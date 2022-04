Lan tỏa các phong trào thi đua trong Công đoàn Viên chức tỉnh

Thấm nhuần quan điểm “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phát động các phong trào thi đua (PTTĐ), thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) tham gia. Các phong trào đã tạo thành làn sóng thi đua yêu nước sôi nổi, khơi dậy tinh thần chủ động, tự lực, phát huy tính sáng tạo của đội ngũ CBCCVCLĐ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

Các tập thể được tặng giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2021.

Đồng chí Lê Khắc Bình, Chủ tịch CĐVC tỉnh, cho biết: Hàng năm, ngay từ đầu năm, CĐVC tỉnh đã ban hành kế hoạch phát động các PTTĐ và các cuộc vận động triển khai đến 6 khối thi đua công đoàn cơ sở; phân công cụm trưởng, cụm phó lựa chọn, cụ thể hóa các PTTĐ phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị mỗi khối. Đồng thời, tổ chức ký giao ước thi đua với trọng tâm là các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030, gắn với Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”; cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “CBCCVC nói không với tiêu cực”...

Nhiều công đoàn cơ sở đã tổ chức linh hoạt, vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa các nội dung trong PTTĐ phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Ở mỗi lĩnh vực khác nhau, CBCCVCLĐ đã phát huy vai trò làm chủ, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Điển hình là CBCC và đoàn viên công đoàn các cơ quan Đảng, quản lý Nhà nước triển khai PTTĐ “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”. Qua đó, đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành xây dựng, ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời, tham mưu triển khai kế hoạch học tập, quán triệt xây dựng chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy; tham mưu chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19, triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, đảm bảo an sinh xã hội. CBCC và đoàn viên công đoàn các đơn vị khối tư pháp, nội chính tăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử theo chức năng, nhiệm vụ đạt nhiều kết quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết kịp thời, dứt điểm, góp phần ổn định tư tưởng, tạo lòng tin trong các tầng lớp Nhân dân...

Đặc biệt, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến và nghiên cứu các đề tài khoa học được các công đoàn cơ sở phát động thu hút đông đảo CBCCVC tham gia. Các chương trình, nhiệm vụ công tác trọng tâm của các cơ quan, đơn vị phần lớn đều được xây dựng thành các đề án công tác, đảm bảo tính khoa học và tính khả thi, hiệu quả cao trong quá trình triển khai thực hiện. Kết quả năm 2021, có 209 sáng kiến, giải pháp tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” đăng nhập trên phần mềm Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, đạt 194% chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao. Có 5 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo, tiêu biểu như đồng chí Lê Xuân Minh, Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ với sáng kiến “Kết hợp hoạt động khảo sát với hoạt động kiểm tra đặc thù, đột xuất - giải pháp mới trong bảo đảm đo lường, chất lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”; đồng chí Lê Trần Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ vật nuôi, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa với sáng kiến “Sử dụng tinh bò thịt cao sản Blanc-Blu-Belgium (BBB) nhằm cải tạo nâng cao tầm vóc, chất lượng bò tại Thanh Hóa”; đồng chí Hoàng Tuấn Anh, giáo viên khoa Tự động hóa, Trường Cao đẳng Nghề công nghiệp Thanh Hóa với sáng kiến “Thiết kế, chế tạo mô hình điều khiển, giám sát các trạm cơ điện tử kết nối PROFIBUS trên thiết bị smart”...

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, CĐVC tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các PTTĐ phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, động viên CBCCVCLĐ đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, tỉnh và của tổ chức công đoàn; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh