Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm

Sáng 13-7, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII tiếp tục ngày làm việc thứ 3 với phần phát biểu tiếp thu, giải trình của Chủ tịch UBND tỉnh về những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm. Cũng trong sáng nay HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phân tích, đánh giá về những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022; nêu lên 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022. Đồng thời đi sâu phân tích các nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm gửi tới kỳ họp về phát triển sản xuất; về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; về văn hóa - xã hội; về cơ chế, chính sách; về an ninh - trật tự, an toàn xã hội và một số vấn đề khác.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đây là những ý kiến, kiến nghị rất chính đáng nhằm giải quyết những yêu cầu thực tiễn đặt ra, vừa đảm bảo thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, vừa đảm bảo phục vụ tốt hơn đời sống và sinh hoạt của Nhân dân. Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, đảm bảo giải quyết triệt để các vấn đề mà các đại biểu, cử tri quan tâm, chất vấn.

Đối với nhóm ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, khẩn trương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, giải quyết triệt để các vấn đề mà các đại biểu, cử tri quan tâm, chất vấn.

Đối với nhóm ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết và tham mưu giải quyết của UBND tỉnh, sau kỳ họp này UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, tập trung nghiên cứu, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và khả năng nguồn lực của tỉnh để giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân theo thứ tự ưu tiên. UBND tỉnh sẽ có báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của đại biểu, cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp này tại kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022, bên cạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện linh hoạt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi, tiêm mũi nhắc lại đối với người từ 18 tuổi trở lên.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm, khắc phục tình trạng chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; có phương án bảo đảm về cơ sở vật chất, không để thiếu vật tư, sinh phẩm, thuốc phòng, chữa bệnh để chủ động phòng, chống dịch khi có tình huống xảy ra; quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2022; hoàn thành các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách lớn, tạo cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là về giá nguyên, nhiên vật liệu, vật tư đầu vào, nhu cầu sử dụng điện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghiệp đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tuyệt đối không để gián đoạn sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp chủ lực có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm.

Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ. Tiếp tục khai thác hiệu quả các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, nhất là du lịch biển tại Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa; nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch. Khôi phục và đẩy mạnh hoạt động vận tải tại Cảng hàng không Thọ Xuân; thu hút đầu tư mở thêm các tuyến vận tải container quốc tế tại Cảng Nghi Sơn.

Tập trung, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng trong Khu kinh tế Nghi Sơn làm cơ sở để kêu gọi, thu hút đầu tư.

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư; lựa chọn một số khu vực, địa bàn trọng điểm để trong năm 2023 bố trí nguồn lực thực hiện giải phóng mặt bằng sạch, thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, các cấp, các ngành; các địa phương, đơn vị, để thực hiện tốt công tác thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu thu ngân sách năm 2022 tăng so với số thu thực hiện năm 2021.

Chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương; tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; trọng tâm là tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2022; thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động xử lý các tình huống, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, nổi cộm về an ninh - trật tự, không để phát sinh thành điểm nóng.

Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các ngành, các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, khẩn trương, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm, không đáp ứng được yêu cầu, chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ, trước hết là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị…

