Kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về khai thác gỗ trái pháp luật tại Như Xuân

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có Báo cáo số 287/BC-SNN&PTNT ngày 28-8-2023 về Kết quả kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về khai thác gỗ trái pháp luật tại các xã Thanh Quân, Thanh Sơn, huyện Như Xuân.

Đoàn kiểm tra xác minh vụ việc phá rừng tại thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân (Như Xuân).

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, ngày 17-8-2023, Sở NN&PTNT đã ban hành Công văn số 4157/SNN&PTNT-VP, chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân; báo cáo Thường trực huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện để chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp lực lượng kiểm lâm, kiểm tra cụ thể hiện trường; điều tra, xác minh hành vi vi phạm, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (nếu có); trên cơ sở kết quả kiểm tra, xem xét, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, Sở NN&PTNT cũng có văn bản số 4167/SNN&PTNT-VP, đề nghị UBND huyện Như Xuân phối hợp chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo chí. Cùng ngày 17-8-2023, Đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và Giám đốc Sở NN&PTNT, Chủ tịch UBND huyện Như Xuân, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, Công an huyện Như Xuân, Chi cục Kiểm lâm vùng II (Cục Kiểm lâm) cùng một số cơ quan báo chí, đã tiến hành kiểm tra hiện trường khai thác gỗ và phá rừng tại các xã Thanh Quân, Thanh Sơn và hiện trường nơi xây dựng 1 căn nhà gỗ tại xã Cát Tân, huyện Như Xuân.

Kiểm tra hiện trường vụ khai thác rừng trái phép tại Thống Nhất, xã Thanh Quân.

Kết quả kiểm tra hiện trường, tại lô 14, 15, 16, khoảnh 4, tiểu khu 578, loại rừng phòng hộ là rừng tự nhiên, thuộc khu vực khe Huôi Tà Nọi, thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân, chủ rừng (hồ sơ giao đất theo Nghị định 02/CP của Chính phủ) là hộ gia đình Vi Thanh Hà, trú tại thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện 6 cây táu muối, thuộc gỗ nhóm 7 bị khai thác trái pháp luật, đường kính gốc từ 43cm - 57cm; gốc chặt đã cũ, chưa xác định được thời điểm khai thác; lâm sản đã lấy một phần khỏi hiện trường, số còn tại hiện trường 13 khúc, khối lượng 2,923m3. Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ của Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân, UBND xã Thanh Quân, vụ việc trên đã được kiểm tra, phát hiện vào ngày 11-8-2023 và lập hồ sơ ban đầu, đang trong quá trình điều tra, xác minh đối tượng khai thác để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khu vực ông Hoàng Văn Bích, trú tại thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân xâm phạm rừng đã bị xử lý.

Tại lô 131, khoảnh 1, tiểu khu 578, loại rừng phòng hộ là rừng tự nhiên, khu vực khe Chàng, thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân, phát hiện diện tích 1.885m2 rừng tái sinh tự nhiên bị phá trái pháp luật. Vụ việc trên đã được kiểm tra vào ngày 24-7-2023, xử lý ông Hoàng Văn Bích, sinh ngày 22-12-1972, trú tại thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân (là người phá rừng để lấy đất trồng keo), phạt tiền 5.000.000 đồng (Quyết định số 20/QĐ-XPHC ngày 1-8-2023 của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân). Kiểm tra mở rộng không phát hiện vi phạm.

Trong các ngày từ 16 đến 18-8-2023, Đoàn kiểm tra tổ chức 6 lượt kiểm tra tại lô 31, 34, 71, khoảnh 3, tiểu khu 579, loại rừng sản xuất, thuộc các khu vực khe Hoây Bành, khe Tàu Bành, khe Tà Tàu, khe Ná Trám, thác Kẻ Xui, thôn Kẻ Mạnh 1, xã Thanh Sơn, chưa phát hiện vi phạm như phản ánh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra nguồn gốc gỗ làm nhà tại thôn Cát Xuân, xã Cát Tân.

Xác minh thông tin việc làm nhà từ gỗ chưa có nguồn gốc tại thôn Cát Xuân, xã Cát Tân, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại hộ gia đình ông Đào Tất Dương, trú tại thôn Cát Xuân, xã Cát Tân, có 1 căn nhà gỗ 5 gian được dựng cuối năm 2022, chưa hoàn chỉnh (đã lợp tôn, dựng khung cột và phun sơn PU). Qua kiểm tra, xác định chủ nhân của khung nhà gỗ trên là ông Nguyễn Xuân Thanh (anh rể ông Dương), trú tại thôn Vân Thành, xã Cát Vân (Như Xuân). Ông Thanh xuất trình hồ sơ lâm sản hợp pháp, gồm: Biên bản xác nhận gỗ đóng Búa Kiểm lâm số 0112455/BB-XNĐB; Biên bản Kiểm tra khai thác lâm sản số 0002609/BBKTKTLS do Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân lập ngày 23-7-2012 kèm Bảng kê lâm sản ngày 19-7-2012: gỗ tròn từ nhóm 2 đến nhóm 6, số lượng 36 khúc, khối lượng 28,912m3; Biên bản kiểm tra lâm sản số 016687/BBKTLS do Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân lập ngày 1-3-2013 (kèm theo Bảng kê lâm sản: gỗ tròn, xẻ từ nhóm 2 đến nhóm 4, số lượng 42 thanh, khúc, khối lượng 11,409m3); Biên bản kiểm tra lâm sản số 016670/BBKTLS do Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân lập ngày 19-3-2014 (kèm theo Bảng kê lâm sản: gỗ tròn, xẻ từ nhóm 2, số lượng 28 thanh, khúc, khối lượng 7,204m3); Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của Chủ tịch UBND xã Cát Vân về phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác gỗ vườn, gỗ rừng trồng (kèm Bảng kê lâm sản ngày 22-9-2014: Gỗ tròn nhóm 6 đến nhóm 7, số lượng 7 khúc, khối lượng 8,770m3). Tổng cộng gỗ tròn, gỗ xẻ từ nhóm 2 đến nhóm 7, số lượng 113 thanh, khúc; khối lượng 56,295m3. Qua kiểm tra, đo đếm số lượng thực tế phù hợp với khối lượng trong hồ sơ lâm sản trên. Kiểm tra ngẫu nhiên một số bộ phận gồm đầu các rui, mè chưa sơn PU xác định đúng chủng loại gỗ có trong hồ sơ lâm sản hợp pháp do ông Nguyễn Xuân Thanh mua và khai thác từ vườn nhà từ năm 2012 đến năm 2014.

Hiện trường khu vực bị khai thác rừng trái phép.

Việc phản ánh của báo chí là có cơ sở, tuy nhiên kiểm tra thực tế tại hiện trường, khu vực khai thác trước đó đã được Ban chỉ đạo Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng xã Thanh Quân kiểm tra phát hiện, đang củng cố hồ sơ truy tìm đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với vụ phá rừng trái pháp luật, đã được Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân phối hợp với UBND xã Thanh Quân kiểm tra, xử lý. Tại khu vực thôn Kẻ Mạnh, xã Thanh Sơn qua kiểm tra, xác minh chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm phản ánh. Đối với 1 căn nhà gỗ 5 gian tại thôn Cát Xuân, xã Cát Tân, Như Xuân, xác minh bước đầu cơ bản gỗ có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp, phù hợp với thực tế.

Việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, Sở NN&PTNT đang chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm để chỉ đạo, hướng dẫn Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân phối hợp các ngành của huyện Như Xuân lập hồ sơ, xử lý chủ rừng, truy tìm đối tượng khai thác rừng để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, xem xét, làm rõ trách nhiệm của Kiểm lâm viên địa bàn, Trạm Kiểm lâm phụ trách; lãnh đạo Hạt phụ trách tuyến, địa bàn, Hạt trưởng; trường hợp có vi phạm, buông lỏng quản lý địa bàn, hoặc có dấu hiệu làm ngơ, móc nối với đối tượng vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Hạt Kiểm lâm, Công an huyện Như Xuân và các đơn vị liên quan đã tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và phát giác, tố giác đối tượng có hành vi khai thác rừng trái pháp luật.

Trong thời gian tới, Sở NN&PTNT tiếp tục chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của giám đốc sở tại Công văn số 4157/SNN&PTNT-VP ngày 17-8-2023; chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân phối hợp với Công an huyện, UBND xã Thanh Quân, tiếp tục điều tra, truy tìm đối tượng khai thác, lập hồ sơ xử lý nghiêm minh theo quy định.

Phối hợp với UBND huyện Như Xuân, chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân, phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn huyện, kiểm tra mở rộng an ninh rừng tại khu vực thôn Kẻ Mạnh, xã Thanh Sơn và trên địa bàn toàn huyện theo đúng chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, để chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã Thanh Quân, Thanh Sơn tăng cường thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo đúng tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TW và Điều 102 Luật Lâm nghiệp.

Hải Đăng