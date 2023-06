Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”

Tỉnh Thanh Hóa luôn đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Chương trình phối hợp, nhằm khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế từ biển, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, xây dựng và phát triển Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Chiều 27-6, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự hội nghị.

Chính uỷ Cảnh sát biển Việt Nam Bùi Quốc Oai và Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Lê Quang Đạo dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn và TP Sầm Sơn.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam ký kết nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, Nhân dân trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh - trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Lực lượng Cảnh sát biển tăng cường hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ bền chặt, gắn bó giữa Quân đội với Nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân về Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng chống ma túy, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Công ước Liên hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, quy định chống khai thác IUU...

Trao đổi tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin liên quan đến bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển Việt Nam phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam; quản lý về an ninh - trật tự, an toàn, bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế theo thẩm quyền.

Hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Thực hiện nhiệm vụ huy động và giao nhận nhân lực, phương tiện, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát Biển Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát Biển Việt Nam bày tỏ phấn khởi và chúc mừng tỉnh Thanh Hóa với những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Trung tướng cho biết, để hoàn thành tốt vai trò là lực lượng chuyên trách làm nòng cốt trong thực thi pháp luật trên biển, những năm qua Cảnh sát Biển Việt Nam đã tích cực làm công tác dân vận, phát huy chức năng “đội quân công tác”, trong đó có việc triển khai thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát Biển Việt Nam đã triển khai ký kết Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” với Ban Thường vụ 24 tỉnh, thành ủy. Tỉnh Thanh Hóa là tỉnh thứ 25 ký kết Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Trung tướng Bùi Quốc Oai tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát Biển Việt Nam, các cơ quan chức năng của hai đơn vị sẽ khẩn trương triển khai thực hiện 5 nội dung hai bên đã ký kết, để chương trình sớm đi vào thực tế, nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh - trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc và phát triển bền vững biển, đảo.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo đối với công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh; trong những năm qua, bên cạnh việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, đặc biệt là Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và đề ra nhiều giải pháp nhằm phát triển bền vững kinh tế biển, kết hợp chặt chẽ việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết với thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đặc biệt, tỉnh đã triển khai lập Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó xác định vùng không gian biển của tỉnh là vùng không gian đa chức năng, phát triển bền vững kinh tế biển, bảo tồn đa dạng sinh học; bảo đảm quốc phòng - an ninh, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển của tỉnh và đất nước…

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam chụp ảnh lưu niệm.

Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” là hoạt động có ý nghĩa rất lớn trong phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của Nhân dân trên địa bàn tỉnh và lực lượng Cảnh sát biển trong xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh - trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc và phát triển bền vững biển, đảo; tăng cường tình đoàn kết quân - dân, tạo thuận lợi để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Để thực hiện thắng lợi Chương trình phối hợp giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa với Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng, các địa phương, nhất là 6 huyện, thị xã, thành phố ven biển tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; trọng tâm là Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững Kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Kế hoạch số 125-KH/TU, ngày 15-1-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW và các đề án của UBND tỉnh về: Tăng cường bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn cho Nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; về đảm bảo an ninh - trật tự Khu kinh tế Nghi Sơn giai đoạn 2021-2025; về nâng cao năng lực ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên khu vực biên giới, vùng biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030... nhằm khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế từ biển, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, xây dựng và phát triển Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của lực lượng Cảnh sát biển, nhất là Vùng Cảnh sát biển 1 thực hiện tốt các nội dung chương trình phối hợp đã ký kết. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở chương trình phối hợp được ký kết, từng ngành, từng địa phương phải xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể; trọng tâm là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, bảo đảm linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, quần chúng Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của biển, đảo và Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các chủ tàu cá, thuyền trưởng, ngư dân... chấp hành tốt pháp luật trên biển; khai thác hải sản gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường biển bền vững...

Tiếp tục phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân của tỉnh yên tâm vươn khơi, bám biển; vận động ngư dân tích cực ủng hộ, đăng ký và sẵn sàng đưa tàu thuyền, nhân lực, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam. Tăng cường phối hợp hỗ trợ ngư dân phát triển các đội tàu đánh bắt cá xa bờ, hỗ trợ trong dịch vụ cảng biển và bảo đảm an toàn cho ngư dân đánh bắt trên biển…

Lực lượng quân đội và các lực lượng chức năng của tỉnh chủ động phối hợp trao đổi tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vùng biển của tỉnh với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; thường xuyên tổ chức tuần tra chung trên biển, kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển và xử lý các tình huống tìm kiếm cứu nạn trên biển...

Tỉnh Thanh Hóa luôn đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Chương trình phối hợp và giao Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 xây dựng và triển khai kế hoạch hàng năm.

Trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Cảnh sát biển Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp giữa Tỉnh ủy Thanh Hóa và Đảng ủy cảnh sát biển Việt Nam về việc thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát Biển Việt Nam đã tặng 200 suất quà cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, tôn giáo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng quà cho Cảnh sát biển Việt Nam.

Lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam tặng tỉnh Thanh Hóa mô hình tàu Cảnh sát biển Việt Nam.

Minh Hiếu