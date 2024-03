Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Hậu Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 1/3, HĐND huyện Hậu Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề).

Toàn cảnh kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện Hậu Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề), khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Anh Tuấn khẳng định: Năm 2024 là năm rất quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Do đó, ngay từ những ngày đầu năm 2024, trên cơ sở Nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đã có những kết quả bước đầu.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Hoàng thông qua tờ trình về việc đề nghị bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Hậu Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành gieo trồng vụ xuân với gần 6.200 ha, đạt kế hoạch đề ra; sản lượng thủy sản ước đạt 4.006 tấn, tăng 19% so với CK; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đều tăng; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước đạt 12,3 triệu USD, tăng 2,5% so với CK.

Một số dự án đã được khởi công, hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ. Thu ngân sách đạt 1/4 kế hoạch năm. Đã có xã đầu tiên của huyện được công nhận đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu và có thêm 1 xã NTM nâng cao; hoàn thành các thủ tục và đã có báo cáo Trung ương để thẩm định và công nhận Hậu Lộc đạt huyện NTM.

Đại biểu HĐND huyện Hậu Lộc bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện Hậu Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã xem xét, ban hành và thông qua 4 nghị quyết: Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Hậu Lộc, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, phụ trách Công an đối với ông Hoàng Văn Toàn, Trưởng Công an huyện Hậu Lộc; Nghị quyết về việc bổ sung một số dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách cấp huyện, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Công an huyện Hậu Lộc; Nghị quyết thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện bế mạc kỳ họp.

Ngay sau kỳ họp, HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa các Nghị quyết đã được quyết nghị tại kỳ họp; đồng thời, phát huy cao những thành tựu, kết quả đã đạt được, tiếp tục chủ động, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, bằng mọi biện pháp khắc phục có hiệu quả những tồn tại, hạn chế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phục hồi, phát triển KT-XH; tập trung mọi nguồn lực, giải pháp để đẩy mạnh, đẩy nhanh giải quyết những vấn đề khó, vướng mắc kéo dài, mang lại hiệu quả cao, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân trong huyện; triển khai thực hiện chương trình kế hoạch vượt tiến độ và có hiệu quả cao.

Đoàn Hằng (CTV)