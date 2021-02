Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết án hình sự

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các vụ án hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) hai cấp trong tỉnh luôn kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giữ, tạm giam. Qua đó, việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử không có án oan, sai, hoặc bỏ lọt tội phạm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết án hình sự, VKSND tỉnh tăng cường quán triệt các văn bản của Đảng, của ngành về cải cách tư pháp, các đạo luật mới về tư pháp tới cán bộ, kiểm sát viên. Cử cán bộ, kiểm sát viên tham gia các khóa học đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu do VKSND tối cao tổ chức; đồng thời thường xuyên tổ chức tập huấn, chú trọng công tác đào tạo tại chỗ như thông qua các thông báo rút kinh nghiệm, xây dựng chuyên đề, tổ chức tọa đàm... qua đó đã giúp cán bộ, kiểm sát viên trong ngành nắm chắc các quy định của pháp luật để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Duy trì giao ban nghiệp vụ hằng tháng để thông báo kết quả công tác kiểm sát bản án, rút kinh nghiệm đối với những vụ án bị cấp trên sửa, hủy. Chỉ đạo phòng nghiệp vụ hướng dẫn VKSND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác chuyên môn; phân công cụ thể từng cán bộ, kiểm sát viên theo dõi từng đơn vị cấp huyện. Trong công tác kiểm sát điều tra vụ án hình sự, VKSND tỉnh đã chủ động kiểm sát chặt chẽ 100% các vụ án ngay từ khi khởi tố; kiểm sát chặt chẽ căn cứ bắt, tạm giữ, tạm giam, trực tiếp lấy lời khai người bị bắt, tạm giữ trước khi phê chuẩn. Chủ động, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra, tích cực tham gia hỏi cung, đối chất, trực tiếp thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Kiểm sát chặt chẽ và tuân thủ nghiêm việc đóng dấu bút lục tài liệu, chứng cứ theo quy định tại khoản 5, Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng Chỉ thị số 06 của VKSND tối cao về tăng cường trách nhiệm của VKSND trong việc theo dõi, quản lý, giải quyết các vụ án hình sự tạm đình chỉ.

Ngoài ra, VKSND hai cấp còn đề ra nhiều biện pháp tăng cường trách nhiệm công tố, chủ động tiến hành các hoạt động điều tra, phúc cung bị can trước khi ban hành các quyết định giải quyết vụ án, nhất là đối với những vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các chứng cứ, tài liệu trong vụ án có mâu thuẫn. Nâng cao chất lượng bản cáo trạng, bảo đảm truy tố bị can đúng người, đúng tội danh, đúng tính chất mức độ hành vi phạm tội và đúng thời hạn luật định. Tại phiên tòa, kiểm sát viên đã thực hiện tốt chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật; thể hiện đúng vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan kiểm sát các hoạt động tư pháp trong tố tụng hình sự. Sau mỗi phiên tòa, kiểm sát viên tham gia đều có báo cáo kết quả xét xử vụ án bằng văn bản với lãnh đạo VKSND về diễn biến, kết quả kiểm sát các trường hợp quan điểm xử lý của tòa án trái với quan điểm của kiểm sát viên để xin hướng giải quyết.

Bên cạnh đó, VKSND hai cấp đã tăng cường phối hợp với cơ quan tòa án cùng cấp để tổ chức các phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng và trách nhiệm của kiểm sát viên. Qua đó, các đơn vị đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng kiểm sát xét xử các vụ án hình sự. Để thực hiện có hiệu quả công tác kiến nghị, VKSND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành kiểm sát chặt chẽ 100% bản án, quyết định của tòa án. Giao kiểm sát viên xử lý kịp thời các thông tin nắm bắt được thông qua kiểm sát trực tiếp tại phiên tòa, qua kiểm sát bản án, quyết định hình sự của tòa án, qua nguồn đơn, các phương tiện thông tin đại chúng và qua công tác phối kết hợp giữa VKSND hai cấp...; đồng thời nắm vững các quy định của pháp luật để định dạng vi phạm một cách chính xác. Cùng với đó, VKSND hai cấp tăng cường kiểm sát các trình tự, thủ tục thi hành tạm giữ, tạm giam, kiểm sát đột xuất các cơ sở giam giữ, thi hành án có vi phạm nghiêm trọng. Năm 2020, VKSND hai cấp thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra hình sự 3.491 vụ, 5.483 bị can; trong đó khởi tố mới 2.791 vụ, 4.484 bị can; đã giải quyết 2.791 vụ, 4.228 bị can (100% giải quyết đúng thời hạn)...

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết án hình sự, thời gian tới, VKSND tỉnh tiếp tục quán triệt các quy định của pháp luật; chỉ thị, hướng dẫn của ngành về công tác kiểm sát việc giải quyết án hình sự. Tăng cường công tác phối kết hợp giữa các cấp kiểm sát, giữa hai ngành toà án và viện kiểm sát cũng như với các cơ quan hữu quan trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo viện và của phòng nghiệp vụ trong công tác kiểm sát giải quyết án hình sự, đặc biệt chú trọng đến công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKSND các huyện, thị xã, thành phố. Bên cạnh đó, kịp thời bổ sung biên chế, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hồ sơ nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án.

Lê Quốc