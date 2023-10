Kiên quyết không điều chỉnh

Không điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch GPMB cho bất kỳ huyện nào. Các nhiệm vụ khác thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, càng khó khăn, càng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và phải có cách làm linh hoạt, hiệu quả.

Giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện các dự án đầu tư; giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách là ba nhiệm vụ hết sức quan trọng. Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa dù rất nỗ lực, tuy nhiên bởi nhiều yếu tố tác động, đã cản trở không nhỏ đến việc thực hiện ba nhiệm vụ này.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong lĩnh vực đầu tư công, đến ngày 12/10/2023 giá trị giải ngân mới đạt 8.216 tỷ đồng, bằng 55,17% kế hoạch giao chi tiết, thấp hơn so với cùng kỳ. Đối với công tác GPMB, đến ngày 10/10/2023 đã phê duyệt phương án bồi thường GPMB 1.932,94 ha/2.322,43 ha, đạt 83,23%; chi trả tiền bồi thường GPMB 1.791,90 ha/2.322,43 ha, đạt 77,16%. Trong hoạt động thu ngân sách Nhà nước, lũy kế thực hiện đến ngày 15/10/2023 đạt 30.491 tỷ đồng, bằng 86% dự toán và 74% so với cùng kỳ năm 2022. Dù đạt khá so với tiến độ Trung ương và HĐND tỉnh giao, nhưng giảm so với cùng kỳ do nhiều nguyên nhân.

Đây là những vấn đề gây lo lắng, nếu không có sự quyết tâm, nỗ lực lớn hơn, khắc phục nhanh các khó khăn, sẽ tác động không tốt đến việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của cả tỉnh cũng như từng ngành, địa phương.

Chỉ đạo tại hội nghị giao ban với chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đến tháng 10/2023 và giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh quan điểm là: Không điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch GPMB cho bất kỳ huyện nào. Các nhiệm vụ khác thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, càng khó khăn, càng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và phải có cách làm linh hoạt, hiệu quả. Việc giải ngân vốn đầu tư công giữ vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, do đó công tác chỉ đạo, điều hành đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải sát sao, báo cáo kịp thời và quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đây không phải lần đầu trong năm 2023 Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra yêu cầu phải quyết liệt, không lùi bước trước khó khăn. Dễ hiểu thôi, bởi chúng ta bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023 trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, cản lực cả từ bên ngoài cũng như bên trong, đến nay khó khăn vẫn chưa hết, mà dự báo còn khó khăn hơn trong những tháng cuối năm do những biến động bất lợi của thế giới. Trong khi năm 2023 được xem là năm có tính “bản lề” trong thực hiện nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 cho thấy, qua 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết, một số chỉ tiêu quan trọng của tỉnh đạt thấp so với mục tiêu đề ra; kết quả thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá chưa được như kỳ vọng. Chính vì vậy, chỉ cần nhượng bộ, thiếu kiên quyết lúc này là thất bại, khó khăn sẽ chồng lên khó khăn. Thay cho nhượng bộ, phải quyết liệt hơn, có những cách làm phù hợp để tháo gỡ khó khăn, nhất là ở những lĩnh vực quan trọng như GPMB, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, để tạo tác động lan tỏa, dẫn dắt các ngành, lĩnh vực khác. Mỗi cấp, ngành, đơn vị phải nhìn vào tinh thần quyết liệt đó để nỗ lực lớn hơn.

Tuệ Minh