Năm 2020, Như Xuân có 25/26 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch

Ngày 16-12, HĐND huyện Như Xuân khóa XX đã khai mạc kỳ họp thứ 15, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; quyết nghị phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh Kỳ họp HĐND huyện Như Xuân lần thứ 15, khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Năm 2020, huyện đã đạt được những kết quả tích cực với 25/26 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Trong đó, tăng trưởng kinh tế ước đạt 17,11%, vượt 0,11% kế hoạch; tổng giá trị sản xuất 7.448,4 tỷ đồng, tăng 1.088,1 tỷ đồng so với năm 2019; thu nhập bình quân đầu người đạt 31,3 triệu đồng/người/năm, tăng 3,3 triệu/người so với năm 2019, bằng 104,3% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới và thực hiện cải tạo vườn tạp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo có hiệu quả. Bình quân toàn huyện đạt 15 tiêu chí/xã, tăng 1 tiêu chí so với cuối năm 2019...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Công tác giảm nghèo, tạo việc làm, xuất khẩu lao động được quan tâm. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, huyện sẽ tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào việc đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đổi mới phương thức sản xuất để phát triển nông - lâm - nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ cao vào sản xuất; quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 17% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3.53%, giảm 1% theo chuẩn nghèo mới; tổng vốn đầu tư phát triển đạt từ 1.000 tỷ đồng trở lên...

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã nghe 9 báo cáo, 18 tờ trình và tự nghiên cứu 9 báo cáo về đề nghị phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Quỳnh Nga