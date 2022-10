Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2022)

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã đề ra

Công tác dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Trong những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, công tác dân vận đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, trò chuyện với đồng bào Mông xã Pù Nhi (Mường Lát).

Bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng và tình hình thực tiễn của tỉnh Thanh Hóa, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận về công tác dân vận; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận chính quyền; chú trọng thực hiện công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đồng bào có đạo; đẩy mạnh tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ đường biên, mốc giới; tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hệ thống dân vận các cấp tăng cường tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Điểm nổi bật trong công tác dân vận chính quyền thời gian qua là tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp giải quyết kiến nghị, đề xuất của công dân và doanh nghiệp; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; kỷ cương, kỷ luật hành chính, lề lối làm việc, tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức... Bên cạnh đó, chỉ đạo xây dựng thành công 130 mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại các xã, phường, thị trấn, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã chú trọng việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS miền núi đẩy mạnh tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới (NTM); tham gia đấu tranh, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ đường biên, mốc giới; chủ động phòng, chống thiên tai, lũ lụt; duy trì, phát huy và bảo tồn giá trị truyền thống dân tộc. Hằng năm, Ban Dân vận, ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị biểu dương người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền duy trì mối quan hệ thường xuyên với các tổ chức, chức sắc, chức việc tôn giáo; tạo điều kiện để các tôn giáo tổ chức các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo theo đúng hiến chương, điều lệ và quy định của pháp luật. Định kỳ hàng năm, Ban Dân vận, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức các hội nghị biểu dương “người tốt, việc tốt” trong đồng bào tôn giáo. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 16 mô hình “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa”, 73 mô hình “Chùa cảnh tinh tiến”. Nhân dịp các ngày lễ quan trọng của các tôn giáo, như: Lễ Phật đản, Lễ Thiên chúa giáng sinh và dịp tết cổ truyền của dân tộc, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đều tổ chức gặp mặt, động viên các chức sắc, chức việc các tôn giáo và đồng bào có đạo chung tay cùng cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, từ đầu năm 2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với ban, sở, ngành liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông, trong đó chủ yếu là đồng bào công giáo. Đến nay, đã cấp đất ở cho 68 hộ, hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho 53 hộ; đang tiếp tục chỉ đạo phấn đấu đến hết năm 2023 sẽ hoàn thành việc bố trí đất ở và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào đang sinh sống trên sông lên bờ định cư.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy chúc mừng đại lễ Phật đản 2022 - Phật lịch 2566.

Hệ thống dân vận tiếp tục tham mưu đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Ban Dân vận Trung ương phát động đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh hưởng ứng. Tiêu biểu như phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM, đô thị văn minh; “Dân vận khéo” trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; “Dân vận khéo” trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư... Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 8.419 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, nhiều mô hình được nhân ra diện rộng, tạo sức lan tỏa trong Nhân dân...

Những kết quả đạt được trong công tác dân vận đã trực tiếp góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, với những kết quả nổi bật, đó là: Tỉnh đã triển khai thực hiện thành công chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế tăng trưởng khá cao; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) năm 2021 đạt 8,85%, 9 tháng năm 2022 ước tăng 14,24%, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; các lĩnh vực kinh tế đều có bước khởi sắc; nhiều chỉ tiêu tăng cao. Kết quả các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh được cải thiện rõ rệt, trong đó chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 đứng thứ 3 cả nước, tăng 21 bậc so với năm 2020; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 đứng thứ 14 cả nước, tăng 15 bậc so với năm 2020. Các hoạt động văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân ổn định, quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân được củng cố và tăng cường. Nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết.

Các đồng chí: Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp nhận tài trợ xây 100 nhà đại đoàn kết của Ngân hàng Agribank Thanh Hóa.

Để tăng cường và đổi mới công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hệ thống dân vận các cấp tiếp tục không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Quyết định số 763-QĐ/TU ngày 15-10-2021 về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân về công tác dân vận, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy kiểm tra việc nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Hà Trung.

Hai là, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp gắn với việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động quản lý Nhà nước, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công, chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chính quyền các cấp. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân, doanh nghiệp, giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất chính đáng, hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước; tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Quảng Xương.

Ba là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong hình mới, trong đó chú trọng việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp, quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ, phát triển tổ chức đoàn thể, đoàn viên, hội viên, nhất là trong các doanh nghiệp. Đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động; phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng đoàn viên, hội viên và Nhân dân, kiến nghị, đề xuất giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, bất cập ở cơ sở.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy tiếp nhận ủng hộ của CLB doanh nhân Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh - phía Nam.

Bốn là, tiếp tục tham mưu làm tốt công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; định kỳ tổ chức hội nghị biểu dương người có uy tín trong đồng bào DTTS; hội nghị biểu dương “người tốt, việc tốt” trong đồng bào có đạo; phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín, cốt cán tôn giáo trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố và tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Quảng Xương.

Năm là, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là trong xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh; coi trọng việc xây dựng, tổng kết và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tạo sức lan tỏa trong đời sống Nhân dân. Tiếp tục chăm lo củng cố tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận chuyên sâu về chuyên môn, am hiểu về thực tiễn, gần dân, sâu sát cơ sở, thực sự là những cán bộ “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác dân vận trong tình hình mới.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy tặng quà gia đình thương bệnh binh huyện Như Xuân nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-2022).

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2022); khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, hệ thống dân vận tỉnh nhà tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh