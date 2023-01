Nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Chiều 10-1, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Công an tỉnh đã thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí những thành tích nổi bật của lực lượng trong năm 2022 và kết quả bước đầu thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó, nổi bật là một số kết quả đạt được trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia; công tác phòng, chống tội phạm; quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đáng chú ý, gần 2 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp quyết liệt tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Qua đó đã phát hiện, điều tra, xử lý 175 vụ, 339 đối tượng về trật tự xã hội; phát hiện, bắt giữ 85 vụ, 224 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy; phát hiện, bắt giữ, xử lý 41 vụ, 70 đối tượng có hành vi vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu...

Về công tác phối hợp với các cơ quan báo chí, thời gian qua, Công an tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và thường trú trên địa bàn tỉnh. Nhiều cơ quan báo chí đã tăng cường cử phóng viên tác nghiệp tại công an các đơn vị, địa phương, nhất là tại các đơn vị cơ sở, vùng sâu, vùng xa để thu thập thông tin, tư liệu viết bài với hàng nghìn lượt tin, bài, ảnh, phóng sự tuyên truyền, phản ánh những thành tích, kết quả nổi bật của lực lượng công an Thanh Hóa. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần đối với cán bộ, chiến sỹ công an hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị về những sai phạm, vi phạm pháp luật, hoạt động của các tội phạm liên quan đến các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là những sai phạm của cán bộ, đảng viên, cơ quan, doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh với các loại tội phạm.

Để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới, nhiều ý kiến đóng góp của các phóng viên, nhà báo đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh đã kiến nghị, đề xuất một số nội dung về việc đẩy mạnh cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí đối với các vấn đề, sự việc mới, nóng, nổi cộm để báo chí tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền.

Công an tỉnh cũng cần quan tâm, nghiên cứu tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền năm và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền. Tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là đối với các xe chở đất, đá rơi vãi trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm về pháo nổ, nhất là pháo không rõ nguồn gốc, pháo lậu. Trước các vấn đề mới, nóng, nổi cộm cần có cơ chế đặc thù, cơ chế phát ngôn để kịp thời cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí nắm bắt, tuyên truyền...

Phó Giám đốc Công an tỉnh Dương Văn Tiến phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Công an tỉnh Dương Văn Tiến đã ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ của các cơ quan thông tấn, báo chí đối với việc thực hiện nhiệm vụ của Công an tỉnh trong thời gian qua; đồng thời trân trọng tiếp thu những ý kiến, đề xuất, góp ý của các phóng viên, nhà báo để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, đề nghị: Các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục quan tâm, đồng hành, vào cuộc cùng Công an Thanh Hóa; kịp thời phản ánh những chiến công, hình ảnh đẹp và những khó khăn, gian khổ của Công an Thanh Hóa trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng thời, cung cấp những thông tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

