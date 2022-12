Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ chất vấn Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng

Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII vừa thống nhất nội dung chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ diễn ra vào chiều ngày 10-12-2022.

Ảnh minh họa.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, Thường trực HĐND tỉnh chất vấn Giám đốc Công an tỉnh với nội dung: Trong thời gian qua, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo trên không gian mạng, diễn biến rất phức tạp gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Đề nghị đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cho biết thực trạng, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới.

Thường trực HĐND tỉnh chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với nội dung: Thanh Hóa có diện tích đất nông, lâm nghiệp rất lớn, nhưng việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng còn chậm, chưa có các vùng trồng cây nông, lâm nghiệp quy mô lớn; có giá trị gia tăng cao gắn với thương hiệu sản phẩm như một số tỉnh phía Bắc, nhất là trên địa bàn trung du, miền núi. Đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết nguyên nhân, giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới để có các vùng trồng cây nông, lâm nghiệp quy mô lớn; có hiệu quả kinh tế cao và thương hiệu sản phẩm.

Thường trực HĐND tỉnh chất vấn Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng với nội dung: Thời gian vừa qua, giá vật liệu xây dựng tăng cao, nguồn cung khan hiếm, ảnh hưởng rất lớn đến chi phí xây dựng, tiến độ thực hiện các dự án thi công và giải ngân vốn trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng cho biết thực trạng, nguyên nhân và giải pháp để đảm bảo thị trường vật liệu xây dựng hoạt động ổn định, lành mạnh và minh bạch.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng sẽ có sự tham gia trả lời chất vấn của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

Minh Hiếu