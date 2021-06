Khẩn cấp, chủ động các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sớm, không để dịch COVID-19 lây lan trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã chủ trì hội nghị bàn các giải pháp cấp bách, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sớm, đáp ứng phòng chống dịch COVID-19.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại Thanh Hoá, đợt dịch thứ 4 từ ngày 27-4 đến nay trên địa bàn tỉnh ghi nhận 8 ca mắc COVID-19, trong đó có 6 ca mắc mới ở 5 huyện, thành phố (TP Thanh Hoá, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Thiệu Hoá, Thường Xuân) và 2 ca tái dương tính ở huyện Hoằng Hoá và Ngọc Lặc.

Hiện tình hình dịch vẫn cơ bản được kiểm soát, rải rác các ca bệnh xâm nhập đều đã được giám sát, phát hiện sớm, chạy đua với thời gian, xử lý triệt để ngay từ đầu, hạn chế tối đa được số trường hợp tiếp xúc F1, F2, không để lây lan diện rộng. Có 3 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh, 5 bệnh nhân còn lại đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Tuy nhiên hiện nay, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với nhiều chùm ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng và các khu công nghiệp, khó khăn cho việc kiểm soát tình hình dịch. Tại Thanh Hoá nguy cơ dịch xâm nhập, lây lan là rất lớn, với các nhóm nguy cơ dịch lớn đó là: nguy cơ từ các khu công nghiệp, nguy cơ từ các khu cách ly, sân bay; nguy cơ từ nhóm công nhân trở về từ tỉnh Bắc Giang và công dân được giải cứu trở về từ các vùng dịch trong thời gian tới.

Dự kiến, từ nay đến cuối tháng 6-2021, Thanh Hoá sẽ phải tổ chức nhiều đợt tiếp nhận người Thanh Hoá trở về từ vùng dịch Bắc Giang và công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn trở về từ nước ngoài. Trong khi đó, hiện đã xuất hiện tâm lý chủ quan, lơi lỏng, thiếu quyết liệt trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở một bộ phận người dân và 1 số địa phương.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu có các giải pháp cấp bách, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sớm, đáp ứng phòng, chống dịch COVID-19.

Để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp trọng tâm, trọng điểm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì trạng thái cảnh báo dịch ở mức độ cao nhất, chủ động, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”; nâng cao cấp độ phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch tại các khu vực trọng điểm như khu công nghiệp, khu cách ly, các địa bàn giáp ranh với tỉnh Nghệ An; đồng thời, siết chặt công tác giám sát, quản lý người về từ các vùng dịch và tỉnh, thành phố có dịch.

Đối với công dân đi/đến/trở về từ các ổ dịch, điểm dịch, khu phong toả, khu cách ly, khu giãn cách thực hiện cách ly tập trung 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần; đối với công dân đi/đến/trở về không nằm trong nhóm trên thuộc các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần; các đối tượng còn lại trở về từ các tỉnh khác tự cách ly và theo dõi y tế tại nhà 2 ngày.

Cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ giám sát cộng đồng cấp xã, cấp thôn, bản phải tăng cường tuyên truyền, vận động và triển khai các biện pháp cụ thể, phù hợp với từng đối tượng nguy cơ, nhất là đối với các đối tượng cách ly tại nhà, nơi lưu trú; bảo đảm các đối tượng cách ly không làm lây lan cho những người trong gia đình và những người xung quanh, với mục tiêu: Nếu đối tượng cách ly có xét nghiệm dương tính, trở thành F0 thì sẽ không có hoặc có ít nhất F1 phải theo dõi, cách ly, xét nghiệm.

Đối với kế hoạch đón công dân từ Bắc Giang trở về, yêu cầu thực hiện nghiêm theo Kế hoạch số 8186/UBND-VX, ngày 12-6-2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ đón người lao động Thanh Hoá đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang có nguyện vọng về Thanh Hoá do ảnh hưởng của dịch, bệnh COVID-19.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Nghệ An, Hà Tĩnh, khuyến cáo Nhân dân trong tỉnh (nhất là các huyện, thị xã như Nghi Sơn, Như Xuân, Thường Xuân) không đến Nghệ An, Hà Tĩnh, đặc biệt là các vùng có dịch; khuyến cáo người dân Nghệ An, Hà Tĩnh không đến Thanh Hoá khi không thực sự cần thiết, nếu đến phải thực hiện khai báo y tế theo quy định. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực (thị xã Nghi Sơn) phân luồng, hạn chế đón bệnh nhân từ Nghệ An, Hà Tĩnh. Đối với bệnh nhân cấp cứu phải phân luồng bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch.

Yêu cầu thị xã Nghi Sơn phối hợp 2 chốt (Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại Khe nước lạnh, xã Trường Lâm và chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại xã Hải Hà) kiểm soát chặt chẽ người vào địa bàn.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với thị xã Nghi Sơn thảo luận với các doanh nghiệp tiếp tục triển khai phương án, chế độ chính sách hỗ trợ công nhân ở lại/đi về, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch.

Đối với việc tiếp nhận công dân nước ngoài trở về nhập cảnh tại Thanh Hoá, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Ngành Y tế và các đơn vị liên quan đánh giá khả năng tiếp nhận, xây dựng kế hoạch trình Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phê duyệt. Thống nhất thực hiện cách ly ở khu cách ly quân sự quản lý và ở các khách sạn FLC, Anh Phát, Quang Vinh. khi mức độ cách ly nâng cao tỉnh sẽ trưng dụng các khách sạn đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch tham gia.

Đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 14/CĐ-UBND, ngày 26-5-2021. Giao Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện; tạm đình chỉ các cơ sở không đảm bảo an toàn và xử lý nghiêm các cá nhân thiếu trách nhiệm theo quy định.

Sở Y tế có tài liệu hướng dẫn kinh nghiệm phòng, chống dịch gửi doanh nghiệp vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế.

Các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh và cơ sở y tế tiếp tục tổ chức thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo công văn số 1785/CV-BCĐ, ngày 10-5-2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện chặt chẽ việc phân luồng, sàng lọc, xét nghiệm ngay từ đầu, phát hiện sớm các đối tượng nguy cơ; các bệnh viện, cơ sở y tế thường xuyên xét nghiệm sàng lọc chủ động 1 lần/tuần với ít nhất 20% cán bộ nhân viên từ ngày 25-6.

Cảng hàng không Thọ Xuân tổ chức thực hiện tốt nội dung Công văn số 7311/UBND-VX, ngày 30-5-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; phối hợp với các ngành liên quan, có biện pháp lấy thông tin của hành khách người Thanh Hoá đi trên các chuyến bay hạ cách tại sân bay Thọ Xuân (bao gồm họ tên, hộ khẩu thường trú, số điện thoại, địa chỉ đến Thanh Hoá của từng hành khách…). Chậm nhất say 5 giờ máy bay hạ cánh chuyển danh sách về CDC Thanh Hoá để khi xuất hiện trường hợp nghi ngờ CDC chuyển danh sách về các huyện để chỉ đạo truy vết.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuấ từ ngày 25-6-2021 thực hiện xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp test nhanh cho người lao động 10 ngày/lần, doanh nghiệp dưới 1.000 công nhân xét nghiệm 50%; doanh nghiệp có từ 1.000 đến dưới 10.000 công nhân xét nghiệm 20%, có 10.000 công nhân trở lên 10%; khi có biểu hiện nghi ngờ chuyển CDC xét nghiệm lại. Doanh nghiệp chủ động nguồn kinh phí xét nghiệm.

Giao trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lấy mẫu xét nghiệm. Riêng thị xã Nghi Sơn, Khu kinh tế Nghi Sơn, TP Thanh Hoá, thị xã Bỉm Sơn, giao CDC Thanh Hoá, Medlatec Thanh Hoá có trách nhiệm hỗ trợ lẫy mẫu xét nghiệm.

Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc - xin phòng COVID-19, Chủ tịch UBND giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan, đề xuất phương án, bố trí nguồn lực để sớm tiếp cận, đa dạng hóa các loại hình tiêm chủng vắc - xin phòng COVID-19, sớm đạt được tỷ lệ bao phủ vắc - xin cao nhất, bảo đảm miễn dịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ giám sát cộng đồng các cấp, nhất là cấp xã, cấp thôn, bản, gia đình có người thuộc diện cách ly tiếp tục nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; nêu cao ý thức, trách nhiệm với cộng đồng, thực hiện chủ động, nghiêm túc, triệt để đúng quy định các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, phấn đấu thực hiện mục tiêu “Dù có thể có F0, không có thêm F1”.

Tô Hà