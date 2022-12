Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Thường Xuân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 14-12, HĐND huyện Thường Xuân khai mạc Kỳ họp thứ 7, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, thông qua nhiều tờ trình, nghị quyết có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của huyện những năm tiếp theo.

Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Thường Xuân đã thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Ủy ban MTTQ các cấp. Báo cáo của Chánh án TAND huyện về công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2022, nhiệm vụ năm 2023. Viện trưởng VKSND huyện báo cáo về tình hình tội phạm, thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2022, nhiệm vụ năm 2023. Đoàn đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII. Tiếp đó, kỳ họp thông qua các tờ trình của HĐND, UBND huyện, các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện.

Tham gia phát biểu tại kỳ họp, các đại biểu bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả huyện đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật, tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2022 ước đạt 14,9%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 40 triệu đồng/người/năm. Có 22/24 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Trong đó, 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch gồm: Tăng trưởng giá trị sản xuất; tổng sản lượng lương thực có hạt; diện tích đất được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; giảm tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo thực hiện; lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, các chế độ chính sách xã hội, an sinh xã hội được giải quyết kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định.

Hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới, Thường trực HĐND huyện chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giám sát thường xuyên và chuyên đề trên các lĩnh vực. Việc triển khai thực hiện chức năng giám sát của Thường trực HĐND luôn theo đúng quy định của pháp luật. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiệm túc.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Thường Xuân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua các nghị quyết của kỳ họp, hoàn thành các nội dung theo đúng kế hoạch đề ra.

Văn Lâm