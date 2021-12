Khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa

Sáng 12-12, tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu dự lễ khởi công

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ GTVT; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện diện lãnh đạo các cục thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ GTVT; các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh; các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa có chiều dài 23,723 km, đi qua địa bàn các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hoá. Trong đó, điểm đầu km 0+00 tại xã Nga Tiến (Nga Sơn), kết nối với dự án ven biển tỉnh Ninh Bình; điểm cuối km 23+723 tại xã Hoằng Ngọc (Hoằng Hóa) kết nối với dự án ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn.

Tổng mức đầu tư của dự án là 2.242 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 12-2021 đến tháng 12-2024. Quy mô đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng; chiều rộng nền đường Bn=12m, chiều rộng mặt đường Bm=11m, lề đất Bl=2x0,5m, riêng các đoạn qua đô thị quy mô theo quy hoạch.

Đồng chí Nguyễn Văn Khiên, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải báo cáo tại lễ khởi công.

Số hộ bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng là 1.523 hộ, diện tích đất chiếm dụng của dự án khoảng 97 ha, kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 355 tỷ đồng. Các đơn vị trúng thầu thi công dự án, là: Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi; Liên danh Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung - Công ty CP Xây dựng và lắp máy Trung Nam.

Thay mặt lãnh đạo các huyện có tuyến đường đi qua, đồng chí Lê Văn Dậu, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn cam kết bảo đảm hoàn thành công tác GPMB theo đúng kế hoạch và bảo đảm an ninh - trật tự trong quá trình thi công dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nêu rõ: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ là niềm vui lớn của Nhân dân trong vùng dự án, mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Dự án cùng với các đoạn tuyến còn lại sau khi hoàn thành sẽ kết nối toàn tuyến đường bộ ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An; là điều kiện để Thanh Hóa sớm trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh trở thành tứ giác kinh tế của khu vực phía Bắc theo tinh thần Nghị Quyết số 58-NQ/TW, ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của Sở GTVT, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông và các sở, ngành có liên quan của tỉnh trong quá trình chuẩn bị các thủ tục, bảo đảm đủ các điều kiện để khởi công dự án, nhất là UBND các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa đã quyết liệt ngay từ đầu trong công tác giải phóng mặt bằng và đã bàn giao được 13,6 km/23,7 km.

Thay mặt các đơn vị thi công, đồng chí Mai Xuân Thông, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung cam kết thi công dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành, đưa tuyến đường vào khai thác, sử dụng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT chỉ đạo các nhà thầu thi công nâng cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực và kinh nghiệm, tập trung nguồn lực, nhân lực, máy móc, thiết bị, xây dựng tiến độ thi công tổng thể, chi tiết và áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến; tổ chức thi công thành nhiều mũi, nhiều ca.

Bên cạnh đó, trong quá trình thi công công trình phải bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh - trật tự; đồng thời, có các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 trong hoạt động thi công để bảo đảm tiến độ thi công xây dựng dự án đã đề ra.

Sở GTVT chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và kịp thời tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền. Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với chủ đầu tư, khẩn trương giải quyết các công việc liên quan đến dự án; tham mưu kịp thời về bố trí vốn, các chế độ, chính sách trong công tác giải phóng mặt bằng…

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương có dự án đi qua xây dựng phương án bảo đảm an ninh - trật tự cho toàn bộ khu vực dự án.

UBND các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, đồng thuận cao phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thi công dự án. Khẩn trương tổ chức giải phóng mặt bằng các đoạn còn lại và bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công bảo đảm kế hoạch tiến độ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Nhân dịp này, thay mặt các đơn vị thi công dự án, đồng chí Mai Xuân Thông, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung đã trao số tiền 3 tỷ đồng hỗ trợ các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hoá trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và an sinh xã hội trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và các đại biểu ấn nút khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Xuân Hùng