Lang Chánh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc ngành giáo dục

Chiều 15-11, Huyện Lang Chánh đã tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc ngành giáo dục nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lang Chánh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường THPT Lang Chánh.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên đã và đang công tác trong ngành giáo dục trên địa bàn huyện Lang Chánh cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển, những dấu mốc đáng tự hào của ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Lang Chánh trong chặng đường 40 năm qua. Đây cũng là dịp để xã hội bày tỏ lòng biết ơn, tôn vinh công lao to lớn của các thầy cô giáo với sự nghiệp “trồng người”, góp phần xây dựng xã hội phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, giáo viên dự hội nghị.

Chương trình văn nghệ tại hội nghị.

40 năm qua, từ năm 1982 đến nay, ngành giáo dục Lang Chánh đã có sự phát triển không ngừng, hệ thống trường, điểm trường được quy hoạch, sắp xếp và xây dựng hợp lý ở tất cả các xã, thị trấn. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 31 trường, 1 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, 81 điểm trường với hơn 12.000 học sinh các bậc học. Nhiều năm qua, ngành đã tập trung chỉ đạo các cấp học đổi mới phương pháp dạy và học, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, chất lượng giáo dục đại trà, tỷ lệ học sinh yếu kém giảm; phổ cập giáo dục tiểu học, THCS được giữ vững.

Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Lang Chánh Nguyễn Ngọc Sơn báo cáo truyền thống 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đối với bậc học mầm non, tỷ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp đạt 75,6%, duy trì vững chắc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 100% trường tổ chức ăn bán trú với tỷ lệ trẻ bán trú đạt 100%; trẻ em 5 tuổi là người dân tộc thiểu số được chuẩn bị tốt Tiếng Việt trước khi vào lớp 1 đạt 100%. Chất lượng giáo dục bậc học tiểu học ngày được nâng lên, tỷ lệ học sinh hoàn thành các môn học đạt 97,6% trở lên; mức độ hoàn thành và phát triển năng lực, phẩm chất đạt 98,4% trở lên. Chất lượng học tập bậc THCS chuyển biến tích cực, số học sinh xếp loại học lực khá trở lên đạt 81,2%. Học sinh tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 99,4%; có nhiều học sinh thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh...

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lang Chánh Nguyễn Xuân Hồng phát biểu tại hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Từ kết quả đạt được, nhiều trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện đã đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua.

Đặc biệt có 5 trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động gồm: Trường Mầm non Thị trấn Lang Chánh I; Trường Tiểu học Thị trấn Lang Chánh I; Trường Tiểu học Đồng Lương; Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Lang Chánh và Trường Trường THPT Lang Chánh.

Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh Hoàng Văn Thanh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị dẫn đầu khối trường học.

Tặng quà cho các thầy giáo, cô giáo có nhiều cống hiến cho công tác giáo dục có hoàn cảnh khó khăn.

Khen thưởng cho tập thể, cá nhân trong cuộc thi sáng – xanh – sạch - đẹp – an toàn – hạnh phúc

Tại hội nghị, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lang Chánh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường THPT Lang Chánh; các đồng chí lãnh đạo huyện trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị dẫn đầu các khối trường học năm học 2021-2022; tặng quà cho các thầy giáo, cô giáo có nhiều cống hiến cho công tác giáo dục có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng cho tập thể, cá nhân trong cuộc thi sáng – xanh – sạch - đẹp – an toàn – hạnh phúc và biểu dương 40 tập thể, các nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp GD&ĐT của huyện Lang Chánh giai đoạn 2017-2022.

Đại diện lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng ngành giáo dục huyện Lang Chánh.

Khen thưởng, biểu dương các tập thể tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp GD&ĐT giai đoạn 2017-2022.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Lang Chánh trao tặng phòng học thông minh cho Trường THCS thị trấn Lang Chánh.

Nhân dịp này, UBND huyện Lang Chánh trao tặng cho Trường THCS thị trấn Lang Chánh một phòng học thông minh trị giá hơn 110 triệu đồng; Công ty CP Xuất nhập khẩu sữa và dinh dưỡng quốc tế Natrumax trao tặng 50 suất quà cho giáo viên “cắm bản” tại các thôn, bản khó khăn trên địa bàn huyện Lang Chánh với tổng trị giá 42,5 triệu đồng.

Phong Sắc