Năm 2020, thị xã Nghi Sơn có 29/30 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch

Sáng 24-12, HĐND thị xã Nghi Sơn khóa XIX đã khai mạc kỳ họp thứ 17 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 và xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng.

Năm 2020 tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đạt 12,77% (không tính giá trị sản xuất của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 30.256 tỷ đồng, vượt 8,5% so kế hoạch năm. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 74.142 tỷ đồng, tăng 19,9% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước đạt 8.360 tỷ đồng, tăng 9,1% so cùng kỳ. Giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 784 triệu USD, bằng 86,5% so cùng kỳ, có 29/30 chỉ tiêu chủ yếu do HĐND thị xã quyết nghị đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch.

Năm 2021 là năm đầu thị xã Nghi Sơn thực hiện chính quyền đô thị và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thị xã Nghi Sơn đã đề ra một số chỉ tiêu cho phát triển kinh tế - xã hội đó là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 19,8% trở lên, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 48.400 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng từ 12% trở lên so với HĐND tỉnh giao...

Để đạt được các mục tiêu trên, thị xã Nghi Sơn đã đưa ra các giải pháp chủ yếu đó là: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện để các doanh nghiệp khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh COVID - 19; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo đột phá về kết cấu hạ tầng đô thị; triển khai thực hiện hiệu quả 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá, các đề án, kế hoạch được HĐND Nghị quyết.

