Huyện Thọ Xuân: Quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Sáng 5-4, Huyện uỷ Thọ Xuân tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12, khoá XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2, năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2022 trong bối cảnh dịch, bệnh COVID - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh COVID - 19; triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đã đề ra và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Huyện đã xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa; lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, tiết kiệm. Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,6%; nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng như thu hút vốn đầu tư, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu ngân sách nhà nước tăng cao so với cùng kỳ.

Các hoạt động văn hóa, xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, thi học sinh giỏi lớp 9 xếp thứ 3 toàn tỉnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoàn thành chỉ tiêu giao nhận quân năm 2022, đảm bảo an toàn và đúng quy định pháp luật. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, tăng cường; kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững, niềm tin, sự đồng thuận xã hội được củng cố và phát huy.

Để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ quý 2 năm 2022, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả tất cả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo Nghị quyết số 03-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID - 19; đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công tác tiêm chủng vắc xin mũi bổ sung và mũi tăng cường cho các đối tượng; chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai tiêm vắc xin phòng, chống COVID- 19 cho trẻ em từ 5-12 tuổi theo kế hoạch.

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; rà soát điều chỉnh, bổ sung các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII. Tập trung đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong thực thi công vụ gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong các cơ quan, đơn vị. Đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lê Phượng