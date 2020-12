Năm 2020, huyện Vĩnh Lộc có 23/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

HĐND huyện Vĩnh Lộc khóa XIX vừa tổ chức kỳ họp thứ 16 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; xem xét, quyết nghị các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Năm 2020, bằng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong huyện, kinh tế - xã hội Vĩnh Lộc đạt được nhiều kết quả quan trọng, có 23/27 chỉ tiêu đạt và vượt so Nghị quyết, trong đó có 17 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại đều tăng; thu nhập bình quân đầu người đạt 46,32 triệu đồng/người/năm, tăng 8,14% so với năm 2019.

Năm 2020 huyện có 2 xã được công nhận xã NTM nâng cao, 5 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Tổng thu ngân sách Nha nước ước đạt 654.1 tỷ đồng, vượt 51% so với tỉnh giao. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Năm 2021 huyện đề ra giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khôi phục và phát triển kinh doanh; sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho phát triển kinh tế và đầu tư kết cấu hạ tầng. Đồng thời thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid - 19 vừa thúc đẩy phát tiển kinh tế - xã hội.

Tại kỳ họp các đại biểu HĐND đã nghe 9 báo cáo, 4 tờ trình và tự nghiên cứu 11 báo cáo liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Kỳ họp cũng đã tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với Bà Vũ Thị Hương do chuyển công tác.

Trịnh Thu