Khu vực lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa được phân luồng riêng, không ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh

Liên quan đến trường hợp lái xe container có địa chỉ ở thôn Hiền Tây, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương dương tính với SARS-COV-2 (chỉ số CT = 30) vào 18h00 ngày 6-8, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa khẳng định, khu vực lấy mẫu xét nghiệm là khu vực phân luồng riêng, không ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh chung của Bệnh viện.

Ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết, khu vực lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của bệnh viện (nơi BN 197386 đến lấy mẫu xét nghiệm) là khu vực có phân luồng riêng, bảo đảm khoảng cách cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. 8 nhân viên y tế của bệnh viện xác định có tiếp xúc với bệnh nhân nhưng trong quá trình tiếp xúc đều có mặc trang phục bảo hộ, đeo kính chắn giọt bắn trong suốt ca làm việc theo đúng quy định của Bộ Y tế, cho nên không ảnh hưởng đến khu vực khám chữa bệnh chung của bệnh viện; hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện vẫn đang diễn ra bình thường.

Trước đó, khoảng 9h45 BN 197386 đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, được nhân viên y tế hướng dẫn đi về cổng phụ, di chuyển đến khu khám sàng lọc khoa Bệnh nhiệt đới để làm các thủ tục xét nghiệm SARS-CoV-2 theo yêu cầu, 18h00 ngày 6-8, kết quả dương tính với SARS-COV-2. Ngay lập tức, bệnh viện đã tổ chức điều tra truy vết các trường hợp nhân viên y tế, trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh; Hướng dẫn các trường hợp có tiếp xúc gần thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Xác định bệnh viện là “thành trì” cuối cùng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, bởi đó không chỉ là cơ sở điều trị cho người bệnh, mà nơi đó các nhân viên y tế phải được bảo vệ an toàn, việc “giữ sạch” bệnh viện luôn phải được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa ưu tiên đặt lên hàng đầu. Ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm: Đợt dịch lần thứ 4 được đánh giá phức tạp, khó lường hơn so với các đợt trước do chủng vi rút biến thể siêu lây nhiễm của Ấn Độ có tốc độ lây lan rất nhanh, bệnh viện đã khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch của bệnh viện đáp ứng với các cấp độ của dịch theo phương châm 4 tại chỗ. Tổ chức nghiêm công tác sàng lọc, phân luồng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào. Ngay tại cổng bệnh viện có nhiều biển cảnh báo; nhân viên y tế, bảo vệ bệnh viện duy trì trực tại các chốt để giám sát, yêu cầu người dân đến khám chữa bệnh (KCB) đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn; tại nơi đón tiếp, hệ thống phân luồng bằng dây được sử dụng để tạo lối đi một chiều. Hạn chế tối đa người nhà, người thân đến cơ sở KCB; hạn chế nhập viện điều trị nội trú khi không thực sự cần thiết; rà soát, bố trí khoa, phòng, quy trình KCB hợp lý, không để người bệnh phải nằm ghép, thực hiện giãn cách trong bệnh viện.

Tô Hà