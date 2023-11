LĐLĐ tỉnh trao kinh phí xây dựng “Mái ấm công đoàn”, tặng quà đoàn viên ốm đau, bị bệnh hiểm nghèo

Thực hiện Kế hoạch chăm lo đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, ốm đau, bị bệnh hiểm nghèo, di chứng năm 2023 và tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo đoàn viên, NLĐ hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, chiều 17/11, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh do đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, NLĐ các huyện Quảng Xương, Đông Sơn và Hoằng Hoá.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Mạnh Sơn trao quà cho đoàn viên ốm đau, bị bệnh hiểm nghèo huyện Quảng Xương.

Tại huyện Quảng Xương, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho chị Lê Thu Hương, đoàn viên công đoàn Trường tiểu học Quảng Thái với số tiền 40 triệu đồng và trao quà cho 28 đoàn viên ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 70 triệu đồng.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Mạnh Sơn trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở huyện Đông Sơn.

Tại huyện Đông Sơn, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho các chị Phùng Thị Huệ, đoàn viên Công đoàn trường Mầm non Đông Hòa; Nguyễn Thị Hậu, đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Đông Anh; Nguyễn Thị Lài, đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Đông Ninh với tổng số tiền 110 triệu đồng.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Mạnh Sơn trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở huyện Hoằng Hoá.

Tại huyện Hoằng Hóa, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho anh Trần Anh Tuấn, đoàn viên công đoàn xã Hoằng Ngọc; chị Trần Thị Thanh, đoàn viên công đoàn xã Hoằng Yến; chị Cao Thị Nguyệt, đoàn viên công đoàn trường Mầm non Hoằng Lưu với tổng số tiền 150 triệu đồng và trao quà cho 53 đoàn viên ốm đau, bị bệnh hiểm nghèo, di chứng số tiền 131 triệu đồng.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện Hoằng đoàn viên ốm đau, bị bệnh hiểm nghèo huyện Hoằng Hoá.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Mạnh Sơn cho biết, chương trình trao kinh phí làm nhà, sửa nhà “Mái ấm công đoàn”, tặng quà đoàn viên ốm đau, bị bệnh hiểm nghèo, di chứng là hoạt động thiết thực của tổ chức công đoàn nhằm chia sẻ khó khăn cho đoàn viên, NLĐ trong toàn tỉnh. LĐLĐ tỉnh mong muốn những phần quà ý nghĩa sẽ tiếp thêm động lực để NLĐ vượt qua khó khăn, nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023.

Được biết, trong dịp này, LĐLĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho 26 đoàn viên khó khăn về nhà ở; tặng quà cho 431 đoàn viên viên ốm đau, bị bệnh hiểm nghèo, di chứng với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Thanh Huê