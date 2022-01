Huyện Như Thanh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh trên đàn gia súc, đặc biệt là sự tác động, kéo dài của dịch COVID-19, nhưng với quyết tâm cao, hành động quyết liệt cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở huyện Như Thanh cùng cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Mô hình trồng rau an toàn ở xã Yên Thọ hàng năm cho thu nhập cao.

Theo đó, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy có nhiều biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, đổi mới phương pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện nghiêm minh, kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Nhà nước tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách... được Nhân dân đồng lòng, tin tưởng và đánh giá cao. Ngoài ra, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các biện pháp, giải pháp thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 kịp thời, hiệu quả không để lây lan ra cộng đồng; vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đảm bảo đời sống cho Nhân dân. Tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, số lượng.

Trong năm, huyện Như Thanh có 29/29 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra (trong đó có 10 chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch đề ra). Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất khá, nằm trong tốp đầu của các huyện miền núi; giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 16,5%, bằng 100% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước vượt cao so với kế hoạch tỉnh giao; với tổng thu 215 tỷ đồng, đạt 160% kế hoạch tỉnh giao. Sản lượng lương thực có hạt đạt 37.290 tấn, đạt 103,6% kế hoạch, năng suất lúa 58,42 tạ/ha cao nhất từ trước đến nay. Chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò xuất hiện tại 8 xã, thị trấn; bệnh dịch tả lợn châu Phi ở 4 xã, tuy vậy huyện đã tập trung chỉ đạo, hỗ trợ Nhân dân phát triển chăn nuôi với kinh phí gần 210 triệu đồng nên tổng đàn vẫn phát triển đạt và vượt kế hoạch đề ra. Huyện đã thực hiện tốt công tác khoanh nuôi, chăm sóc và bảo vệ rừng; độ che phủ rừng đạt 57,1%; không để xảy ra cháy rừng.

Sản xuất công nghiệp - xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất là 3.475,3 tỷ đồng, đạt 100,15% kế hoạch, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Tổng huy động vốn đầu tư đạt 2.350 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Toàn huyện thực hiện cứng hóa 18,1km đường giao thông nông thôn, đạt 120,67% kế hoạch. Đồng thời, tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai dự án Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp Bến En, các dự án giao thông quan trọng như đường Vạn Thiện đi Bến En; Bến En - Bến Sung, đường từ vòng xuyến đi vành đai phía Tây, thị trấn Bến Sung; các khu đô thị và khu tái định cư... Thực hiện giải ngân đến 31-12-2021 hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Trong sản xuất dịch vụ - thương mại, giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu là 16,6 triệu USD, đạt 107,1% kế hoạch và tăng 23% so với cùng kỳ. Công tác thành lập doanh nghiệp được quan tâm chỉ đạo, mặc dù bệnh dịch COVID-19 kéo dài nhưng các địa phương đã chỉ đạo quyết liệt và thành lập mới được 48 doanh nghiệp, đạt 137,3% kế hoạch tỉnh giao.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và chương trình OCOP tiếp tục đạt kết quả tích cực; có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; bình quân toàn huyện đạt 17,23 tiêu chí/xã. Tổng giá trị huy động XDNTM đạt 311,296 tỷ đồng (trong đó huy động nguồn lực từ Nhân dân chiếm 70,8%). Chương trình mỗi xã một sản phẩm tiếp tục thực hiện có hiệu quả; có thêm 1 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao.

Công tác lập quy hoạch được quan tâm thực hiện. Huyện đã thực hiện lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030 cho 13 xã. Hoàn thành quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2045, trình tỉnh phê duyệt; hoàn thành đồ án “Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch thị trấn Bến Sung đến năm 2035” đã được tỉnh phê duyệt; tiến hành xây dựng đề án phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn huyện Như Thanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội luôn được nâng lên rõ rệt, đạt thành tích cao trong các hội thi của tỉnh. Giáo dục của huyện tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giữ vững vị trí thứ 3/11 huyện miền núi; điểm thi vào lớp 10 năm học 2021-2022 xếp thứ 2/11 huyện miền núi; kết quả tốt nghiệp THPT đạt 99,22%. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được thực hiện tốt các quy định về y đức. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đời sống Nhân dân ổn định. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, với cách làm mới, sáng tạo nên đạt được kết quả nổi bật; trong năm, kết nạp được 140 đảng viên, đạt 140% kế hoạch năm, tăng 50% so với cùng kỳ.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, huyện Như Thanh đề ra các giải pháp đó là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh các nguồn thu ngân sách Nhà nước. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội...

Bài và ảnh: Quốc Hương