Huyện Như Xuân thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh

Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân luôn coi việc đảm bảo quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng tâm. Huyện huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Như Xuân tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào vì an ninh Tổ quốc năm 2020. Ảnh: Quỳnh Nga (Trung tâm VHTT-DL huyện Như Xuân)

Với vai trò là lực lượng nòng cốt thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH), bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân trong mọi tình huống, Ban CHQS, Công an huyện Như Xuân đã làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện cũng như chỉ đạo các đơn vị cơ sở của hai lực lượng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp ban hành kịp thời các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng và đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, chỉ thị, nghị quyết, quy định... của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo đảm ANTT, TTATXH và xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) huyện ngày càng vững chắc. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương; nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT năm 2020. Đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trương ương khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết 01-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo 138 huyện, các ban chỉ đạo ANTT xã, thị trấn...

Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện Như Xuân đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành, đoàn thể, các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác quốc phòng - an ninh, như: công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, củng cố kiện toàn xây dựng các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, xây dựng cụm, tuyến an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, gắn quốc phòng với ANTT. Chỉ đạo thực hiện “Đề án bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã”. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Làm tốt công tác huấn luyện và luyện tập chuyển trạng thái từ thời bình sang sẵn sàng chiến đấu.

Trong công tác xây dựng lực lượng, Huyện ủy Như Xuân đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh. Rà soát biên chế và đề nghị cấp trên điều động bổ sung đủ số lượng biên chế theo quy định, bố trí đủ 16/16 xã, thị trấn có 5 đồng chí công an chính quy, tạo được sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương. Xây dựng lực lượng công an viên, tổ bảo vệ ANTT, an ninh xã hội thôn, khu phố, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo chất lượng và đủ số lượng biên chế. Trong đó, chú trọng công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; chỉ đạo lực lượng quân sự, công an huyện xây dựng các phương án, thường xuyên luyện tập, hiệp đồng chặt chẽ, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Công an huyện Như Xuân đã tăng cường công tác đấu tranh phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Trong năm 2020, tổ chức điều tra, làm rõ 58/61 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, bắt, khởi tố 10 vụ, 11 bị can liên quan đến ma túy; lập 11 hồ sơ cai nghiện bắt buộc, đã đưa 7 đối tượng đi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện; 15 đối tượng vào diện giáo dục tại xã, thị trấn; khởi tố điều tra 1 vụ, 2 bị can về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả; đang xác minh 1 vụ việc có dấu hiệu tham ô tài sản. Công an huyện đã khởi tố điều tra 1 vụ, 1 bị can về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; phát hiện, xử lý 14 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, phạt 19,5 triệu đồng; bắt, vận động đầu thú 4 đối tượng truy nã; bắt 2 đối tượng do đơn vị khác truy nã. Đặc biệt Công an huyện đã phá chuyên án đấu tranh với các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội facebook, bắt xử lý 5 đối tượng là người ở tỉnh Quảng Trị; chuyên án đấu tranh với các đối tượng đánh bạc trên mạng Internet, bắt xử lý 11 đối tượng. Phát hiện, xử lý 18 trường hợp vi phạm hành chính về lĩnh vực thương mại, kinh doanh, xử phạt 21 triệu đồng.

Xác định năm 2021 có vai trò rất quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; là năm diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; dự báo các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước sẽ tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá, thực hiện các âm mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kích động, gây rối làm mất ổn định ANTT, vì vậy, cấp ủy, chính quyền, các ngành, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở huyện Như Xuân thường xuyên nắm chắc tình hình, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, TTATXH; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, những bức xúc, nổi cộm ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để kinh tế - xã hội phát triển.

Minh Hiếu