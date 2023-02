Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã biên giới Bát Mọt

Chào mừng kỷ niệm 34 năm ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2023) và 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2023), sáng 23-2, xã Bát Mọt (Thường Xuân) phối hợp với Đồn Biên phòng Bát Mọt tổ chức chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2023.

Các đại biểu tham dự ngày hội

Tham dự ngày hội có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Hội LHPN tỉnh; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; huyện Thường Xuân; Đồn Biên phòng Bát Mọt; các đơn vị đỡ đầu xã Bát Mọt; già làng, trưởng bản, người trông coi cột mốc trên địa bàn.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 64 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng, 34 năm ngày Biên phòng toàn dân và báo cáo kết quả 1 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Đồng chí Lê Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh trao giấy khen cho 4 cá nhân

Bát Mọt là xã biên giới nằm ở phía Tây huyện Thường Xuân với 17 km đường biên giới, gồm 9 cột mốc giới, tiếp giáp với 4 bản giáp biên huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào), là địa bàn chiến lược quan trọng về quốc phòng- an ninh. Trong những năm qua, xã Bát Mọt luôn quan tâm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới; phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Bát Mọt tuyên truyền vận động Nhân dân, các lực lượng làm tốt công tác xây dựng nền biên phòng toàn dân.

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tặng nhà đại đoàn kết cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

...và trao 20 suất quà cho các hộ nghèo xã Bát Mọt.

Theo đó, xã Bát Mọt đã xây dựng và kiện toàn 9 tổ tự quản về an ninh trật tự với 27 thành viên, tuyên truyền, vận động 3 cá nhân ở giáp biên tự nguyện đăng ký tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, phát hiện 15 vụ xâm lấn rừng trái phép, vận động Nhân dân tự giác giao nộp vũ khí tự chế…Qua đó, tình hình chủ quyền an ninh biên giới được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; bộ mặt kinh tế, văn hóa- xã hội khu vực biên giới có những chuyển biến rõ rệt.

Lãnh đạo huyện Thường Xuân tặng giấy khen cho các tập thể.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà cho các cháu trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và dự án “Cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”.

Các đại biểu tham dự ngày hội cũng đã thảo luận về kết quả, thuận lợi, khó khăn và phương hướng để thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong thời gian tới.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng quà cho Đồn Biên phòng Bát Mọt

Ngày hội là dịp tôn vinh, biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân; UBND xã Bát Mọt tặng giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân.

UBND xã Bát Mọt tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Uỷ ban MTTQ tỉnh trao nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Bát Mọt; Hội LHPN tỉnh tặng các phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà cho các cháu học sinh trong chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi Biên phòng và dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”.

Trước đó, để thiết thực chào mừng Ngày hội Biên phòng toàn dân, tại xã Bát Mọt đã diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, thu hút đông đảo bà con địa phương tham gia.

Hoàng Lan