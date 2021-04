Bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng - để đội dự bị không “ngại” vào Đảng

Khắc phục tình trạng “nhạt Đảng”, “khô đoàn”, “xa rời chính trị”

“Đoàn cần định hướng, giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội; tránh tình trạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị”...” - đó là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Diễn đàn “Tuổi trẻ Thanh Hóa sắt son niềm tin với Đảng” thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Lê Phượng

Kết nạp đảng viên là một yêu cầu khách quan, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng nhằm góp phần xây dựng tổ chức đảng từ cơ sở, tăng thêm sinh lực, sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”...

Những biểu hiện “mơ hồ”...

Không khó để nhận diện biểu hiện của bệnh này với những “triệu chứng” thường gặp hiện nay trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN): Thiếu niềm tin vào nghị quyết, điều lệ của đoàn cũng như chương trình hành động của các cấp bộ đoàn; ngại sinh hoạt đoàn. Chủ nghĩa bình quân, phấn đấu cầm chừng, ngại rèn luyện; không muốn phấn đấu trở thành đoàn viên, đảng viên; có lối sống thực dụng, đề cao vật chất quá mức, sùng bái và coi đồng tiền là trên hết; thoái thác nghĩa vụ công dân. Những biểu hiện trên đã và đang phản ánh một thực trạng: Không ít thanh niên không có chí hướng rõ ràng, chưa hiểu biết đầy đủ truyền thống cách mạng của Đảng và dân tộc, ít quan tâm đến tình hình đất nước; một bộ phận thanh niên lười lao động, lười học tập, ngại khó, ngại khổ, chưa làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình ở gia đình, địa phương, đơn vị; không có ý chí vươn lên làm giàu cho bản thân và xã hội, có những thanh niên có biểu hiện giảm sút niềm tin, bản lĩnh non kém, bị lôi kéo, kích động tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật...

Theo ghi nhận của Tỉnh đoàn Thanh Hóa, hiện nay bên cạnh một bộ phận ĐVTN luôn nỗ lực, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng để cống hiến tài năng, sức trẻ cho quê hương thì ngược lại có không ít ĐVTN thờ ơ, không tha thiết vào Đảng. Tình trạng ĐVTN “ngại” vào Đảng đang là một thực tế nhiều trăn trở. Về lâu dài, nếu những ĐVTN tài năng, nhiệt huyết lại “ngại” vào Đảng thì các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước sẽ thiếu đi một nguồn nhân lực chất lượng, một đội ngũ kế cận hùng hậu.

Để tìm hiểu thực tế về nhận thức của ĐVTN hiện nay đối với việc đứng vào Đảng, chúng tôi đã trao đổi và ghi nhận được nhiều ý kiến từ phía đông đảo ĐVTN, học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Trong một lần gặp gỡ, trò chuyện với em Lê Mạnh Hưng, xã Thiệu Thành (Thiệu Hóa) chúng tôi có đặt câu hỏi về hướng phấn đấu để vào Đảng khi em sắp tốt nghiệp THPT, Hưng chia sẻ: “Mục tiêu của em sau khi tốt nghiệp sẽ đi học nghề và xin vào làm việc tại các công ty tư nhân. Vì vậy, em chỉ cố gắng học nghề cho thật tốt để sau này xin việc được dễ dàng, còn phấn đấu trở thành đảng viên là điều em chưa nghĩ đến”.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức và phối hợp tổ chức được 9 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.362 quần chúng ưu tú, trong đó có 1.225 sinh viên và kết nạp 320 đảng viên mới, (trong đó có 211 sinh viên). Tuy vậy, theo thạc sĩ Lê Đức Đạt, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức: Công tác phát triển Đảng trong sinh viên vẫn tồn tại nhiều hạn chế, một số chi bộ công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, xét kết nạp chưa quan tâm, thiếu quyết liệt. Tỷ lệ sinh viên được kết nạp Đảng so với số lượng sinh viên chính quy của nhà trường còn thấp, nhiều sinh viên sa sút ý chí phấn đấu vào Đảng, trong đó có sinh viên năm thứ 3, thứ 4 dù có kết quả học tập tích lũy cao, tham gia tích cực các hoạt động phong trào nhưng vẫn không đảm bảo điều kiện kết nạp Đảng (do học kỳ 1 năm thứ nhất điểm học tập không đạt loại khá). Bên cạnh đó, tình trạng sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường gặp nhiều khó khăn khi chuyển sinh hoạt Đảng, nhất là thời điểm chưa ổn định công việc; một số đảng viên chuyển sinh hoạt về nơi cư trú, nhưng làm việc tại doanh nghiệp không có tổ chức đảng... cũng ảnh hưởng đến mong muốn phấn đấu vào Đảng của học sinh, sinh viên nói riêng, một bộ phận lớp trẻ nói chung dẫn đến tình trạng “nhạt Đảng”, “phai đoàn” trong một bộ phận ĐVTN hiện nay.

Tại huyện Quảng Xương, Bí thư Đoàn xã Tiên Trang Nguyễn Thị Hồng, chia sẻ: “Ở một số chi đoàn nông thôn, công tác vận động thanh niên vào Đảng gặp nhiều khó khăn, ngoài việc do thanh niên không chịu phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện thì điều trăn trở là không có nguồn để phát triển Đảng. Số lượng và chất lượng đoàn viên ưu tú ngày càng giảm. Nguyên nhân là do thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT thì đi làm ăn xa; số thanh niên còn lại ở địa phương thì không nhiệt tình, e ngại khi tham gia các phong trào do đoàn tổ chức; nhiều thanh niên tập trung phát triển kinh tế, không mặn mà, hứng thú với tổ chức đoàn và phấn đấu vào Đảng”.

Cùng với “nhạt Đảng”, “khô đoàn”, “phai đoàn” cũng là cụm từ chỉ sự mờ nhạt của tổ chức đoàn và ĐVTN. Tổ chức đoàn không giữ được vị trí, vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; ĐVTN không giữ được mục tiêu, lý tưởng, tinh thần xung kích, sáng tạo, cống hiến của tuổi trẻ; thiếu niềm tin vào tổ chức đoàn...

Đồng chí Hà Thị Thanh Thủy, Bí thư Đoàn thị trấn Sao Vàng (Thọ Xuân), chia sẻ: “Dịp nghỉ hè, việc tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi ở khu dân cư có vai trò rất quan trọng. Tuy vậy, không ít tổ chức đoàn cơ sở chưa làm tròn vai trò phụ trách, tổ chức hời hợt, qua loa, hình thức sinh hoạt nghèo nàn nên chưa thật sự thu hút được sự tham gia của các em học sinh và đáp ứng yêu cầu thực tiễn”.

Chất lượng tổ chức đoàn cơ sở trên địa bàn dân cư, nhất là khu vực nông thôn, khu công nghiệp còn yếu. Một bộ phận tổ chức đoàn chưa bắt nhịp kịp với những thay đổi nhanh chóng trong nhận thức, đời sống của thanh niên. Một số cấp ủy, tổ chức đoàn thiếu quan tâm tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chưa đầu tư đúng mức cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển đảng viên mới... Để xảy ra những vấn đề đáng lo ngại này “có trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là trách nhiệm của tổ chức đoàn” - đó là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Củng cố niềm tin của ĐVTN

Để ĐVTN sớm có ý thức chính trị, tự nguyện phấn đấu vào Đảng, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động đoàn là nhiệm vụ quan trọng vừa mang tính cấp thiết, vừa mang tính lâu dài. Các cấp bộ đoàn cần nhìn thẳng vào sự thật này để đề ra những giải pháp cụ thể trong công tác thu hút ĐVTN, phát triển đảng viên.

Để củng cố niềm tin của sinh viên với Đảng, thời gian qua, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức trong công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần quan trọng vào việc định hướng lý tưởng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tuổi trẻ nhà trường. Việc làm này được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, thông qua hoạt động đoàn thể, qua các trang thông tin điện tử như website của nhà trường, facebook, zalo... đoàn trường cũng đã tích cực trang bị kiến thức, kỹ năng cho ĐVTN để phòng ngừa, sàng lọc và đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Triển khai sâu rộng các phong trào tình nguyện, cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới”... Qua đó, xuất hiện nhiều đoàn viên ưu tú có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lối sống lành mạnh. Trong 5 năm (2015-2020), đoàn trường đã giới thiệu hơn 400 ĐVTN cho Đảng xem xét, kết nạp, 40 đoàn viên ưu tú đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng chí Đoàn Văn Trường, Bí thư Đoàn trường, cho biết: “Phần lớn ĐVTN sau khi được kết nạp Đảng đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác xây dựng Đảng, luôn là lực lượng nòng cốt, tiên phong góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong của người đảng viên”.

Một quần chúng tốt, có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, nếu không có sự quan tâm của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc bồi dưỡng, rèn luyện thì ý chí, động cơ phấn đấu của quần chúng có thể bị mai một, sẽ mất đi cơ hội đứng trong hàng ngũ của Đảng. Vì vậy, để đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong ĐVTN, đảng ủy, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể cần thêm những cách làm đổi mới, sáng tạo. Ví như trong khối trường học, các nhà trường cần chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn ngay từ đầu khóa học và giao chỉ tiêu kết nạp Đảng trong học sinh, sinh viên cho các chi bộ để tránh tình trạng làm qua loa, không hiệu quả. Trong mỗi kỳ bình xét đoàn viên ưu tú, bình xét kết nạp Đảng cho học sinh, sinh viên cần được thông báo rộng rãi trong toàn trường nhằm tạo sức lan tỏa và khơi dậy phong trào rèn luyện, phấn đấu của học sinh, sinh viên.

Ở góc độ đoàn thanh niên, công tác xây dựng, phát triển đảng viên trẻ từ lực lượng ĐVTN phải luôn là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cấp ủy các cấp, của từng đơn vị, địa phương. Theo đó, đồng chí Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, chia sẻ: “Nếu không đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền, giác ngộ lý tưởng thì sẽ rất khó để giải bài toán tạo nguồn, nhất là trong giai đoạn bùng nổ thông tin hiện nay. Về phía các cấp bộ đoàn cùng với quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong ĐVTN, phải tạo môi trường thực tiễn để ĐVTN cống hiến và trưởng thành. Triển khai tốt cuộc vận động “ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, gắn với sử dụng mạng xã hội để định hướng, tuyên truyền các hình mẫu thanh niên trong thời đại mới theo tiêu chí “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt niềm tin, sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước. Đặc biệt, trong bối cảnh quốc gia và quốc tế đang có những chuyển biến lớn về mọi mặt, hơn lúc nào hết, chúng ta cần xác định, ĐVTN là lực lượng quan trọng, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Việc củng cố niềm tin của ĐVTN vào Đảng không chỉ góp phần tăng tỷ lệ kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên mà còn tạo ra nguồn nhân lực “vừa hồng, vừa chuyên” như Bác Hồ đã nói.

Bài 2: Giải bài toán phát triển đảng viên trẻ ở nông thôn.

Nhóm phóng viên