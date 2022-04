Kết nối ngân hàng với doanh nghiệp và người dân tỉnh Thanh Hóa

Sáng 1-4, tại Khách sạn Central, TP Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp (DN) và người dân tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chủ trì hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hội sở chính của các tổ chức tín dụng có chi nhánh tại tỉnh Thanh Hóa.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ Khối Cơ quan và DN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chi nhánh ngân hàng, các tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa…

Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức hiệp hội DN, Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa và đại diện gần 170 hiệp hội ngành nghề, các DN, HTX, hộ kinh doanh... trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại tỉnh Thanh Hóa, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện mở rộng mạng lưới các tổ chức tín dụng (TCTD) để phục vụ tốt hơn nhu cầu về tín dụng và dịch vụ ngân hàng đối với người dân doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, mạng lưới hoạt động các TCTD tiếp tục được mở rộng, quy mô huy động và tín dụng trên địa bàn tỉnh liên tục tăng trưởng qua các năm, đứng thứ 3/14 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung bộ và Duyên Hải miền Trung. Đến nay, dư nợ trên địa bàn đạt khoảng 157.750 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cuối năm 2021, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp (hiện có 5.660 lượt doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với ngân hàng, với dư nợ 47.302 tỷ đồng). Các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính tiếp tục triển khai có hiệu quả, cụ thể: chính sách cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn dư nợ đạt 49.465 tỷ đồng, chiếm 32,57% tổng dư nợ; chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP (29 tỷ đồng); cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ (370 tỷ đồng)... Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 247 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng tại NHCSXH với tổng dư nợ đến cuối tháng 2-2022 đạt 10.965 tỷ đồng.

Sự kiện quan trọng để cấp ủy, chính quyền, các tổ chức ngân hàng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất của doanh nghiệp, Nhân dân trên địa bàn Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu chào mừng.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng bày tỏ vui mừng, phấn khởi được đón đồng chí Thống đốc, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức tín dụng, đông đảo cộng đồng doanh nghiệp và các đại biểu đã phối hợp tổ chức và về dự hội nghị. Đây chính là sự kiện quan trọng để cấp ủy, chính quyền, các tổ chức ngân hàng nắm bắt tình hình khó khăn, tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất của các doanh nghiệp, Nhân dân trên địa bàn để cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định: Đối với tỉnh Thanh Hóa, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành bạn; với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Thanh Hóa là một trong những “điểm sáng” của cả nước về sự chủ động trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện thành công “mục tiêu kép”, giữ vững đà tăng trưởng kinh tế.

Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa – xã hội, nhất là chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao tiếp tục nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng; ngay trong năm 2021, Tỉnh đã hoàn thành việc quán triệt, triển khai, thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đồng thời, đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành chức năng xây dựng, báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội khóa XV ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Đây là văn bản rất quan trọng, tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi, mở ra thời cơ, động lực mới để Thanh Hóa phát triển.

Đạt được kết quả nêu trên, có sự đóng góp rất lớn của hệ thống các tổ chức tín dụng; cộng đồng doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; từ đầu năm 2020 đến nay, đứng trước tác động của đại dịch COVID-19, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong triển khai thực hiện các giải pháp về điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các nhu cầu thanh khoản, ổn định và thông suốt thị trường tiền tệ; cơ bản cung cấp đầy đủ, kịp thời nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ duy trì và phát triển kinh tế.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa rất cần sự quan tâm hỗ trợ, đồng hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh để Tỉnh có thêm nguồn lực phát triển; trọng tâm là đầu tư vào các lĩnh vực trụ cột: Công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao; các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics, du lịch, phát triển hạ tầng, đô thị…; tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về nguồn lực hỗ trợ tỉnh trong triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh, hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp và người dân tỉnh Thanh Hóa năm 2022 là việc làm thiết thực, được tổ chức đúng vào thời điểm, cùng với cả nước, Thanh Hóa đã và đang triển khai thực hiện Chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đạt được những kết quả bước đầu rất có ý nghĩa. Đây là cơ hội tốt để cộng đồng doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ kinh doanh trong tỉnh kết nối với các tổ chức tín dụng để tiếp cận nguồn vốn đầu tư, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, qua đó tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã và đang đồng hành, giúp đỡ doanh nghiệp, tổ chức, người dân trong tiếp cận vốn

Đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thông tin đến hội nghị về kết quả hoạt động tín dụng ngân hàng, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 thời gian qua và định hướng, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động ngân hàng trong thời gian tới.

Riêng tại tỉnh Thanh Hóa, NHNN luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện mở rộng mạng lưới các TCTD để phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu về tín dụng và dịch vụ ngân hàng đối với người dân doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo NHNN chi nhánh tỉnh, các TCTD trên địa bàn triển khai quyết liệt, kịp thời các giải pháp về điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng; mở rộng tín dụng, tập trung vốn cho vay đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc nhóm 5 trụ cột kinh tế của tỉnh.

Nhằm ứng phó kịp thời, linh hoạt với các biến động phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, trong hơn 2 năm qua, các TCTD trên địa bàn triển khai đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đến ngày 28-2-2022, các TCTD đã cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho 3.118 khách hàng với giá trị nợ được cơ cấu là 4.378 tỷ đồng; miễn, giảm lãi suất cho 288.329 khách hàng với giá trị nợ được miễn, giảm lãi vay là 87.478 tỷ đồng, số tiền lãi đã miễn cho khách hàng là 388 tỷ đồng (mức lãi suất giảm từ 0,5-2,5%/năm); cho vay mới áp dụng lãi suất ưu đãi cho 9.149 khách hàng, với doanh số cho vay lũy kế từ ngày 23-1-2020 đến ngày 28-2-2022 là 68.082 tỷ đồng; ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã cho 696 lao động vay vốn với số tiền trên 52 tỷ đồng và giải ngân cho người sử dụng lao động vay trên 5,5 tỷ đồng để trả lương ngừng việc cho người lao động...

Đồng chí Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng thông tin đến hội nghị 6 giải pháp nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế trong thời gian tới; đồng thời kiến nghị IUBND tỉnh và các sở, ngành của Thanh Hóa cùng đồng hành triển khai ncác nhiệm vụ liên quan.

Tỉnh Thanh Hóa mong Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục đổi mới một số quy định, tạo điều kiện dễ dàng hơn để doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã khái quát về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và quý I năm 2022; báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng, kết quả hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, năm 2021 và Quý I năm 2022, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các ngành, lĩnh vực và đời sống Nhân dân; song, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương Đảng, Chính phủ và các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, cả hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó có một số lĩnh vực đã đạt kết quả rất nổi bật so với cùng kỳ và cả nước. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 đạt 8,85%, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố. Thu ngân sách nhà nước đạt cao nhất từ trước đến nay, đạt 39.968,4 tỷ đồng, vượt 50,4% dự toán, tăng 27,3% so với năm 2020, đứng thứ 8 cả nước. Huy động vốn đầu tư phát triển đạt 137.630 tỷ đồng, bằng 98,3% kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa - xã hội được tổ chức linh hoạt, thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt kết quả tích cực; các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 được triển khai kịp thời, hiệu quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tiếp nối thành công của năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2022 của tỉnh tiếp tục có bước phát triển, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I năm 2022 đạt 12,9%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,69%, có 21/26 sản phẩm công nghiệp tăng so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước đạt 12.268 tỷ đồng, bằng 43,6% dự toán, tăng 81,6%. Đã khởi công, hoàn thành nhiều dự án quy mô lớn, có tác động lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đóng góp lớn cho ngân sách và giải quyết việc làm cho nhiều lao động của tỉnh…

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng thông tin về tình hình hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh và kết quả hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thời gian qua.

Hiện nay, toàn tỉnh có 5.660 lượt doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với ngân hàng, với dư nợ 47.302 tỷ đồng. Các ngân hàng đã cho vay vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 30a/NQ-CP của Chính phủ; cho vay để sản xuất kinh doanh thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên hơn 37.887 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ là 29 tỷ đồng; cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ là 370 tỷ đồng; cho vay theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ là 651,3 tỷ đồng để đóng mới, nâng cấp 17 tàu hậu cần và 41 tàu đánh bắt hải sản xa bờ.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng, hỗ trợ tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, sớm ban hành Luật về xử lý nợ xấu, nhằm tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức tín dụng đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ; sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP theo hướng cho phép ngân hàng được thu giữ tàu trong trường hợp ngư dân không trả được nợ để bàn giao lại tàu cho ngư dân khác đáp ứng các điều kiện theo quy định; ngư dân nhận bàn giao tiếp tục được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và thực hiện các nghĩa vụ với ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sớm xem xét, chỉ đạo sửa đổi một số thông tư trong lĩnh vực ngân hàng cho phù hợp với tình hình thực tế; chỉ đạo các Hội sở ngân hàng và tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi nhất để các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hoạt động hiệu quả, đáp đứng nhu cầu vay vốn của các tổ chức, cá nhân, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, nhất là đối với các dự án lớn, lĩnh vực ưu tiên đầu tư của tỉnh; đồng thời, khảo sát, mở rộng mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch tại các khu vực miền núi của tỉnh để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.

Cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa mong các ngân hàng đơn giản hóa thủ tục cho vay để sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh

Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội DN Thanh Hóa đã có những chia sẻ về thực trạng tình hình hoạt động, những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với các doanh nghiệp. Đồng thời có những mong muốn, kiến nghị với các ngân hàng có các giải pháp tạo điều kiện hơn nữa để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng để sớm vực dậy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thanh Hóa hiện có hơn 27.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập, trong đó có hơn 15.000 doanh nghiệp đang hoạt động, quy mô chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động trên các lĩnh vực như: Công nghiệp - xây dựng; thương mại - dịch vụ; du lịch; vận tải; xuất nhập khẩu, sản xuất nông nghiệp… Làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống và sự phát triển kinh tế - xã hội. Các doanh nghiệp phải chịu ảnh hưởng và tổn thất nặng nề, nhiều doanh nghiệp kiệt sức, nhiều lĩnh vực kinh doanh kiệt quệ. Sau các đợt dịch COVID-19, đa số doanh nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay, nhất là vốn vay có lãi suất ưu đãi vẫn chưa được khơi thông.

Trong bối cảnh đó, Đảng, Nhà nước và tỉnh Thanh Hóa đã luôn thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà cộng đồng doanh nghiệp đang đối mặt. Nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực từ miễn, giảm, giãn các khoản thuế, tiền thuê đất; cắt giảm thủ tục hành chính; hỗ trợ lãi suất... liên tục được Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành ban hành để giúp doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn. Ngân hàng Nhà nước cũng đã vào cuộc rất sớm khi ban hành Thông tư số 01/2020 về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm phí, giữ nguyên nhóm nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh khi địa phương chuyển sang giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, sau đại dịch, dòng tiền ở nhiều doanh nghiệp đã cạn kiệt do phải đối mặt với chi phí nguyên vật liệu tăng cao và còn phải chi trả chi phí y tế khá lớn trong việc thực hiện xét nghiệm định kỳ, nguồn tài chính dự trữ hầu như đã sử dụng trong khoảng thời gian dài giãn cách xã hội. Trong khi đó, việc tiếp cận nguồn vốn với đa phần các ngân hàng đều khó khăn, do những tiêu chí về kết quả kinh doanh, tài sản bảo đảm, hay phương án triển khai sau vay vốn phải được đánh giá khả thi… Một tỷ lệ lớn doanh nghiệp hiện nay chỉ có thể tiếp cận được những khoản vay ngắn hạn, doanh nghiệp tiếp cận được khoản vay trung và dài hạn còn hạn chế.

Nguyên nhân xuất phát từ cả phía doanh nghiệp, ngân hàng và cơ chế, chính sách. Đó là nguồn lực về vốn của các ngân hàng thương mại còn hạn chế, chi phí hoạt động còn ở mức cao; các kênh cung ứng vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế còn nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu... Trong khi đó, các doanh nghiệp nhỏ hoặc siêu nhỏ thường có năng lực tài chính hạn chế, không có bộ phận chuyên trách về pháp lý. Việc hạch toán thiếu chuyên nghiệp, thông tin tài chính thiếu minh bạch trong khi lại thiếu tài sản đảm bảo... cũng ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Trước tình hình đó, đặt ra yêu cầu bức thiết trong giai đoạn này là cần có giải pháp và cơ chế rõ ràng để tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp tiếp cận được chính sách tín dụng ưu đãi. Vì vậy, các ngân hàng nên xem xét thiết kế các gói sản phẩm tín dụng dành riêng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó giảm bớt các điều kiện đánh giá về năng lực tài chính, hay xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp, thay vào đó, việc đánh giá có thể dựa trên tiêu thức xác định doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc các tiêu chí đánh giá tính khả thi của phương án kinh doanh, nhằm kiểm soát rủi ro mà không cần thiết phải có tài sản đảm bảo.

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, ông Cao Tiến Đoan mong các ngân hàng rà soát lại quy trình, điều kiện, thủ tục vay theo hướng đơn giản hơn; đồng thời xây dựng hệ thống quy trình thu thập, khai thác thông tin dữ liệu tín dụng, phân tích đánh giá tín nhiệm hoạt động tín dụng khách hàng đầy đủ, chính xác để tăng khả năng cho vay không có tài sản bảo đảm, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng phương án vay vốn có tính khả thi cao. Các tổ chức tín dụng khẩn trương thiết kế các sản phẩm cho vay đặc thù phù hợp với đối tượng khách hàng theo từng nhóm ngành nghề để có các giải pháp đáp ứng yêu cầu vay vốn của doanh nghiệp một cách linh hoạt hơn.

Tham luận tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh, các hiệp hội doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể đã nêu những khó khăn hiện nay, đồng thời đề nghị các ngân hàng tháo gỡ những vướng mắc về mặt hồ sơ, đơn giản hóa các thủ tục vay, tạo thêm nhiều điều kiện để được dễ dàng hơn trong tiếp cận vốn. Đại diện NHNN Việt Nam và các chi nhánh ngân hàng, TCTD trên địa bàn tỉnh cũng có những chia sẻ về kết quả thực hiện các cơ chế hỗ trợ cho vay thời gian qua; trả lời giải thích nhiều vấn đề còn băn khoăn của doanh nghiệp, người dân; đồng thời cam kết sẽ nâng cao chất lượng các dịch vụ, tạo điều kiện để khách hàng trong tỉnh vay vốn phát triển sản xuất, kinh. Với các kiến nghị liên quan đến thẩm quyền giải quyết của tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã tiếp thu và hứa sẽ sớm chỉ đạo các sở, ngành liên quan giải quyết.

Tại hội nghị, các ngân hàng đã cam kết và trao hợp đồng nguyên tắc cấp tín dụng cho 12 doanh nghiệp, dự án lớn tại tỉnh Thanh Hóa với tổng giá trị cam kết cấp tín dụng là 21.055 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, hữu ích. Hội nghị cũng thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa NHNN và tỉnh Thanh Hóa nhằm tìm ra các giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh phát triển sản xuất, kinh doanh và khôi phục phát triển sau đại dịch.

Theo đồng chí Thống đốc, để có thể góp phần đưa đất nước cũng như tỉnh Thanh Hóa từng bước trở về trạng thái “bình thường mới”, tập trung phục hồi và phát triển kinh tế, ngành ngân hàng đã thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; tiếp tục tích cực triển khai các chương trình, chính sách tín dụng đối với ngành, lĩnh vực, ưu tiên đầu tư tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên; đồng thời, chủ động bám sát tình hình dịch bệnh, triển khai quyết liệt và mạnh mẽ hơn các giải pháp về tín dụng và lãi suất nhằm tập trung mọi nguồn lực tháo gỡ. Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, phấn đấu tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng; từng bước hiện đại hóa hoạt động ngân hàng, thực hiện tốt vai trò trung gian tài chính trong nền kinh tế, huy động và cung cấp vốn đầu tư góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Để góp phần thực hiện Nghị quyết số 58 - NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sớm đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới, đồng chí Thống đốc chỉ đạo các các đơn vị trong ngành tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ để triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, tiếp tục giảm lãi suất cho vay. Trong đó, cần ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID - 19 và doanh nghiệp có hệ thống quản trị tốt, có khả năng phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí cũng mong muốn UBND tỉnh Thanh Hóa và các sở ngành địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID - 19, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định hoạt động trong ngắn hạn và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn; đảm bảo an sinh xã hội để người dân, doanh nghiệp yên tâm lao động, sản xuất. Tiếp tục phối hợp với ngành Ngân hàng rong triển khai các chương trình, doanh chính sách tín dụng ngành , lĩnh vực, chương trình kết nối ngân hàng nghiệp; hỗ trợ trong công tác quản lý tình hình hoạt động của các chủ tàu vay vốn, đỗn đốc, thu hồi nợ vay theo Chương trình cho vay đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ - CP. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng cần tăng cường năng lực quản trị điều hành, tái cấu trúc hoạt động, xây dựng phương án chuyển đổi sản xuất kinh doanh hiệu quả phù hợp với thực tế làm cơ sở để các TCTD thẩm định cho vay.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn trân trọng cảm ơn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã quan tâm, bố trí thời gian tham dự và có các ý kiến chỉ đạo, phát biểu rất quan trọng và cụ thể tại hội nghị. Tỉnh Thanh Hóa xin tiếp thu đầy đủ, toàn diện các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và sẽ cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của đồng chí thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện.

Thời gian tới, với mục tiêu nhanh chóng khôi phục, ổn định sản xuất, kinh doanh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58 - của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sớm đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới; tỉnh Thanh Hóa rất mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của cá nhân đồng chí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; sự đồng hành, ủng hộ của các Hội sở ngân hàng thương mại đối với hệ thống các chi nhánh, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh để ngành ngân hàng tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững, phát huy xứng đáng vai trò là huyết mạch của ngành kinh tế và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Nhân sự kiện này, đồng chí Chủ tịch UIBND tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thanh Hóa cùng hệ thống các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tiếp thu đầy đủ và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của đồng chí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; quan tâm nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền đối với các kiến nghị, đề xuất của đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục nỗ lực, tạo khâu đột phá, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho tăng trưởng; triển khai mạnh mẽ các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; đồng thời duy trì có hiệu quả Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp và người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng, các chương trình lãi suất ưu đãi theo đúng quy định của pháp luật. Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo các các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị chức năng trong tỉnh hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thanh Hóa và các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh trong các hoạt động tín dụng tại địa phương.

Với các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh, đồng chí yêu cầu chủ động nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, phát huy nội lực; xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh phù hợp, có chất lượng để tăng khả năng tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng được cho vay; sớm hồi phục và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, dưới sự chỉ đạo, hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống thì Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh hóa và hệ thống tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; cùng với các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa với tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 11%/năm trở lên, GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 4.200 USD trở lên.

Nhóm PV Kinh tế