Nâng cao nhận thức về di cư hợp pháp, an toàn, trật tự, phòng chống xuất cảnh trái phép

Ngày 17-11, tại huyện Quảng Xương, Sở Ngoại vụ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai công tác bảo hộ công dân thực hiện thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên Hiệp quốc năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Tham dự hội nghị có 440 cán bộ các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Quảng Xương; cán bộ, chiến sỹ công an, đồn biên phòng; cán bộ các xã, thị trấn, các thôn, khu phố và đại diện các hộ dân trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ phát biểu khai mạc hội nghị.

Giảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ trực tiếp truyền đạt các chuyên đề: Tình hình thế giới, khu vực, trong nước tác động đến việc thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hiệp quốc trên địa bàn tỉnh; quy định của pháp luật và các biện pháp ngăn chặn tình trạng xuất cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp ở nước ngoài của công dân hiện nay; thúc đẩy di cư lao động nước ngoài an toàn và hợp pháp; triển khai các thủ tục về bảo lãnh, bảo hộ lãnh sự cho công dân tỉnh Thanh Hóa ở nước ngoài.

Giảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện Quảng Xương về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, phòng chống xuất cảnh trái phép ra nước ngoài; đồng thời giúp cán bộ phụ trách công tác bảo hộ công dân thực hiện tốt các thủ tục về bảo hộ lãnh sự đối với công dân địa phương khi di cư ra nước ngoài trở về nước theo quy định.

Cán bộ và Nhân dân các xã, thị trấn dự hội nghị.

Theo kế hoạch, ngày 22-11, Sở Ngoại vụ tiếp tục tổ chức hội nghị tập huấn triển khai công tác bảo hộ công dân thực hiện thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hiệp quốc năm 2022 tại huyện Hậu Lộc.

Tố Phương