không ăn tết kéo dài. Ngay sau cuộc họp triển khai nhiệm vụ đầu năm, lãnh đạo Đảng uỷ, UBND thị trấn đã tham gia lễ phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do UBND huyện Quảng Xương tổ chức tại xã Quảng Ninh”.

Với quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022, cán bộ, công chức, viên chức xã Minh Sơn (Ngọc Lặc) đã bắt đầu ngày làm việc của năm mới với tinh thần phấn khởi và nghiêm túc.

Đồng chí Trịnh Văn Tới, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Sơn cho biết: “Quan điểm của cán bộ, công chức xã Minh Sơn là dù tết hay không tết thì mọi công việc cũng phải giải quyết thật hiệu quả, không để xảy ra tình trạng bỏ giờ làm việc trong ngày đầu xuân và không để tồn tại tâm lý làm việc thiếu trách nhiệm sau kỳ nghỉ dài. Những việc liên quan trực tiếp đến người dân phải ưu tiên giải quyết trước với mong muốn mọi người dân đều phải hài lòng".

Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Dần, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ tỉnh đến cơ sở đã bắt tay vào làm việc trong ngày đầu trở lại với khí thế mới, niềm tin mới, quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2022.

Tố Phương