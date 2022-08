Huyện ủy Vĩnh Lộc quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Sáng 12-8, Huyện ủy Vĩnh Lộc tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh: Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, đây là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu, có tính nguyên tắc và cũng là lý do tồn tại của lực lượng Công an; đồng thời, tiếp tục khẳng định Công an nhân dân là “lá chắn” và “thanh bảo kiếm” bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 12 - NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị, huyện Vĩnh Lộc đã triển khai kế hoạch hành động, trong đó đưa ra mục tiêu chính: Xây dựng lực lượng Công an Vĩnh Lộc thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng vũ trang nhân dân sắc bén, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Phấn đấu đến năm 2025 lực lượng Công an huyện Vĩnh Lộc cơ bản tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030 là lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; các lực lượng tiến thẳng lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đảm bảo Công an cấp xã có từ 8 biên chế trở lên, có từ 65% đến 70% cán bộ công an có trình độ Đại học Công an và Trung cấp lý luận chính trị. Từ năm 2022 trở đi, 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý (tỷ lệ giải quyết đạt 90%), bảo đảm 13/13 Công an xã, thị trấn được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, trang bị phương tiện đảm bảo yêu cầu công tác.

Sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện tập trung quán triệt, phổ biến rộng rãi Nghị quyết số 12 bằng các hình thức phù hợp đến toàn thể cán bộ, đảng viên qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết, nhằm xây dựng lực lượng Công an Vĩnh Lộc ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; góp phần xây dựng huyện Vĩnh Lộc đến năm 2025 trở thành huyện khá của tỉnh và ngày càng phát triển văn minh, hiện đại trong những năm tiếp theo.

Trịnh Thu