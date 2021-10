Khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ thành phố trong thời kỳ mới

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, các cấp Hội LHPN TP Thanh Hóa đã tự tin khẳng định vai trò và những đóng góp tích cực của mình đối với sự phát triển của TP Thanh Hóa trong những năm vừa qua.

Hội LHPN TP Thanh Hóa trao quà cho hộ đồng bào dân tộc Chăm (tỉnh Ninh Thuận) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng các cấp Hội LHPN TP Thanh Hóa đã chủ động, linh hoạt triển khai sâu rộng các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Điểm nhấn nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Khi dịch bệnh chưa bùng phát ở Thanh Hóa, các cấp hội đã huy động nguồn lực ủng hộ Hội LHPN tỉnh Hải Dương gần 18 triệu đồng; ủng hộ Nhân dân tỉnh Bình Dương 30 triệu đồng tiền mặt và 2 tấn nhu yếu phẩm trị giá 40 triệu đồng. Hưởng ứng tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”, Hội LHPN thành phố phối hợp với MTTQ thành phố vận động hội viên phụ nữ và Nhân dân ủng hộ 96 tấn nhu yếu phẩm và 3,55 tỷ đồng tiền mặt, kịp thời chia sẻ khó khăn với các tỉnh, thành bạn. Đợt dịch thứ 4 bùng phát ở Thanh Hóa, các cấp hội nhanh chóng vận động nguồn lực, kịp thời hỗ trợ 1 tủ nấu cơm, 3 quạt hơi nước, các nhu yếu phẩm trị giá gần 120 triệu đồng trao tặng cho các khu cách ly trên địa bàn tỉnh và thành phố. Thấu hiểu và chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch, đặc biệt là trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Hội LHPN thành phố đã kịp thời trao tặng 74 gói an sinh xã hội cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 170 hộ dân đang sinh sống tại nhà chung cư C5 phường Đông Vệ bị phong tỏa; hỗ trợ 23 hộ đồng bào dân tộc Chăm (tỉnh Ninh Thuận) bán thuốc nam gia truyền gặp khó do đại dịch. Các đơn vị hội cơ sở cũng đã tặng hàng trăm suất quà cho hộ khó khăn trong các khu phong tỏa. Cũng trong thời gian này, hàng trăm cán bộ, hội viên phụ nữ, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh là nữ đã tình nguyện tổ chức nấu hàng nghìn suất cơm miễn phí, tặng sữa, mì tôm, nước khoáng và nhiều vật dụng y tế cho các khu cách ly, các chốt kiểm soát dịch, đội ngũ y, bác sĩ... Những việc làm thiết thực, kịp thời của cán bộ, hội viên phụ nữ đã góp phần cùng hệ thống chính trị thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh, đưa TP Thanh Hóa sớm trở thành “vùng xanh” an toàn.

Cùng với phòng, chống dịch, các cấp hội phụ nữ thành phố đã triển khai sâu rộng nhiều phong trào thi đua sôi nổi. Trong đó, phong trào hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế ngày càng đa dạng và hiệu quả. Các cấp hội đã khai thác nguồn vốn trên 283 tỷ đồng, giúp cho 10.000 hội viên được vay để phát triển kinh tế gia đình. Hội viên phụ nữ cũng hỗ trợ nhau về vốn, con giống, phân bón, vật tư không lấy lãi, trị giá 7,5 tỷ đồng. Phong trào “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững” tiếp tục duy trì bằng nhiều hình thức tiết kiệm, tổng số tiền tiết kiệm đến nay được trên 66 tỷ đồng, giúp cho 9.759 hội viên được vay vốn làm ăn. Cùng với đó, trong 9 tháng năm 2021, các cấp hội đã tư vấn học nghề cho 127 hội viên, giới thiệu việc làm mới cho 258 hội viên; vận động thành lập được 39 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và hỗ trợ cho 11 hội viên khởi sự kinh doanh. Để giúp hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo, các cơ sở hội đã rà soát số hội viên nghèo và đăng ký giúp 27 hộ thoát nghèo, trong đó có 25 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 2 nhà “mái ấm tình thương” cho hội viên ở phường Đông Lĩnh và phường Quảng Cát.

Giữ vai trò nòng cốt trong công tác vệ sinh môi trường, mô hình “thùng rác xanh, môi trường trong lành” tiếp tục được nhân rộng. Ngoài lắp đặt 3.690 thùng rác tại các nhà văn hóa, trên các tuyến đường và trong các khu dân cư, mô hình “cột điện nở hoa” cũng được triển khai ở nhiều phường, xã. Phong trào chống rác thải nhựa được thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đặc biệt, Hội LHPN thành phố đã triển khai đề án xây dựng mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường”. Đến nay, đã có 18/34 phường, xã lựa chọn, xây dựng và ra mắt mô hình, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Cùng với thực hiện các phong trào thi đua, Hội LHPN thành phố đã chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ và kiện toàn 325/325 chi hội phụ nữ; chỉ đạo tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở đảm bảo đúng tiến độ và tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Các cấp hội đã tham gia tích cực công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài tuyên truyền, các cấp hội đã tham mưu, giới thiệu nguồn cán bộ nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo tỷ lệ theo quy định. Chị Tạ Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Thanh Hóa cho biết: “Qua các phong trào thi đua, cán bộ, hội viên phụ nữ TP Thanh Hóa đã khẳng định được vai trò và vị thế của mình, tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Từ nay đến cuối năm, các cấp hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế”.

Bài và ảnh: Tố Phương