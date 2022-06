MTTQ TP Sầm Sơn đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động

Với phương châm đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, thời gian qua, Ủy ban MTTQ TP Sầm Sơn đã khẳng định được vai trò là cầu nối đáng tin cậy giữa Đảng, chính quyền với quần chúng Nhân dân, làm tốt chức năng vận động, tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP Sầm Sơn trao tiền hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Cao Viết Ly, phường Trường Sơn.

TP Sầm Sơn hiện có 11 đơn vị hành chính, trong đó 8 phường và có 3 xã. Thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thống nhất nội dung thực hiện, hướng dẫn tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia. Từ năm 2010 đến nay, thành phố đã huy động trên 977 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; trong đó, Nhân dân đóng góp trên 74%. Hiện thu nhập bình quân đầu người của thành phố đạt hơn 53,36 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của thành phố liên tục giảm, còn 0,45%. 3 xã của thành phố đã được công nhận đạt chuẩn NTM; thành phố không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong XDNTM. Đến cuối năm 2020, TP Sầm Sơn đã hoàn thành các tiêu chí NTM.

Ông Hoàng Đình Hưng, xã Quảng Hùng, chia sẻ: “Hưởng ứng phong trào XDNTM, gia đình tôi cũng tham gia nhiệt tình và tự nguyện đóng góp tiền, công lao động, hiến đất. Không chỉ nhà tôi mà các hộ gia đình xung quanh đều hưởng ứng rất nhiệt tình, nhờ vậy, xã Quảng Hùng đã về đích NTM. Nhìn diện mạo đổi thay của quê hương, tôi rất phấn khởi, nhà cửa khang trang, đường sá sạch đẹp, người dân ai cũng có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường”.

Trong xây dựng đô thị văn minh, Ủy ban MTTQ thành phố tiếp tục duy trì mô hình điểm “Khu dân cư, hộ gia đình ứng xử văn minh du lịch” “Khu dân cư tự quản vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Tuyến phố văn hóa”, các tuyến đường tự quản của các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện cuộc vận động “Vì người nghèo”, mặt trận các cấp đã tổ chức các hoạt động vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; tuyên truyền, hướng dẫn các mô hình, kinh nghiệm sản xuất; hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi... Từ nguồn quỹ thu được, mặt trận thành phố đã tập trung chăm lo cho người nghèo về xây dựng nhà ở, phát triển sản xuất, khám, chữa bệnh, học sinh nghèo... góp phần cùng với Đảng và chính quyền các cấp chăm lo tốt chính sách an sinh xã hội của địa phương. Từ năm 2019 đến tháng 5-2022, Quỹ “Vì người nghèo” toàn thành phố vận động được hơn 4 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, MTTQ thành phố đã làm mới, sửa chữa 96 nhà cho các hộ nghèo, góp phần ổn định chỗ ở cho nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện công tác an sinh xã hội, MTTQ các cấp đã trao 6.835 suất quà, trị giá hơn 3 tỷ đồng; Ủy ban MTTQ thành phố xây dựng và bàn giao 1 công trình an sinh xã hội trị giá 363 triệu đồng; tiếp nhận và ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng mưa lũ hơn 1,6 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Sô, ở khu phố Bảo An, phường Quảng Tiến cảm động cho biết: “Nhà tôi thuộc diện khó khăn, hoàn cảnh neo đơn, sống trong ngôi nhà tạm bợ. Được mặt trận thành phố, chính quyền địa phương hỗ trợ 40 triệu đồng, sự chung tay giúp đỡ của họ hàng, bà con khu phố, gia đình tôi đã xây được ngôi nhà “Đại đoàn kết” khang trang. Giờ đây, chúng tôi yên tâm sống trong ngôi nhà của mình mà không còn phải lo sợ mỗi khi đến mùa mưa bão”.

Hưởng ứng phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”, MTTQ và các tổ chức thành viên đã cụ thể hóa nội dung trong thực hiện nhiệm vụ. Hội LHPN thành phố với mô hình “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” , “Câu lạc bộ gia đình phát triển, nuôi dạy con tốt”; liên đoàn lao động với các mô hình “Thư viện xanh” và mô hình “Xây dựng cảnh quan trường THCS” tại 5 trường học trị giá hơn 500 triệu đồng, đoàn thanh niên có mô hình biển báo tuyên truyền thanh niên làm lốp xe cũ bằng vật liệu tái chế, mô hình đội thanh niên xung kích tham gia phòng, chống dịch COVID-19, mô hình “Cổng trường tự quản an toàn giao thông”; hội nông dân có phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, hội cựu chiến binh có mô hình “Câu lạc bộ cựu chiến binh bảo vệ môi trường” và mô hình “Tổ cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông”...

Năm 2021, thành phố chịu tác động lớn của đại dịch COVID-19. Ngay khi có dịch bệnh bùng phát, Ban Thường trực MTTQ thành phố đã kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19. Ủy ban MTTQ thành phố đã tiếp nhận hơn 4 tỷ đồng, trang thiết bị vật tư y tế, nhu yếu phẩm trị giá hơn 3,2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Phòng, chống COVID-19 của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân. Hưởng ứng Tuần lễ hướng về TP Hồ Chí Minh, MTTQ các cấp đã vận động được gần 3 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm (lạc, vừng, moi khô, dầu ăn) trị giá hơn 200 triệu đồng.

Từ thực tiễn hoạt động mặt trận TP Sầm Sơn đã khẳng định vai trò chủ lực, nòng cốt trong các cuộc vận động, phong trào. Những kết quả đạt được thời gian qua là nền tảng, kinh nghiệm để MTTQ các cấp thành phố tiếp tục làm tốt vai trò của mình, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân cùng đoàn kết xây dựng và phát triển Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế; phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố du lịch biển thông minh, hiện đại, hấp dẫn, thân thiện.

Bài và ảnh: Hoài Linh