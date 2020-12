Năm 2020, Bá Thước có 32/35 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch

HĐND TP huyện Bá Thước khóa XXI vừa khai mạc kỳ họp thứ 15, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; quyết nghị phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Năm 2020, huyện Bá Thước có 32/35 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 12,1%, là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh phải chịu tác động của đại dịch COVID-19.

Theo đó, tổng sản lượng lương thực cả năm 36.277 tấn, sản lượng thịt hơi 18.950 tấn, giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 174 tỷ đồng, thủy sản 30 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp đạt 410 tỷ đồng, đạt 89,5%, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.539 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu ước đạt 1.620.000 USD; đón trên 40 nghìn lượt khách du lịch...

Thu ngân sách Nhà nước 71,272 tỷ đồng đạt 153,3% dự toán; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 1.412 tỷ đồng; tổng vốn huy động các tổ chức tính dụng 1.141 tỷ đồng.

Trong năm 2020 huyện có thêm 1 xã và 9 thôn đạt chuẩn NTM, dự kiển 2 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thành lập mới 20 doanh nghiệp, 6 hợp tác xã, đạt 300% kế hoạch.

Công tác văn hóa, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường; các chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng được quan tâm. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận xoay quanh các vấn đề như xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông, cấp đổi quyền sử dụng đất, phòng, chống tham nhũng. Hầu hết, các nội dung đặt ra tại kỳ họp đã được các cơ quan chuyên môn và Uỷ ban nhân dân huyện giải trình.

Kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự toán thu - chi ngân sách năm 2021; điều chỉnh danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác.

