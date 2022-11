Khai trương trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Sáng 5-11, tại Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh, UBND tỉnh tổ chức lễ khai trương trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự lễ khai trương.

Dự lễ khai trương có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản; các sở, ban, ngành của tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, HTX, các trang trại trong và ngoài tỉnh.

Toàn cảnh lễ khai trương.

Hội nghị kết nối cung - cầu, kết hợp trưng bày giới thiệu nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hoá năm 2022 thu hút 102 đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia, với 150 gian hàng. Trong đó có 91 đơn vị, với 132 gian hàng trong tỉnh; các tỉnh bạn có 11 đơn vị, với 18 gian hàng. Sự kiện diễn ra từ ngày 5 đến 8-11-2022 với các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn trong và ngoài tỉnh; kết nối cung cầu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu khai trương.

Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nhiệt liệt biểu dương các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và bà con nông dân, nhất là sự hiện diện của 18 doanh nghiệp thuộc 11 tỉnh bạn đã quan tâm tích cực chuẩn bị, lựa chọn sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn và đưa sản phẩm đến trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Đây là dịp để bà con nông dân, các HTX, doanh nghiệp, các địa phương trong và ngoài tỉnh có cơ hội giao lưu, quảng bá những sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm an toàn tiêu biểu của địa phương mình đến với người tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất và hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, giá trị gia tăng cao. Trên cơ sở đó đi đến ký kết các hợp đồng kinh tế, các biên bản ghi nhớ về cung cấp, tiêu thụ các sản phẩm, thúc đẩy sản xuất, lưu thông, chế biến và tiêu thụ hàng hóa nông sản, thực phẩm an toàn giữa các địa phương, HTX, doanh nghiệp và bà con nông dân gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, đây là cơ hội để tỉnh Thanh Hóa đón tiếp quý vị đại biểu thuộc các tỉnh, thành phố trong cả nước và giới thiệu về mảnh đất, con người Xứ Thanh, quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nhấn mạnh, hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022 được tổ chức tạo sân chơi bổ ích cho các doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân. Thông qua đó các sản phẩm nông sản, thực phẩm của tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, thành sẽ đến được với đông đảo người tiêu dùng; nhiều hợp đồng cung - cầu được ký kết. Các cấp, ngành, các địa phương, doanh nghiệp và các hộ sản xuất trong tỉnh tiếp thu được nhiều thông tin quý báu về nhu cầu thị trường, từ đó có kế hoạch sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu cắt băng khai trương.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan các gian hàng của các tỉnh bạn tham gia trưng bày sản phẩm.

Tại buổi lễ, các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đại biểu đã cắt băng khai trương trưng bày sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022 và thăm các gian hàng giới thiệu sản phẩm.

Lê Hợi