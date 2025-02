Công bố quyết định giải thể công an cấp huyện, thị xã, thành phố

Chiều 28/2, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể công an huyện, thị xã, thành phố và các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện Công an tỉnh đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể 26 đơn vị công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa từ ngày 1/3/2025; công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về nghỉ công tác trước hạn tuổi đối với 8 trưởng phòng, trưởng và phó trưởng công an cấp huyện; điều động, luân chuyển công tác đối với hơn 2.300 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đến nhận công tác tại các đơn vị mới.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ công bố, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Việc giải thể công an cấp huyện là sự thay đổi cần thiết, phù hợp với bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, giúp lực lượng Công an hoạt động hiệu quả hơn, bám sát cơ sở, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an ninh - trật tự trong tình hình mới.

Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà phát biểu tại buổi lễ.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Đề án số 25 ngày 11/1/2025 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới”, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết, thống nhất và triển khai một cách khoa học, bài bản.

Về cơ bản, đội ngũ cán bộ trong toàn lực lượng Công an tỉnh đã được sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với năng lực, sở trường, điều kiện, hoàn cảnh gia đình; bảo đảm yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng công an theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, xuyên suốt, tiết kiệm tối đa biên chế.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho 8 đồng chí nghỉ công tác trước hạn tuổi.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ mới được điều động, luân chuyển bố trí vị trí công tác mới cần nhanh chóng ổn định về tổ chức và hoạt động; bắt tay thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ liên tục, không làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định cho 10 đồng chí lãnh đạo công an cấp huyện giữ chức vụ Trưởng Công an các xã, phường, thị trấn.

Đồng thời, tăng cường sự thống nhất, đoàn kết trong đơn vị, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục bám sát cơ sở, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh - trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định tình hình an ninh - trật tự, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tin liên quan: Công an tỉnh công bố Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023 Chiều 1-6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023 cho cán bộ, chiến sĩ, lao động hợp đồng đến niên hạn. Đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì buổi lễ.

Công an các huyện, thị xã, thành phố thường trực 100% quân số ứng phó với bão ... Thực hiện Công điện của Bộ Công an và UBND tỉnh về chủ động ứng phó với diễn biến của siêu bão số 3 và mưa lũ do ảnh hưởng của bão, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã có Điện chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão và tình hình mưa lũ, tập trung chỉ đạo và triển khai các phương án phòng, chống siêu bão, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do siêu bão gây ra.

Quốc Hương