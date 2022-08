Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Vào những ngày trung tuần tháng 8, TP Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa chào mừng ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Qua đó, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của Nhân dân trong xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, góp phần cùng lực lượng công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo TP Thanh Hóa trao giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Về dự ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ do UBND phường Lam Sơn tổ chức, ông Nguyễn Hữu Mỡn, công dân tổ dân phố 10 phấn khởi cho biết: Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, ông luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của địa phương; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ở khu dân cư; tích cực tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình và trong phố chủ động phòng ngừa với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, gìn giữ khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Cùng với việc tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, ông cũng thường xuyên vận động Nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng gia đình, khu phố văn hóa gắn với gìn giữ ANTT.

Lam Sơn là phường trung tâm của TP Thanh Hóa nên luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Thế nhưng nhiều năm qua tình hình ANTT trên địa bàn phường vẫn luôn được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để phường thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Phát biểu tại ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng chí Nguyễn Thị Ngà, Chủ tịch UBND phường Lam Sơn nhấn mạnh: “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cấp ủy, chính quyền phường Lam Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, lực lượng công an và Nhân dân tích cực tham gia. Trên địa bàn phường hiện đang duy trì hiệu quả 3 mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục người được tha tù, đặc xá”, “Tổ xung kích cứu hộ cứu nạn và hướng dẫn giao thông trước cổng Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám”, “Camera giám sát an ninh thông minh”. Ngoài các hoạt động do cấp ủy, chính quyền phường Lam Sơn triển khai, Nhân dân trong phường cũng tích cực tham gia phong trào với nhiều hoạt động cụ thể như, cung cấp các nguồn tin có giá trị liên quan đến tội phạm và tệ nạn xã hội cho lực lượng chức năng; hưởng ứng tốt các đợt vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; ký cam kết về phòng cháy chữa cháy... Với nhiều kết quả đạt được, tại ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, Nhân dân và cán bộ phường Lam Sơn phấn khởi được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen. Để ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn nữa, UBND phường Lam Sơn đã ra mắt mô hình “Ứng dụng mạng zalo trong công tác tiếp nhận thông tin về ANTT và phòng chống tội phạm” để cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân cùng tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, TP Thanh Hóa cũng là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Vì thế, thành phố xác định việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ANTQ có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Cùng với việc chỉ đạo Công an thành phố triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh với tội phạm, Thường trực Thành ủy, UBND, Ban Chỉ đạo 138 thành phố thường xuyên chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ANTQ, trong đó chú trọng đến các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Đồng thời, quan tâm xây dựng nhiều mô hình hay, hiệu quả và phát động nhiều phong trào tự quản về ANTT tại cơ sở. Với vai trò nòng cốt, Công an thành phố, công an các phường, xã đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương rà soát, củng cố, kiện toàn 34/34 ban chỉ đạo ANTT phường, xã với 664 thành viên; 24 tổ bảo vệ ANTT thôn với 72 thành viên; 30 ban bảo vệ dân phố với 552 thành viên; bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp với 1.192 thành viên; 2.241 tổ an ninh xã hội với 100.468 thành viên... Cùng với đó, thành phố đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình có hiệu quả thiết thực trong đời sống như “Công nhân môi trường – chiến sĩ tuần tra”, “Camera với ANTT”, “Cựu chiến binh với công tác bảo đảm ANTT, an toàn giao thông tại các cổng trường học”, “Tổ an ninh công nhân”. Ban Chỉ đạo 138 thành phố cũng đã lựa chọn phường Quảng Thắng để xây dựng điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ an ANTQ và trật tự đô thị, xã Đông Vinh để xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phường Lam Sơn để xây dựng điển hình tiên tiến về trật tự đô thị. Hiện nay, nhiều phường của thành phố đang xây dựng phường kiểu mẫu về văn minh đô thị.

Thượng tá Lê Ngọc Anh, Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết: Để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ lan tỏa sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến phường, xã cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục nhằm huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, trong đó lực lượng công an là nòng cốt. Cần đa dạng các hình thức tuyên truyền để người dân thấy rõ sự cần thiết, tầm quan trọng và lợi ích thiết thực của phong trào, đặc biệt là các mô hình tự quản về ANTT mang lại cho mỗi gia đình và cộng đồng. Thường xuyên rà soát, đánh giá, sơ kết, tổng kết các phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ để loại bỏ những mô hình không còn phù hợp, củng cố các mô hình kém hiệu quả và nhân rộng những mô hình đang phát huy tốt. Cùng với đó, cần chủ động nắm tình hình ANTT tại cơ sở, địa bàn dân cư, động viên, khích lệ Nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT; chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Bài và ảnh: Tố Phương