Khánh thành và vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2

Chiều 28-8, tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 (NS2PC) đã tổ chức lễ khánh thành và vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành và vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo các cơ quan ngoại giao và tỉnh Thanh Hóa dự lễ khánh thành.

Dự buổi lễ, về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành và Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; Ngài Min Moon Ki, Tùy viên thương mại, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam; Ngài Sriotide Marbun (Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam).

Tiết mục văn nghệ tại lễ khánh thành.

Về phía đại biểu tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, đối tác đang hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Về phía đại diện chủ đầu tư có ông Park Heon-Gyu, Phó Chủ tịch Tổng Công ty Điện Lực Hàn Quốc (KEPCO); ông Yoshiaki Yokota, Tổng Giám đốc khối năng lượng và cơ sở hạ tầng Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản); ông Oyama Mitsuo, Giám đốc Công ty Điện lực Tohoku (Nhật Bản).

Đại diện NS2PC có ông Hirohide Sagara, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty; cùng đại diện các nhà thầu, các đối tác của chủ đầu tư.

Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 được khởi công tháng 7-2018 tại xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, có tổng mức đầu tư gần 2,8 tỷ USD, gồm 2 tổ máy với tổng công suất thiết kế 1.330 MW. Công trình được Chính phủ Việt Nam giao cho NS2PC làm chủ đầu tư. Đây là dự án FDI có vốn đầu tư lớn thứ 2 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do liên doanh: Tổng Công ty Điện lực KEPCO (Hàn Quốc) góp vốn 50%; Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) góp vốn 40% và Công ty Điện lực Tohuku (Nhật Bản) góp vốn 10%. Dự án được đầu tư theo hình thức xây dựng - vận hành - chuyển giao và sẽ được bàn giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam sau 25 năm.

Tổng thầu dự án là Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam. Sau hơn 4 năm thi công, ngày 11-1-2022, NS2PC đã vận hành tổ máy số 1 công suất 600 MW. Vào ngày 13-7-2022, NS2PC cũng đã thử nghiệm công suất tin cậy ban đầu của nhà máy với sự chứng kiến của các chuyên gia Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tư vấn độc lập. Kết quả thử nghiệm công suất tin cậy ban đầu của nhà máy đạt hơn 1.200 MW công suất tinh và nhà máy chính thức đi vào vận hành thương mại từ ngày 14-7-2022.

Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 chính thức đi vào vận hành sẽ cung cấp thêm khoảng 7,8 tỷ kWh điện hàng năm lên lưới điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu dân sinh của khoảng 6 triệu hộ gia đình.

Đến nay, dự án đã đạt được hơn 18 triệu giờ lao động không có tai nạn thương vong; không có bất kỳ ca nhiễm COVID-19 trong dự án tính đến thời điểm vận hành thương mại tổ máy 1. Chủ đầu tư luôn nghiêm túc áp dụng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế trong công tác thi công. NS2PC cũng được biết đến với nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế, an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực. Trong 4 năm qua, mặc dù chưa có nguồn thu, nhưng NS2PC đã trích phần kinh phí để thực hiện hơn 100 chương trình an sinh xã hội với trị giá hơn 22 tỷ đồng để hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, như: Lắp đường ống nước sạch cho 2.858 hộ dân ở xã Hải Hà, đào tạo cho ngư dân chứng chỉ thuyền trưởng, đào tạo các hộ nông dân canh tác hữu cơ, hỗ trợ trang thiết bị giáo dục, y tế để khám chữa bệnh ban đầu và phòng chống COVID-19…

Ông Hirohide Sagara, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc NS2PC phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khánh thành và vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, ông Hirohide Sagara, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc NS2PC, chia sẻ: Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 là một trong số ít nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam sử dụng công nghệ siêu tới hạn (USC). Công nghệ này cho phép tối ưu hóa sử dụng nguyên liệu và giảm khí phát thải, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế cũng như tiêu chuẩn của Việt Nam. NS2PC sẽ khởi động vận hành nhà máy này theo tiêu chí “xanh”, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 mà Chính phủ Việt Nam cam kết tại COP26.

Ông Hirohide Sagara cũng cho biết thêm: “Từ quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, đấu thầu đến các giai đoạn ký kết các hợp đồng liên quan của dự án và triển khai xây dựng, vận hành đạt đủ công suất, chúng tôi đã thực hiện và hoàn thiện nhiều cuộc đàm phán phức tạp và kéo dài về thỏa thuận tài chính, thỏa thuận nhiên liệu, hợp đồng EPC... Trong quá trình xây dựng dự án, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, dự án đã nhận được sự hỗ trợ lớn từ Chính phủ Việt Nam, Bộ Công Thương, UBND tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp cùng các bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương. Chúng tôi nhận thấy rằng nếu dự án không được đặt tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa thì dự án có thể sẽ không đạt được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay”.

Đại diện chủ đầu tư - Tổng Công ty Điện Lực Hàn Quốc (KEPCO) phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự và phát biểu tại lễ khánh thành, đại diện các nhà đầu tư dự án đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Chính phủ Việt Nam, các bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương đã luôn quan tâm, hỗ trợ trong suốt quá trình phát triển và xây dựng dự án; đặc biệt là sự chỉ đạo và theo dõi sát sao của các bộ, ngành và địa phương giúp chủ đầu tư vượt qua giai đoạn khó khăn của đại dịch COVID-19 để xây dựng thành công dự án.

Với tiêu chí “vận hành xanh”, các chủ đầu tư tình nguyện sẽ tiên phong sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ giảm phát thải khí carbon, vận hành kết hợp năng lượng mặt trời, ứng dụng nhiên liệu sinh khối bio-mass. Đồng thời, sử dụng các công nghệ tiên tiến khác có sự bảo đảm các yêu cầu về mặt kĩ thuật cũng như tính khả thi về mặt kinh tế, phù hợp với luật pháp của Việt Nam.

Nhấn mạnh tinh thần hợp tác, tính chất động lực của Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành khẳng định: Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 là kết quả của sự hợp tác tốt đẹp giữa Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Hàn Quốc. Đây là dự án công nghiệp trọng điểm lớn thứ 2 sau Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, đóng vai trò là một trong những “hạt nhân” quan trọng và là động lực thúc đẩy Khu Kinh tế Nghi Sơn phát triển, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Nghi Sơn trở thành khu kinh tế trọng điểm của cả nước trong những năm tới.

Dự án còn có sức lan tỏa mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước, đáp ứng điện năng cho vùng Bắc Trung Bộ và các tỉnh, thành phố phía Bắc của Tổ quốc, góp phần hoàn thành mục tiêu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cũng bày tỏ sự tin tưởng, với việc áp dụng công nghệ cao, dự án không chỉ đi vào vận hành đạt hiệu quả kinh tế mà còn sử dụng hiệu quả nguồn nhiên liệu, giảm phát thải khí nhà kính và các vấn đề về môi trường khác, đạt tiêu chí sản xuất xanh và thân thiện với môi trường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phát biểu tại lễ khánh thành.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ghi nhận những nỗ lực lớn của NS2PC, sự phối hợp của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, sự cố gắng của các chuyên gia, kỹ sư đã vượt qua vô vàn khó khăn, thách thức để xây dựng thành công Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 hiện đại như ngày hôm nay. Phó Thủ tướng Chính phủ hy vọng, những giá trị mà dự án đem lại đầu tiên sẽ là làm thay đổi sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời làm thay đổi đời sống theo chiều hướng tốt hơn cho Nhân dân trong vùng dự án.

Với những kỳ vọng tốt đẹp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đề nghị, bên cạnh việc đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư đưa dự án đi vào vận hành thương mại đạt hiệu quả, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa cần thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống của người dân, đặc biệt là những hộ dân đã nhường đất để xây dựng dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn nói riêng và xây dựng Khu Kinh tế Nghi Sơn nói chung. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo, chuyển đổi nghề, phục hồi sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng, đồng thời phải quyết tâm bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường để phát triển.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tạo điều kiện để nhà máy vận hành đạt tối đa công suất, đưa dự án đi vào hoạt động hiệu quả, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và an sinh xã hội tại địa phương.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trân trọng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn kinh tế lớn đầu tư vào Việt Nam. Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc luôn gắn kết chặt chẽ và mang lại nhiều thành công hơn nữa. Đồng thời hy vọng Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục quan tâm đến dự án, đẩy mạnh quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại với Việt Nam trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực hiện đại hóa ngành năng lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; đẩy mạnh thu hút đầu tư; tăng cường hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm đưa tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và bền vững hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu từng căn dặn. Trong đó, tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung mọi nguồn lực phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn trở thành khu kinh tế động lực của Bắc Trung Bộ và của cả nước trong tương lai gần.

Minh Hiếu - Minh Hằng