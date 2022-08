Mở rộng hơn nữa các chương trình hợp tác giữa tuổi trẻ hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, 55 năm Ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, em Hoàng Lê Quỳnh Loan, Sinh viên K24 Đại học Kiểm toán, khoa KT-QTKD, trường Đại học Hồng Đức đã có bài phát biểu đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh Thanh Hóa.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn!

Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Em tên là Hoàng Lê Quỳnh Loan, sinh viên K24 Đại học Kiểm toán, khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học Hồng Đức. Trong không khí trang trọng của Lễ mít tinh kỷ niệm năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2022, em rất vinh dự và tự hào được đại diện cho tuổi trẻ tỉnh Thanh Hóa tham dự và phát biểu tại buổi lễ trọng thể và đầy ý nghĩa này. Lời đầu tiên, cho phép em được gửi lời chúc tốt đẹp nhất và những tình cảm chân thành, sâu sắc nhất của tuổi trẻ tỉnh Thanh Hóa tới các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Lãnh đạo hai tỉnh, các vị khách quý và toàn thể các quý vị đang tham dự buổi Lễ mít tinh trọng thể này.

Thế hệ trẻ chúng em may mắn được sinh ra và lớn lên khi hai đất nước đã hòa bình, độc lập, thống nhất. Tuy không được tận mắt chứng kiến cuộc kháng chiến giành độc lập của hai dân tộc Việt - Lào, nhưng qua những trang tư liệu lịch sử, chúng em cũng cảm nhận được âm vang bi tráng và hào hùng về cuộc trường kỳ kháng chiến gian khổ chống thực dân, đế quốc, bảo vệ chủ quyền, độc lập tự do của hai dân tộc. Thế hệ trẻ chúng em vô cùng tự hào về truyền thống lịch sử của đất nước, về mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt “có một không hai trên thế giới” giữa Việt Nam và Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Thanh Hóa – Hủa Phăn là hai tỉnh có chung đường biên giới, núi liền núi, sông liền sông. Trong suốt tiến trình lịch sử của hai dân tộc, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn luôn được lãnh đạo và Nhân dân hai tỉnh vun đắp, củng cố và phát triển toàn diện về mọi mặt, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội và nâng tầm mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh hai nước và hai tỉnh, trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền hai tỉnh, tuổi trẻ Thanh Hóa – Hủa Phăn đã triển khai nhiều chương trình, dự án hợp tác thiết thực, có ý nghĩa. Nhiều bạn đoàn viên, thanh niên Thanh Hóa đã tham gia các chương trình tình nguyện dạy tiếng Việt giao tiếp cho lưu học sinh Lào, giao lưu tìm hiểu văn hóa, lịch sử giữa hai dân tộc và thực hiện các chương trình tình nguyện tại tỉnh Hủa Phăn; được đến thăm, làm việc, gặp gỡ thanh niên và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn thân thiện, hiếu khách.

Tuổi trẻ Thanh Hóa cũng thường xuyên được đón các bạn thanh niên, sinh viên tỉnh Hủa Phăn đến thăm, học tập và nghiên cứu tại Thanh Hóa; quan tâm ủng hộ, giúp đỡ các bạn hoàn thành chương trình học tập và công tác để trở về phục vụ quê hương Hủa Phăn, đất nước Lào. Các bạn sinh viên Việt Nam tại Thanh Hóa thường được các thầy cô phân công hỗ trợ các bạn lưu học sinh Lào trong suốt quá trình học tập, được giao lưu thực tế, học hỏi các bạn về đất nước, con người, lịch sử và văn hóa của các bộ tộc Lào. Tuổi trẻ Thanh Hóa luôn dành những tình cảm thân thương, tốt đẹp nhất cho các bạn tỉnh Hủa Phăn và cũng rất xúc động trước những tình cảm nồng ấm, thắm tình hữu nghị mà các bạn thanh niên Hủa Phăn dành cho thanh niên Thanh Hóa. Thông qua những hoạt động trên, tuổi trẻ hai tỉnh đã tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, hiểu biết về hai dân tộc Lào – Việt.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Tuổi trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước, một trong những nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, chúng em ý thức sâu sắc về sứ mệnh của thế hệ trẻ hai tỉnh trong việc kế thừa, gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào nói chung, Thanh Hóa – Hủa Phăn nói riêng mà các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước đã dày công vun đắp. Trong không khí trang trọng và thắm tình hữu nghị của buổi lễ ngày hôm nay, thế hệ trẻ chúng em xin tiếp thu, ghi nhớ và biết ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn. Chúng em nguyện đem hết nhiệt huyết, khát khao cống hiến, sự năng động và tiềm năng sáng tạo của tuổi trẻ để luôn xung kích, đi đầu trong mọi lĩnh vực, từ học tập, lao động, đổi mới sáng tạo, tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh; đồng thời mở rộng hơn nữa các chương trình hợp tác giữa tuổi trẻ hai tỉnh để đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển quê hương Thanh Hóa – Hủa Phăn và Việt Nam – Lào.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các vị khách quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết và thành công! Chúng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào, giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn!