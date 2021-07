Kỳ họp thứ hai, HĐND huyện Hậu Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 23-7, HĐND huyện Hậu Lộc đã khai mạc kỳ họp thứ hai, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII bầu cử tại đơn vị bầu cử huyện Hậu Lộc.

Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe HĐND huyện báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo của Tòa án Nhân dân huyện về công tác xét xử và thi hành án, báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; xem xét, thông qua các tờ trình về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cùng một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu dự kỳ họp.

6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức bởi đại dịch COVID-19 và dịch, bệnh trên cây trồng và vật nuôi, song với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cùng với nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển, dịch bệnh được kiểm soát. Giá trị sản xuất đạt 5.042,4 tỷ đồng, bằng 46,1%, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Đã tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao được 117 ha, đạt 46,8% kế hoạch. Quy hoạch vùng sản xuất rau trong nhà lưới tại các xã Phú Lộc, Hòa Lộc, Đa Lộc. Chuyển đổi được 83,69 ha đất kém hiệu quả sang các mô hình có giá trị kinh tế cao. Đàn gia súc đã phục hồi và phát triển ổn định sau dịch bệnh.

Đồng chí Lường Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND huyện thông qua nội dung chương trình kỳ họp.

Toàn huyện hiện có 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bình quân mỗi xã đạt 18,5 tiêu chí, bằng 97,4% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 751,8 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Đến nay, huyện đã thành lập mới 26 doanh nghiệp, đạt 47,3% so với chỉ tiêu tỉnh giao, bằng 40% so với chỉ tiêu huyện phấn đấu và tăng 30% so với cùng kỳ…

Hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2021, huyện đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và hướng dẫn của Ngành tế. Đồng thời duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế, yếu kém; phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2021.

Đồng chí Vũ Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình và thông qua các nghị quyết.

Ngọc Anh